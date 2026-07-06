Susanna Griso deja retratado a Feijóo y le tapa la boca de forma inapelable señalando su "debilidad": "Me parece muy grave"

Este lunes, Alberto Núñez Feijóo visitaba 'Espejo Público' para analizar junto a Susanna Griso toda la actualidad política. Lo que no esperaba el líder del PP es que la presentadora le iba a poner contra las cuerdas en varios momentos de la entrevista por culpa de la 'ley de nietos' y la deriva del partido al denunciar un pucherazo electoral.

De primeras, Susanna Griso le preguntaba a Feijóo por la deriva del PP al cuestionar el sistema electoral de nuestro país y nuestro sistema democrático. "Señor Feijóo, ¿mantiene usted su acusación de ingeniería social contra el gobierno por la ley de nietos? Porque no nos ha quedado claro si está usted de acuerdo o no con la ley y la sensación que tenemos es que han dado una serie de bandazos durante la semana", se interesaba la presentadora.

"No, no es una acusación, es una descripción de que esto es ingeniería social. Esto no es una ley ni es de nietos. Es una instrucción que cambia la ley y no afecta a los nietos sino a los bisnietos, a los tataranietos y a cualquier persona que haya tenido en origen un antecesor que fuese español", se defendía el líder del PP. "Entonces, por aclararlo, ¿con la filosofía de la ley, el dar nacionalidad a los hijos de españoles, están de acuerdo?", le repreguntaba Griso.

"Dar la nacionalidad a los nietos de los españoles que hayan tenido que abandonar el país por razones políticas, por el exilio, nosotros lo llevamos planteando desde 2007", contestaba Feijóo. "¿Y la ampliación a los emigrantes por motivos económicos también la bendicen?", incidía la presentadora antes de que el político gallego se fuera por los cerros de Úbeda.

Y es que a partir de ahí Núñez Feijóo justificaba la oposición del PP a esta medida criticando la falta de arraigo o el hecho de que, a su juicio, se otorgue la nacionalidad a casi cualquiera que la pida. "Pero el propio PP era partidario de ampliar esa ley para facilitar a los emigrantes económicos", le recordaba Susanna Griso tirando de hemeroteca. "Pero, o ponemos un poco de seriedad en el asunto o estamos frivolizando. ¿Usted cree que se puede otorgar 2 millones y medio de pasaportes y la mayoría de ellos en base a una instrucción, que no a una ley?", trataba de defender el gallego.

"¿Pero cuál es la parte en la que no están de acuerdo?", le volvía a preguntar la presentadora. "La parte en la que no estamos de acuerdo es toda. Primero porque no es una ley especifica sino que es una ley que llaman de memoria democrática que habla de nietos del exilio y posteriormente en un despacho de una directora general firma una instrucción, que por cierto es hermana del ministro Puente, y dice que cualquier persona con antecedente español inmediatamente adquiere la nacionalidad española con todos los derechos", aseveraba Feijóo. "Y eso sin modificar el Código Civil, la ley de nacionalidad y simplemente con una instrucción", agregaba.

Susanna Griso, rotunda con la actitud del PP: "Demuestran debilidad"

Susanna Griso cuestiona a Núñez Feijóo sus críticas a la ley de nietos en 'Espejo Público'

Asimismo, Alberto Núñez Feijóo defendía que no hay ningún país de la Unión Europea que permita votar a personas que no tengan una relación efectiva y afectiva. "Es que estamos hablando de dos millones de personas que van a tener la misma tarjeta sanitaria que usted y las posibilidades de la educación pública gratuita", comentaba. "Pero los dos millones y medio no se van a venir a vivir a España", le replicaba Griso. "¿Quién lo va a impedir?", le cuestionaba el político. "Pues porque hasta ahora no ha ocurrido, los 500.000 que se nacionalizaron con Zapatero solo un pequeño porcentaje vino a España", le argumentaba la presentadora.

Pero el momento más duro llegaba cuando Susanna Griso le preguntaba a Núñez Feijóo si tenía alguna prueba que demuestre todo lo que están diciendo. "Se está poniendo en cuestión todo el aparataje del Estado, incluso se ha insinuado un pucherazo, y eso a mí me parece muy grave por parte de un partido como el PP con aspiraciones de gobernar", recalcaba la presentadora.

"La sensación que tenemos es un poco lo de Mourinho, ahora que le vuelve a fichar Florentino. Eso de criticar el césped antes de jugar el partido", seguía diciendo Susanna Griso, dejando entrever que con esta actitud el PP está mostrando debilidad y una excusa por si las cosas en las próximas elecciones no le van como ellos desean. "Igual ustedes lo que demuestran es cierta debilidad, porque antes de las elecciones generales ya se está poniendo la venda antes de la herida", añadía la catalana.

A lo que Alberto Núñez Feijóo ha tratado de defenderse después de que hasta Susanna Griso le haya dejado retratado al tirar de hemeroteca y cuestionado sus argumentos. "Nosotros lo que mostramos es una enorme responsabilidad y tomarnos en serio nuestro país", concluía el líder del PP.