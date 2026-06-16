La 1 de RTVE golea en audiencias con el España-Cabo Verde, logra un récord y causa estragos en la competencia

El frío debut de España en el Mundial FIFA 2026 frente a Cabo Verde pulverizó las audiencias desde La 1 de RTVE con un 60,4% de cuota de pantalla y más de 7,3 millones de telespectadores de media. Más de 11 millones de personas conectaron en algún momento con el primer choque de la selección española en el torneo intercontinental. Fue lo más visto del año y de la temporada.

Esto provocó que este lunes 15 de junio fuera el día con mayor consumo de la televisión lineal de la temporada con 28.984.000 espectadores únicos entre todos los canales. Un récord desde marzo de 2025. A las 19:52 horas, al borde del final del partido, 8.847.480 espectadores, lo que se tradujo en un 66,5% de share, estaban pendientes de si se deshacía el empate, como finalmente no ocurrió.

Curva minuto a minuto del España-Cabo Verde | DOS30'

Estos impresionantes datos elevaron a la cadena pública a un 22,8% de share en el cómputo global de la jornada (su mejor día desde el 26 de abril de 2025, cuando firmó un 25,8%) y a un 13,5% en el acumulado mensual provisional de junio, dando el sorpasso a Antena 3 (12,6%) y colocándose ya en primera posición en el ranking.

En la franja de la tarde, La 1 de RTVE promedió un desorbitado 47,5% gracias al partido y también a los grandes resultados que obtuvieron el previo, con un 57,9% y 6,8 millones de seguidores; y el post, que mantuvo un 25,6% de cuota y a más de 2,6 millones de espectadores conectados durante casi una hora. Hay que destacar que este debut de La Roja mejora notablemente al estreno en el Mundial 2022 contra Costa Rica (47,9% y 5.863.000).

La arrasada de TVE con el España-Cabo Verde causó verdaderos estragos en el resto de cadenas, con especial atención a la competencia más directa. 'Y ahora Sonsoles' se desplomó a un 5,6% de share en Antena 3. Dato que luego remontó de manera formidable 'Pasapalabra' con un 16,3%.

Sin embargo, más agravados fueron los efectos en Telecinco, ya de por sí frágil en la tarde. 'El tiempo justo', a pesar de que compitió en la última parte, decreció a un 7,7%. Después, 'El Diario' de Jorge Javier Vázquez se llevó la peor parte con un paupérrimo 3,7% de cuota media (mínimo histórico). En este caso, el formato de testimonios sí confrontó de lleno con el encuentro deportivo.

Por su parte, el tramo de 'Todo es mentira' que rivalizó con el partido cayó a un 2,8% en Cuatro. Posteriormente, el concurso 'Lo sabe, no lo sabe' se hundió a un ínfimo 1,9%. 'Más vale tarde' en La Sexta también acusó el envite del fútbol y no pasó del 2,5%. Mismo dato que registró 'Malas Lenguas' en La 2 de TVE.