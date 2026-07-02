RTVE anuncia hoy la retirada de 'La Revuelta' y confirma los planes con su futuro en la programación en el mes de julio

TVE sorprendió al anunciar que durante el mes de junio, 'La Revuelta' de David Broncano saltaría por primera vez a la noche de los viernes con motivo del Mundial y el estreno de 'El perro andaluz' en la noche de los jueves. Una apuesta que en audiencia no ha resultado del todo acertada, pero que La 1 ha decidido mantener para poder seguir ofreciendo el espacio de access prime time.

Así, como esta semana 'La Revuelta' vuelve a quedarse fuera de la noche del jueves por el partido entre España-Austria y la emisión de la cuarta entrega de 'El perro andaluz by Manu Sánchez', TVE ha optado por alargar una semana más su estrategia de llevar el programa de David Broncano al prime time del viernes.

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De este modo, 'La Revuelta' se emitirá este viernes de 21:45 a 23:30 horas como ya hiciera en semanas anteriores justo antes del partido de dieciseisavos de final entre Argentina y Cabo Verde, con lo que volverá a verse las caras con 'Tu cara me suena' y 'De Viernes' así como con El Blockbuster de Cuatro y 'Equipo de investigación'.

Así queda la programación de La 1 este jueves sin 'La Revuelta':

21:00 horas - Copa del Mundo FIFA: España-Austria

23:00 horas - 'El perro andaluz by Manu Sánchez'

Y así queda la programación del viernes:

21:45 horas - 'La Revuelta'

23:30 horas - Camino a Nueva York

23:40 horas - Copa del Mundo FIFA (previo)

00:00 horas - Copa del Mundo FIFA: Argentina-Cabo Verde

'La Revuelta' seguirá la próxima semana tras el final de 'El Hormiguero'

Por otro lado, David Broncano confirmó este miércoles que 'La Revuelta' se mantendrá la semana que viene en la parrilla de La 1 a diferencia de 'El Hormiguero' de Pablo Motos, que despidió su temporada el miércoles al igual que hará 'El Intermedio' este jueves. Es decir, el programa seguirá una semana más en la programación como también sucederá con 'Horizonte' en Cuatro, aunque con nuevos presentadores tras la despedida de Iker Jiménez y Carmen Porter.

"El Hormiguero acaba hoy, nosotros hasta la semana que viene porque nosotros somos prácticamente funcionarios del Estado y hay que venir a fichar hasta el último día, hasta que cierre el ministerio", ironizaba David Broncano.

Con ello, TVE apuesta por alargar 'La Revuelta' en su programación después de que en este último mes el programa que presenta David Broncano haya variado sus horarios y haya faltado varias veces a su emisión con motivo del Mundial. Una estrategia con la que además La 1 busca seguir dinamizando su programación nocturna durante la emisión del evento futbolístico.