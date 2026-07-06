El público dicta esta sentencia a 'De Lunes a Viernes' en su estreno en Telecinco, con una opinión y comparación repetidas

Cita capital en televisión este lunes 6 de julio con el estreno de 'De Lunes a Viernes'. El nuevo programa de corazon y entretenimiento de Telecinco, una firme apuesta de Mediaset para las tardes de su cadena principal con Santi Acosta y Beatriz Archidona al frente, ha arrancado su andadura y los espectadores han dejado su veredicto al primer programa durante su lanzamiento.

Este ambicioso proyecto, con el que se pretende reflotar la franja vespertina del canal usando los meses de verano como prueba, ha despertado mucho ruido en redes sociales, donde se han registrado numerosas reacciones frente a todo lo que se ha presenciado en su hora y media aproximada de duración.

En primer lugar, el público ha valorado muy positivamente la vuelta a la tarde de rostros casi institucionalizados en el género del corazón y el entretenimiento como Lydia Lozano, Karmele Marchante, Rosa Benito o Terelu Campos. Es la cantera más veterana de esta versión diaria de 'De Viernes' y se combina con otra más inexperta integrada por Maica Benedicto (reportera VIP) o el comunicador Sebastián Gallego. Una mezcolanza que ha sido muy laureada entre los usuarios en redes por lo que puede salir de ahí: mucha imprevisibilidad.

Sin ninguna duda #DeLunesAViernes es lo más potable que ha estrenado Telecinco en su tarde. Buenos contenidos y colaboradores. Me sobra Maica, que corta el ritmo; y el plató no me convence, todos apretados. Habrá que ver las #audiencias, pero auguro que ganará minutos en la tarde — Xavi Oller (@xaviioller) July 6, 2026

apenas empieza #DeLunesAViernes y ya podemos sentir el espíritu gamberro que tenían en Sálvame, además tener hoy a 5 personas de colaboradores que trabajaban en ese programa hace que todo sea aún más familiar, veremos qué tal el estreno — PAPELA💫🕊 #Maicavivientes (@lapapela_) July 6, 2026

Me gusta #DeLunesAViernes y sus colaboradores. — Marimar 🇪🇦🇳🇬 (@soybytuiterilla) July 6, 2026

Por otro lado, la audiencia ha apreciado en 'De Lunes a Viernes' notable dinamismo a la hora de abordar los contenidos y un tono gamberro, descarado y desenfadado en el tratamiento de la prensa rosa que se llevaba reclamando durante mucho tiempo. Incluso las voces habitualmente críticas con la cadena reconocen que "es el estreno más sólido y prometedor que ha hecho Telecinco en los últimos años".

Además, que el debut haya albergado una exclusiva tan impactante y codiciada como es la entrada a Cantora, epicentro de la crónica del corazón dentro de la saga familiar más famosa de nuestro país durante décadas, ha remado muy a favor de obra. Aunque el material filmado no se verá al completo hasta el miércoles por la noche, en un especial de 'El Precio de...', 'De Lunes a Viernes' ha ofrecido un adelanto muy jugoso que ha atrapado la atención del espectador. Ante la sequía informativa de un género que no pasa por su mejor momento, la apuesta por temas propios y exclusivos y por la retroalimentación, seña de identidad histórica de Telecinco, ha sido elogiada.

#DeLunesAViernes empieza bien, la verdad. Con ritmo, con el recorrido de cantora, que te guste o no es un bombazo… la cosa va bien, la verdad y los colaboradores fantásticos. — Martín | Madrid N2 (@N2Martin) July 6, 2026

#DeLunesaViernes es el contenido y empaquetamiento que encandila al telespectador más asiduo de la Telecinco de siempre. Pero ya no lo es y parece no querer volver a serlo.



Cuando metes rostros y elementos con calzador o reniegas del sello madre del que siempre beberá, pincha — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) July 6, 2026

Me está gustando el formato, menos encorsetado, más Sálvame, pero que no se pisen tanto al hablar #DeLunesAViernes — Miss Barbra 🌸 (@Missrealityb) July 6, 2026

Para mí desgracia, probablemente sea el programa más sólido que han creado hasta la fecha para este horario; pero lo es porque intenta imitar la fórmula Sálvame. Su gran problema es que la mayoría de colaboradores y la línea editorial me causan rechazo #DeLunesAViernes — ᴘʀɪɴᴄɪᴘɪᴀɴᴛᴇsᴀ 💜 (@Principiantesa) July 6, 2026

