Ramón Espinar le monta el pollo a Nacho Abad tras lo que dice de España y el Mundial: "Nunca me sentí tan incómodo"

Tras la victoria de España a Portugal este lunes y su paso a cuartos de final, Nacho Abad se ha atrevido a pronosticar que la selección española ganará el Mundial. Así lo dejaba caer al comenzar 'En boca de todos' este martes. Lo que llevaba a que después, Ramón Espinar se lo recriminara y le cantara las cuarenta por poder gafar el camino de nuestros jugadores.

"Otro vaticinio que les hago España va a ganar este Mundial, lo que no tengo nada claro es si Begoña Gómez se va a fugar en Londres", soltaba el presentador después de hacer varios pronósticos sobre lo que pasará el año que viene con las elecciones y con el gobierno de Pedro Sánchez.

Tras dar la bienvenida a los colaboradores, Ramón Espinar no se podía quedar callado. "Me está montando un pollo Ramón Espinar desde primera hora", avisaba el presentador. "¿Por qué me estás montando un pollo?", le cuestionaba entonces el periodista a su tertuliano.

"Porque no se puede hacer lo que has hecho bajo ningún concepto", le contestaba de primeras Ramón Espinar. "Yo llevo mucho tiempo viniendo a este programa y nunca me he sentido tan incómodo como hoy, ha sido una situación muy embarazosa", seguía quejándose el ex político de Podemos.

"Te pido por favor en nombre mío, de la Selección Española y de todos los españoles que estamos apretando para ganar este Mundial que no vuelvas a decir que España va a ganar el Mundial. Puedes decir que nos van a dar muchas alegrías, que nos va a ir muy bien. Pero no digas eso porque tenemos el karma alineado y está la cosa complicada, así que por favor no vuelvas a decir esa frase", sentenciaba Espinar. "Venga retiro la frase no vaya a ser que lo gafe y me haga este una campaña en la izquierda de 'Perdemos el Mundial, Nacho gafa el Mundial y es culpa de 'En boca de todos'", concluía Abad.