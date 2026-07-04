Polémica en 'Tu cara me suena 13': El jurado recibe abucheos por su puntuación a J Kbello y tiene que dar explicaciones

'Tu cara me suena 13' ha vivido este viernes 3 de julio una primera semifinal marcada por la polémica, especialmente por las controvertidas valoraciones del jurado a J Kbello tras su imitación de Imagine Dragons. Si bien el gaditano se ha coronado una semana más con un número de alto nivel, ha terminado siendo víctima de una estrategia de Àngel Llàcer y compañía de cara a la recta final del concurso que no ha gustado demasiado al público de plató.

Después de tres semanas consecutivas ganando y cinco victorias en total, la destreza del intérprete a la hora de replicar a grandes artistas no ha sido suficiente este viernes, la noche en la que el concurso de Antena 3 proclamaba al primer finalista de la edición. Tras protagonizar un poderoso número como Imagine Dragons al ritmo de 'Radioactive' en la que el concursante terminó suspendido por los aires, el jurado no dudó en aplaudir su constante despliegue de fuerza y carisma.

Àngel Llàcer, obligado a explicar la baja puntuación de J Kbello en la primera semifinal de 'Tu cara me suena' tras una lluvia de abucheos

"Es muy difícil, estoy desesperada porque es muy complicado", confesaba Chenoa durante las valoraciones iniciales, dejando entrever la polémica en la que se verían envueltos más tarde al dar las puntuaciones. "Pero te digo una cosa, a parte de que haces show es cómo te entregas a todo lo que haces, es una maravilla, ver la cara de admiración de tus compañeros es… Lo tuyo es de otra liga, te felicito de todo corazón, no hay nada malo en ti nunca", ha destacado la miembro del jurado aplaudiendo a J Kbello.

"Es un orgullo muy grande ver cómo trabajas y cómo lo haces, pero por otro lado… qué hacemos el jurado para poner las notas", añadía Lolita en el mismo tono. Sin embargo, a la hora de la verdad, el gaditano se ha encontrado de frente con un panel de valoraciones hasta ahora desconocido para él: 4,6,5 y 4. Unas bajas puntuaciones que han desatado de inmediato los abucheos en plató y que ha obligado al presidente del jurado a pronunciarse en nombre de sus compañeros.

Así, para calmar el furor de las gradas, Àngel Llàcer ha explicado el razonamiento tras esta controvertida tabla de puntos. "Os lo voy a explicar porque evidentemente él no se merece estas notas, pero nosotros hemos hecho unos cálculos y sabemos que va a estar en la final sí o sí. Entonces, sabiendo eso, nuestras notas de hoy no repercuten en nada la clasificación de este programa, por lo tanto da igual", ha advertido el catalán adelantando el desenlace de la noche.

"Esto nos permite puntuar a otras personas", insistía haciendo referencia a la elevada puntuación que este viernes han otorgado los miembros del jurado a concursantes que nunca la han recibido, pasando por el 12 de Florentino Fernández a Jesulín de Ubrique o el 12 de Chenoa a Leonor Lavado, que casi se hizo con la victoria este viernes. "Si alguien me pregunta por la calle qué se merece este chico: un 12", resolvía Llàcer.

"Tengo que decirte que te he puesto un 4 porque he visto que has parpadeado en un momento que no debías… A ver si para la semifinal y la final te pones un poco las filas", ha bromeado Florentino Fernández poco antes de que Manel Fuentes comunicase al final de la noche que J Kbello se convertía en el primer clasificado para la gran final. Al ser el concursante con la puntuación más alta en el ranking general tras sumar las valoraciones de este viernes, ha quedado exento de pasar por el pulsador esta semana, con libertad para escoger su imitación de la segunda semifinal, en la que actuará a modo de exhibición.