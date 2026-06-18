El cambio de programación de RTVE condena a 'La Revuelta' a un mínimo histórico de audiencia en La 1

Habrán comprobado los horarios cambiantes e incluso intempestivos de 'La Revuelta' esta semana en La 1 de RTVE. Con motivo del Mundial 2026, la cadena pública se ha visto en la obligación de reajustar gran parte de su programación en lo que respecta principalmente a las tardes y las noches, las franjas realmente afectadas por el torneo futbolístico.

Por eso, en lo que llevamos de semana, hemos asistido a tres horarios distintos para el programa capitaneado por David Broncano. El lunes sí se ofreció en su franja original (21:45 horas). Sin embargo, a partir del martes, llegaron los cambios de emisión, provocando un mareo en los espectadores que consumen este formato.

El martes 16 saltó al 'prime time' (23:00 horas) tras el partido que se disputó entre Francia y Senegal. Esto significó que 'La Revuelta' concluyó más allá de la medianoche. El encuentro deportivo anotó un gran 27,6% de cuota de pantalla y más de 3,3 millones de televidentes. No obstante, el espacio de humor y entrevistas producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa no supo aprovechar ese tirón y se conformó con un 11,8% y sin alcanzar la barrera del millón de seguidores (985.000).

Aunque ese sustancial cambio de horario fue pecata minuta para el que afrontó este miércoles 17 de junio, pues la emisión quedó desplazada más allá de las 00:00 horas por otro choque de altura. En este caso, entre Inglaterra y Croacia. La retransmisión, que arrancó a las 22:00 horas, firmó un potente 27,2% y promedió más de 3,1 millones de fieles en sus 90 minutos reglamentarios.

Pero, al igual que sucedió el día anterior, el efecto arrastre tampoco se vio reflejado en 'La Revuelta', que marcó un 11% (muy poco brillo para ser pleno late night) y selló su mínimo histórico en espectadores (522.000) precisamente por emitirse en esa tardía franja. De modo que Broncano y su equipo pagaron un alto coste por ello. De hecho, otro indicador relevante es que se situaron 4,2 puntos por debajo de la media de La 1 de RTVE en el día (15,2%).

Tras el fútbol, #LaRevueltaTVE en el late night de @La1_tve alcanza un 11% de share y una media de 522.000 espectadores



⚡️ Más de 1.8 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/xRiUAldlrA — Dos30' (@Dos30TV) June 18, 2026

En resumen, lejos de ser un trampolín, el Mundial FIFA 2026 se ha convertido en una rémora para 'La Revuelta'. Y es que, aparte de sus continuas e importantes modificaciones en lo que respecta a su ubicación en la parrilla, que insistimos en que irá variando, hay que recordar que en lo que resta de junio el programa también desaparece de la noche de los jueves, reservada a 'El perro andaluz', el nuevo formato de Manu Sánchez. En consecuencia, se muda a los viernes (22:00 horas).