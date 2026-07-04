Lista de imitaciones de la segunda semifinal de 'Tu cara me suena 13': Actuaciones y artistas del próximo viernes 10 de julio en Antena 3

'Tu cara me suena 13' vivió este viernes 3 de julio una primera semifinal pasada por valoraciones cargadas de abucheos, una victoria frustrada y la proclamación de J Kbello como primer finalista de la edición que ya cuenta con su puesto asegurado en la gran final del concurso. Si bien Aníbal Gómez continuó custodiando el fondo del ranking, Sole Giménez deslumbró como Lady Gaga y Martín Savi no convenció como Luis Miguel.

El primer puesto de la noche fue a parar por tercera vez esta edición a María Parrado, que logró hacerse con la victoria gracias a la valoración del público con su imitación de Céline Dion. El segundo puesto de este viernes quedó ocupado por Leonor Lavado, que firmó la sorpresa de la noche con su logrado número como Luz Casal, mientras que el bronce de la duodécima gala fue a parar a Paula Koops, que volvió a brillar transformada en Dolly Parton.

Una vez se conoció la clasificación de la duodécima gala, los nueve concursantes de 'Tu cara me suena 13' pasaron por el pulsador para conocer a qué artistas tendrán que imitar esta semana en la semifinal del programa de Antena 3.

Desde Melody a Luis Mecano, pasando por Pastora Soler entre las imitaciones de la próxima gala de 'Tu cara me suena' en Antena 3

Esta próxima semana vendrá cargada de grandes artistas y números de infarto. Desde María Parrado, que enfrentará el complicado reto de ponerse en la piel de Pastora Soler, pasando por las acrobacias que Sole Giménez tendrá que practicar para meterse en el papel de P!nk. Por otro lado, las risas quedan más que aseguradas con la versión de Melody que Leonor Lavado firmará antes de quedarse a las puertas de la final.