#DeLunesAViernes habría encajado a la perfección en la Telecinco de 2010. En 2026, viendo la situación de la cadena, le costará destacar en #audiencias



Eso sí, me parece el estreno más sólido y prometedor que ha hecho Telecinco en los últimos años — M 📺 (@casasola_89) July 6, 2026

A MÍ ESTE PROGRAMA ME ESTÁ PARECIENDO BUENO (0 COÑAS) 🫡#DeLunesAViernes pic.twitter.com/PICrQTAymP — ALEX PORTA PIAGET BENEDICTO CHACÓN 🌿🫧🧨 (@aleexporta) July 6, 2026

Me está gustando el estreno #DeLunesAViernes — Tale (@talentista) July 6, 2026

Creo que #DeLunesAViernes tiene buenas intenciones, pero que ya desde el primer programa el contenido principal sean los Jurado o los Pantoja deja claro una cosa: en España la prensa del corazón lleva décadas sin actualizarse, sin crear nuevos personajes o sagas familiares. — Carlos (@carlos_tunas) July 6, 2026

En otro orden de cosas, la línea gráfica del nuevo espacio y el plató, totalmente nuevo y construido en tiempo récord, han gustado en líneas generales con un pequeño 'pero': el tamaño. Compuesto por tres sets para crear diferentes ambientes, ha suscitado algunos comentarios como estos: "El plató es todo un acierto, por fin identidad propia y una apuesta firme de diseño".

El plató es todo un acierto, por fin identidad propia y una apuesta firme de diseño. #DeLunesAViernes — Moonster🌙 (@moonstervip) July 6, 2026

¿Pero y ese plató tan enano? #DeLunesAViernes

Lo que sí me gusta es lo colorido que es — Lázaro  (@Eurolazaro) July 6, 2026

Los presentadores deberían estar sentados en sillones a parte. Están todos demasiado apiñados en el sofá... #DeLunesAViernes — Sergio Perales (@sergioperales__) July 6, 2026

Una comparación inevitable en el debut de 'De Lunes a Viernes'

Y entre todas las reacciones al estreno, se han colado las comparaciones inevitables con 'Sálvame'. 'De Lunes a Viernes' ha evocado al tono gamberro del extinto programa y a su atmósfera. Eso sí, lejos de las polémicas y el lenguaje que imperaba en su última etapa. "Bastante entretenido y lo mejor que han estrenado desde el fin de 'Sálvame'", ha señalado un usuario. "Me está gustando mucho y yo apostaría por este formato para las tardes de la nueva temporada de Telecinco", ha apuntado otro en la misma dirección. "Esto está siendo todo lo que quería ser 'La Familia de la Tele'", ha opinado otro televidente.

Por primera vez en mucho tiempo veo la esencia de Sálvame en un programa. Me está gustando mucho y yo apostaría por este formato para las tardes de la nueva temporada de Telecinco #DeLunesAViernes https://t.co/xvUhzFWFfF — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) July 6, 2026

bastante entretenido y creo que es lo mejor que han estrenado desde el fin de salvame, aún que la parte final de TardeAr tampoco estaba mal #DeLunesAViernes — Realitiestv5 (@TVRadarES) July 6, 2026

Igual me cae, pero tengo que decirlo porque así lo pienso, esto está siendo todo lo que quería ser La Familia de la Tele#DeLunesAViernes — Adrià (@_Adry___) July 6, 2026

Muy Sálvame todo, el decorado, el cine de verano, la exclusiva de Cantora. Ojalá que vuelva el color y el humor a Telecinco #DeLunesAViernes — Fonse_ (@Fonse_3334) July 6, 2026

Viendo #DeLunesAViernes sigo pensando que es la opción más ‘Salvame’ que han hecho desde que finalizó este programa. — 🫶🏼 (@realitysdetv) July 6, 2026

están usando el mismo formado de Sálvame, usando el backstage y el detrás de cámaras para salirse de plató, es innegable que saben que esto les puede funcionar, ahora tienen una tira diaria y un #DeViernes como hacían hace años con el Deluxe #DeLunesAViernes — PAPELA💫🕊 #Maicavivientes (@lapapela_) July 6, 2026

Este programa es lo más Sálvame que se ha hecho desde que terminó Sálvame #DeLunesAViernes — Isaac Rulo (@isaacruizlopez) July 6, 2026