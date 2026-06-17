'La Revuelta' cambia hoy de ubicación en la programación de La 1 de RTVE con un nuevo e intempestivo horario

'La Revuelta' está enfrentando una semana de muchos y notables cambios en su horario de emisión debido al Mundial FIFA 2026, con hasta tres horarios distintos en La 1 de RTVE. El lunes se ofreció en su franja original (21:45 horas), este martes saltó al 'prime time' (23:00 horas) tras el Francia-Senegal y hoy miércoles quedará desplazada a la medianoche (00:00 horas) por otro encuentro deportivo de altura.

El programa conducido por David Broncano es y será durante las próximas semanas uno de los grandes damnificados de la retransmisión del torneo futbolístico. No perderá entregas ni presencia en la pantalla del canal estatal, pero el espectador sí deberá asumir que el formato de humor y entrevistas producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa sufrirá fuertes alteraciones dependiendo del día y del horario de los partidos.

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Además, aparte de sus continuos y sustanciales cambios en lo que respecta a su ubicación en la parrilla, que insistimos en que irá variando, hay que recordar que en lo que resta de junio 'La Revuelta' también desaparece de la noche de los jueves, reservada a 'El perro andaluz', el nuevo formato de Manu Sánchez. En consecuencia, se muda a los viernes (22:00 horas).

Y volviendo a la entrega de este miércoles, 17 de junio, en El Televisero te contamos cómo quedará el espacio en la programación de La 1, con la perturbación más destacada hasta el momento. La 1 de TVE emitirá el partido entre Inglaterra y Croacia, que está fijado a las 22:00 horas, es decir, en plena franja de prime time.

El choque entre dos relevantes selecciones del Mundial concluirá al filo de las doce de la noche, por lo que provocará que 'La Revuelta' de Broncano y cía se desplace directamente al late night; ubicándose entre las 00:00 y las 01:40 horas de la madrugada tal y como indica RTVE en su guía de programación oficial. Además, ante las dudas por ese intempestivo horario, este portal ha podido confirmar que será una entrega de estreno.





