RTVE anuncia oficialmente la fecha de estreno de 'El Grand Prix 2026' con un horario insólito en la parrilla de La 1

Tras estrenar la segunda edición de 'Maestros de la costura Celebrity' la semana pasada, quedaba por ver que pasaría con otro de los estrenos más esperados del verano. Y por fin este lunes, TVE ha anunciado cuándo se estrenará la nueva temporada de 'El Grand Prix' con Ramón García junto a LalaChus y Gorka Rodríguez.

Será el próximo lunes 13 de julio cuando 'El Grand Prix' regresará a La 1 a partir de las 21:45 horas. Y es que aprovechando el final de 'La Revuelta', la cadena pública arrancará el concurso nada más concluir el 'Telediario 2'. Lo hará eso sí con un programa previo en el que se conocerán mejor a los pueblos participantes de cada entrega.

Con ello, 'El Grand Prix' vuelve a la noche de los lunes y se enfrentará a 'En tierra lejana' en Antena 3, a 'Universo Calleja' en Telecinco y El Taquillazo de La Sexta a la espera de conocer cuál será la oferta de Cuatro tras concluir 'En guardia' y ofrecer este lunes 'Horizonte' en prime time de forma excepcional.

¡¡¡Arranca el @GrandPrix_tve del Verano 2026!!!



Primer duelo: Cantalejo vs Polinyà



🐮 La gran fiesta de los pueblos de España 🇪🇸 arranca el lunes, a las 21.45 horas, en @La1_tve pic.twitter.com/IcuFwfa2O6 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 6, 2026

El primer duelo de 'El Grand Prix 2026' será entre Cantalejo (Segovia) y Polinyà (Barcelona) tal y como avanza la cadena pública en la promo que ha lanzado este lunes. Esta edición contará con 9 entregas: 6 programas clasificatorios, 2 semifinales y una gran final.

Como en las últimas temporadas, los padrinos y madrinas se implicarán de lleno en la competición participando activamente en las pruebas junto a los vecinos de cada localidad. Entre ellos estarán rostros tan conocidos como Boris Izaguirre, Valeria Ros, Garbiñe Muguruza, Fonsi Nieto, Mario Vaquerizo o Melani Olivares entre otros.

'El Grand Prix' volverá a contar con pruebas míticas como ‘La patata caliente’, ‘Los troncos locos’, ‘Los bolos’ o ‘El diccionario’, junto a nuevas propuestas diseñadas para poner a prueba la habilidad, coordinación y sentido del humor de los participantes. Además, este año regresará una de las pruebas más célebres y que solicitaba la audiencia: la cucaña.

Como novedad habrá un divertido nuevo juego 'Pasión de capitanes' qué determinará qué equipo podrá hacer uso de la tarjeta dorada y regresarán las míticas cortinillas de los años 90 de la mano de Lalachus para reforzar la conexión del programa con varias generaciones de espectadores.

Los 12 pueblos que participan en 'El Grand Prix 2026':

12 municipios de diferentes comunidades autónomas volverán a demostrar su entusiasmo, deportividad y ganas de diversión para convertirse en campeones del verano.