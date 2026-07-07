'De Lunes a Viernes' firma el mejor estreno de Telecinco con un dato que entra dentro de las más alentadoras previsiones en el peor día para el canal

Telecinco completaba la remodelación de su tarde este lunes 6 de julio con el estreno de 'De Lunes a Viernes', un programa de corazón que sigue la estela de 'De Viernes' en tira diaria y que, como novedad frente a los formatos predecesores, aborda la actualidad de la crónica social desde el show y el entretenimiento.

Como ya analizamos en nuestra crítica, hablamos de una propuesta que posee muchos mimbres para impulsar una franja que se venía observando con esquivez y desapego por parte del espectador. Resulta la mejor y la más ambiciosa oferta de Mediaset en mucho tiempo con un elenco de colaboradores explosivo y recuperando una seña de identidad de la cadena como los contenidos propios. En este caso, la exclusiva de Cantora como gran señuelo de la entrega piloto.

Pues bien, con todos estos puntos a favor, el programa de estreno de 'De Lunes a Viernes' registró un 9% de cuota de pantalla y casi 700 mil telespectadores de media. Una cifra que, aunque puede parecer floja a priori, entra dentro de las mejores previsiones teniendo en cuenta la enorme fragilidad de Telecinco en la tarde.

Además, el resultado sobresale aún más si ponemos contexto y vemos que, previamente, 'Amor o lo que surja' obtuvo un 5,9% y 'El verano se mueve' un 7,2%. Con estos teloneros, la dificultad para remontar el dato era muchísimo mayor.

Telecinco registra el peor dato diario de su historia

Siguiendo con el contexto, hay que resaltar que Telecinco, en el cómputo global de la jornada, firmó su mínimo histórico con un 5,9% de media debido al Portugal-España del Mundial de Fútbol, que alcanzó un 65% y casi 11 millones de seguidores solo en La 1 de TVE.

Por tanto, ese 9% de cuota de pantalla del primer programa de 'De Lunes a Viernes', que además compitió frontalmente con el previo al partido (13,9%), tuvo más brillo en Fuencarral y se situó 3,1 puntos por delante del promedio de la cadena.

Por otro lado, el arranque de 'De Lunes a Viernes' se convirtió en la emisión más vista de Telecinco en el día y en el estreno más visto y competitivo de todos los que se han lanzado en este proceso de restauración de las tardes. Recordemos que el dating de Carlos Lozano debutó con un 6,8% y que el magacín conducido por Ion Aramendi hizo lo propio con un 7%.

'DLAV' mejoró en un 18,4% el dato de la franja desde el inicio del verano, pasando del 7,6% que venía cosechando fundamentalmente 'El Diario de Jorge' a ese 9% de share antes indicado. También se logró aumentar los espectadores únicos, creciendo de una media de 1.386.000 a 1.649.000. Es decir, más gente pasó por la cadena para conectar con el estreno y más de un 40% se quedó, siendo un índice de fidelidad muy prometedor.

El formato, producido en colaboración con Mandarina, fue líder entre las mujeres con un 12% y en el segmento de población de 13 a 24 años con un 13,4% de cuota. También dominó el target comercial entre las cadenas privadas con un 9,3% y, en competencia directa, se quedó a solo tres décimas de 'Y ahora Sonsoles', con un 9% y 9,3% de share respectivamente.