El público dicta esta sentencia a 'De Lunes a Viernes' en su estreno en Telecinco, con una opinión y comparación repetidas

Cita capital en televisión este lunes 6 de julio con el estreno de 'De Lunes a Viernes'. El nuevo programa de corazon y entretenimiento de Telecinco, una firme apuesta de Mediaset para las tardes de su cadena principal con Santi Acosta y Beatriz Archidona al frente, ha arrancado su andadura y los espectadores han dejado su veredicto al primer programa durante su lanzamiento.
Este ambicioso proyecto, con el que se pretende reflotar la franja vespertina del canal usando los meses de verano como prueba, ha despertado mucho ruido en redes sociales, donde se han registrado numerosas reacciones frente a todo lo que se ha presenciado en su hora y media aproximada de duración.
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En primer lugar, el público ha valorado muy positivamente la vuelta a la tarde de rostros casi institucionalizados en el género del corazón y el entretenimiento como Lydia Lozano, Karmele Marchante, Rosa Benito o Terelu Campos. Es la cantera más veterana de esta versión diaria de 'De Viernes' y se combina con otra más inexperta integrada por Maica Benedicto (reportera VIP) o el comunicador Sebastián Gallego. Una mezcolanza que ha sido muy laureada entre los usuarios en redes por lo que puede salir de ahí: mucha imprevisibilidad.
Por otro lado, la audiencia ha apreciado en 'De Lunes a Viernes' notable dinamismo a la hora de abordar los contenidos y un tono gamberro, descarado y desenfadado en el tratamiento de la prensa rosa que se llevaba reclamando durante mucho tiempo. Incluso las voces habitualmente críticas con la cadena reconocen que "es el estreno más sólido y prometedor que ha hecho Telecinco en los últimos años".
Además, que el debut haya albergado una exclusiva tan impactante y codiciada como es la entrada a Cantora, epicentro de la crónica del corazón dentro de la saga familiar más famosa de nuestro país durante décadas, ha remado muy a favor de obra. Aunque el material filmado no se verá al completo hasta el miércoles por la noche, en un especial de 'El Precio de...', 'De Lunes a Viernes' ha ofrecido un adelanto muy jugoso que ha atrapado la atención del espectador. Ante la sequía informativa de un género que no pasa por su mejor momento, la apuesta por temas propios y exclusivos y por la retroalimentación, seña de identidad histórica de Telecinco, ha sido elogiada.
En otro orden de cosas, la línea gráfica del nuevo espacio y el plató, totalmente nuevo y construido en tiempo récord, han gustado en líneas generales con un pequeño 'pero': el tamaño. Compuesto por tres sets para crear diferentes ambientes, ha suscitado algunos comentarios como estos: "El plató es todo un acierto, por fin identidad propia y una apuesta firme de diseño".
Una comparación inevitable en el debut de 'De Lunes a Viernes'
Y entre todas las reacciones al estreno, se han colado las comparaciones inevitables con 'Sálvame'. 'De Lunes a Viernes' ha evocado al tono gamberro del extinto programa y a su atmósfera. Eso sí, lejos de las polémicas y el lenguaje que imperaba en su última etapa. "Bastante entretenido y lo mejor que han estrenado desde el fin de 'Sálvame'", ha señalado un usuario. "Me está gustando mucho y yo apostaría por este formato para las tardes de la nueva temporada de Telecinco", ha apuntado otro en la misma dirección. "Esto está siendo todo lo que quería ser 'La Familia de la Tele'", ha opinado otro televidente.
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Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.