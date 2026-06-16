RTVE toma medidas rápidas ante el tropiezo de una de las apuestas de La 1 para el Mundial en su programación

La 1 de RTVE mueve ficha con la docuserie 'Denominación de origen', una de las apuestas del canal público en el marco de su cobertura especial sobre el Mundial FIFA 2026, y la traslada a la noche del sábado tras su pinchazo en domingo. Así, esta semana, regresará a la programación 'La película de la semana' tras su impasse.

Este documental sobre La Roja, que muestra la faceta más humana de la actual generación de futbolistas, sus trayectorias, sus miedos, sus momentos clave en la vida y las historias que suceden de puertas para adentro en la selección, forma parte de los contenidos adicionales a los encuentros deportivos en La 1.

Los dos primeros episodios se lanzaron en el prime time del domingo 14 de junio, un día antes del debut de España en el torneo intercontinental frente a la selección de Cabo Verde. Un frío debut, pues se saldó con empate a 0, que fue seguido por más de 7 millones de espectadores, lo que se tradujo en un enorme 60,4% de cuota de pantalla.

Sin embargo, La 1 de RTVE no cumplió con las expectativas y 'Denominación de origen' pinchó en su estreno con un débil 9,1% de share y sin llegar a alcanzar la barrera del millón de televidentes (975.000). El canal no aprovechó la inercia del Mundial y empeoró así los registros que habitualmente suele cosechar 'La película de la semana'.

Por ello, TVE ha emprendido medidas rápidas y ha anunciado un cambio de parrilla que pasa por mover dicha docuserie al sábado y recuperar el clásico contenedor de cine dominical. La audiencia es la causa real de este movimiento. No obstante, desde la corporación lo justifican por ser la víspera del segundo partido de la Selección Española en el Mundial 2026, que se disputará el domingo 21 (18:00 horas) frente a Arabia Saudí.

Sinopsis de los capítulos 3 y 4 de 'Denominación de origen' en RTVE

¿Por qué Pedri no es hoy jugador del Real Madrid? ¿Cómo es el pueblo de España del que han salido tres campeones internacionales? El capítulo recorre el ascenso a los cielos y el descenso a los infiernos de Lamine Yamal y descubre la España de los abuelos y de las madres coraje, figuras clave en el éxito de nuestra Selección.

El último capítulo revive la final de la Eurocopa de 2024 desde un lugar desconocido hasta ahora; Invita a la audiencia a mirarla con los ojos de Rodri, un tipo normal, que también es Balón de Oro. El espectador sufrirá desde la posición de Zubimendi, quien estaba llamado a no participar, gritará con Oyarzábal, que casi se rompe una rodilla por tocar la gloria. Y llorará con Laporte, quien con la copa en alto terminó de sellar el mejor recuerdo que un padre y un hijo pueden construir.