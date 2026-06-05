Ramón Espinar se planta y le dice a la cara a Nacho Abad que está en contra del presidente del Gobierno: "Estoy hasta los huevos"

Este viernes, Ramón Espinar no se ha cortado nada en 'En boca de todos' al enfrentarse a Nacho Abad y decirle a la cara que él está en contra del Gobierno de Pedro Sánchez y solo contribuye a generar ruido en contra del ejecutivo como la mayoría de las televisiones generalistas.

"Yo creo que el problema de país más allá de la filiación y las fobias de cada uno, el problema de país es que yo creo que hay media España está convencida de que el gobierno está de corrupción hasta las trancas y de que el PSOE es una organización criminal, y tiene motivos para hacerlo. Y hay otra mitad del país que cree que juega a la democracia con el terreno de juego inclinado", sostenía Ramón Espinar.

Lo hacía poniendo de ejemplo como la justicia va a dos velocidades en función de los casos que afectan a la izquierda o a la derecha. "Que al fiscal general se le enjuicia por una filtración pero la filtración de los autos que tienen que ver con políticos de izquierda jamás tienen problema jurídico y los ritmos de instrucción de Montero o Gürtel son los que son, y aquí vemos sumarios que se tramitan a toda velocidad y con coordinación con medios de comunicación para erosionar y hacer daño", defendía Ramón Espinar ante Nacho Abad. "Hay campañas orquestadas entre el poder mediático, el poder judicial y el PP", apostillaba.

Tras ello, Ramón Espinar comentaba que le parecía una barbaridad que algunos compañeros de 'En boca de todos' como Andrea Levy hablen de que "vivimos en una dictadura socialista en España". "Yo no conozco una dictadura en la que cuando enciendes la televisión tienes a cuatro de cinco canales generalistas en contra, al Consejo General del Poder Judicial en contra y al Tribunal Supremo", sostenía.

"¿Qué es tener a las televisiones en contra?", le preguntaba Nacho Abad. "Pues verte a ti ayer decirle a Pablo Fernández gritándole que pidiera la dimisión del presidente del Gobierno, eso es estar en contra del presidente del Gobierno. Es legítimo pero es evidente que lo estás y hay que ser honestos", le espetaba el ex político de Podemos.

"Tú estás en contra del gobierno y es legítimo", insistía Ramón Espinar. "¿Puedes leer mi mente? ¿Tienes esa capacidad?", le replicaba Nacho Abad. "Yo estoy en contra de la corrupción. Te prometo por Dios que si Pedro Sánchez estuviese haciendo una política honesta, yo estaría a favor que cualquier gobierno, de la ideología que sea", exponía el presentador.

Nacho Abad frena a Ramón Espinar y pone una condición para votar a Podemos

Ramón Espinar y Nacho Abad en 'En boca de todos'

Así, Nacho Abad se atrevía a decir que él votaría a Podemos si le prometieran que no iban a tener ni un solo caso de corrupción. "Si mañana Podemos, me garantizas tú, que gobierna este país, y mira que me pueden tocar las narices las políticas de Podemos, pero si tú me garantizas que no van a robar un euro, prometo mi voto a Podemos. Si me garantizas que VOX no va a robar un euro, prometo mi voto a VOX", aseveraba el presentador.

"Llegamos a un punto de la democracia que si nos ponemos a retrotraernos, ha habido casos de corrupción y de cloacas durante toda la democracia y estoy hasta los huevos... estoy hasta los huevos. Déjame decirte que yo no estoy en contra del Gobierno", concluía Nacho Abad.

"Si estamos de acuerdo en eso, yo lo que digo es que Andrea acaba de decir que estamos en una dictadura socialista y yo digo que no existe ni una dictadura en todo el globo terráqueo en el que si tú pones la televisión la mayoría de las televisiones le zurren al gobierno", sentenciaba Espinar. "Este programa es plural y no va contra nadie", concluía Abad.