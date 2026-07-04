Incredulidad con Jesulín de Ubrique y María José Campanario ante lo que han hecho en plena semifinal de 'Tu cara me suena'

'Tu cara me suena 13' ha vivido este viernes 3 de julio su primera semifinal con actuaciones sonadas, entre ellas la protagonizada por Jesulín de Ubrique y su mujer María José Campanario, que ha firmado su debut en el concurso con su imitación de Amistades de peligrosas. Y el número de la pareja, que fue aplaudido por el jurado del programa, ha terminado siendo uno de los más comentados de la noche en redes.

Así, el dúo ha firmado una de las grandes sorpresas de la noche al trasladar al escenario la química que a menudo reservan para su vida fuera de cámaras, destacando en la recta final de la noche con su interpretación de 'Me quedaré solo' entre candelabros, lámparas de araña y con unos atuendos que han transformado el escenario de 'Tu cara me suena' en un baile de máscaras de época.

Veredicto generalizado al dueto de Jesulín de Ubrique y María José Campanario en 'Tu cara me suena' como Amistades peligrosas

"No has desafinado, el tempo clavado, no te has tropezado... O sea, maravilla. ¡María José ven siempre!", ha comenzado destacando Manel Fuentes mientras el público y el jurado se deshacían en aplausos ante la pareja. "De verdad, yo te miraba a ti solamente, será porque a ti te tengo más visto, te llevo viendo 12 galas seguidas", ha confesado Lolita, que junto a sus compañeros ha terminado observando el número de Jesulín de Ubrique levantándose de su silla.

"La verdad es que me ha sorprendido, yo no sabía que tú cantabas. Es que además cantas muy bien y Jesús tú has estado hoy en tu sitio, mejor que nunca", ha destacado entonces la miembro del jurado, alabando el rango vocal de María José Campanario. "Es un privilegio que nos regaléis vuestra intimidad, porque yo os imagino en casa a los dos disfrutando de esta canción. El privilegio que supone esto… Solo puedo deciros gracias y que Jesús, igual gracias a tu mujer esta noche no hay ningún 4", señalaba entonces Florentino Fernández.

Una valoración que más tarde se tradujo en una escalada sin precedentes de Jesulín de Ubrique en el ranking, recibiendo un 8 global por parte del jurado y el 12 de Florentino Fernández. Sin embargo, tras la baja puntuación del público terminó ocupando el penúltimo puesto de la lista. Y en redes, la sentencia sobre el número de la pareja ha sido generalizada.

Me ha sorprendido Maria José sabe cantar ,lo han hecho bien Amistades Peligrosa #TCMS12 — Adassa🇮🇨 💕 (@Adassa20paCa) July 3, 2026

Pues es verdad que La Campanario no canta nada mal#TCMS12 — Paparruchas (@Paparruchas6) July 3, 2026

Pues la Campa canta muy bien! #TCMS12 — 🚗👬 (@CarmenFCollado) July 3, 2026

que bien canta María José Campanario, no? #TCMS12 — Dani Garbi (@DaniGarbi99) July 3, 2026

Jesulin lo ha hecho muuuuy bien !

#TCMS12 — Carol (@Karolyhn) July 3, 2026

Oye, pues lo ha hecho muy bien la Campa #TCMS12 — Rukia K (Claire RK) (@rukia1_kurosaki) July 3, 2026

Pues María muy bieen y Jesulín más o menos. Los 2 juntos genial #TCMS12 — Sandrii Alvarista🔱❣️✨️💙 (@sandriiauryner) July 3, 2026

Que bien canta Maria José. La queremos en #TCMS14 #TCMS12 — Fran Montero (@SalteadorFran82) July 3, 2026

Oye pues la campa muy bien, si es q es su voz que tengo ciertas dudas #tcms12 pic.twitter.com/P0hyY9W6qT — Tazzo (@tazzo34) July 3, 2026

Pues Campanario bien, imitando y todo. Su señor esposo una esperada catástrofe. #TCMS12 — Carmen M (@CarmenMayFon) July 3, 2026

Vaya descubrimiento María José Campanario, que bien lo ha hecho 😍😍#TCMS12 — Cris (@kristian_ro11) July 3, 2026

Pues Jesulin y Maria Jose ni tan mal #TCMS12 — Mατεο ❤️💙❄️ (@itsMat_24) July 3, 2026

Y a mi que me ha gustado más como le ha salido a Maria José su imitación de Cristina que la de jesulin su imitación de Alberto #TCMS12 — Milagros (Mila) Lozano 🕑🕘 (@Milalozanolope2) July 3, 2026

Maria José puede estar en la próxima edición #TCMS12 — Adassa🇮🇨 💕 (@Adassa20paCa) July 3, 2026

María José tiene buena voz oye no tan mal se lo ha tomado en serio y todo e.e jajaja



De echo sonaba hasta casi casi rollo Alaska y a alguien más me ha sonado ni tan mal.



Jesulin porque como que estaba de fondo y María José era su apoyo a dúo ni tan mal x3 vez 🫸🫷👌



#TCMS12 — P1GU1 🇮🇨 (@pablo_hz21) July 3, 2026

Oye, gratamente sorprendido con esta imitación de Jesulín de Ubrique, pero especialmente por parte de María José Campanario, que lo ha hecho muy bien y ha ayudado mucho a elevar lo que ha sido una buena actuación #TCMS12 — ℹ️💤📧📈 (@_Ethan_23) July 3, 2026