Así ha sido la emotiva despedida de Julia Luna, mítica comentarista de la natación en RTVE tras 38 años de carrera: "Hasta siempre"

Este miércoles 5 de agosto de 2026 quedará marcado en el calendario por ser el día en el que otra de las célebres comentaristas deportivas de RTVE se ha retirado. Hablamos de Julia Luna, mítica narradora de natación y natación artística, que se jubila tras casi 40 años formando parte de la cadena pública.

Julia Luna ha sido una de las voces femeninas del deporte en RTVE junto a otras como Paloma del Río, Elena Jiménez o María Escario, entre tantas otras. Ha estado al frente de las retransmisiones de natación y de natación artística, anteriormente conocida como sincronizada, durante 25 años.

Pero este miércoles se ha despedido después de narrar la última medalla de plata del conjunto español en el Campeonato de Europa de Deportes Acuáticos que se ha celebrado en París. Así, tras comentar el último ejercicio acrobático del equipo español, Julia Luna ha querido despedirse de la audiencia y sobre todo de su equipo.

🇪🇸✨ 𝗘𝘀𝗽𝗮𝗻̃𝗮 y su brutal rutina al ritmo de '𝑩𝒆𝒓𝒈𝒉𝒂𝒊𝒏' de 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐥𝐢́𝐚 en la gran final del equipo acrobático @RFEN_Oficial



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"Bueno pues nada más. Aquí se acaba la historia para mí. Solo agradecerte Clara todo este tiempo, tu apoyo y tu sapienza. Ha sido mi última competición en natación artística desde este lado, porque estaré en Budapest lo prometo como espectadora. Han sido 25 años impresionantes. Y quiero dar las gracias a tantas personas, a Anna Tarrés, a Andrea Fuentes, a Gemma Mengual, a todas las solistas, a ti Clarita y a todo el equipo. 25 años viendo y disfrutando desde este momento", ha empezado diciendo la periodista.

"Arrancamos en el mundial de 2001 y ahí España estaba peleando por entrar en las finales por ser octava y novena. Recuerdo a Gemma peleando y de eso a lo que hemos vivido en el día de hoy, cinco medallas olímpicas, tropecientas mundiales, ver a Iris como está, la mejor nadadora del mundo a sus 23 años con una medalla olímpica, 12 mundiales y 15 europeas. En fin, muchísimas gracias por tanto y por todo", ha añadido Julia Luna en su última retransmisión.

Justo después, ha sido Clara Camacho, ex nadadora artística y también comentarista de RTVE, la que se ha emocionado al dedicarle unas bonitas palabras a su compañera. De hecho, ha tenido que cortar porque no podía seguir hablando. "Yo Julia tenía unas palabras para ti. Periodista de TVE desde 1988 y de nuestro deporte desde los JJOO de Atenas 2004. La voz de los deportes acuáticos, me has a mí, no voy a poder lo siento, me has comentado a mí nadando en la piscina y es una suerte poder estar aquí contigo. Gracias Julia, de parte de todos y perdón por estar emocionada. Gracias", le ha reconocido la ex deportista.

"Vamos a dejarlo aquí. Que sigamos disfrutando de estas nadadoras y de este deporte tan increíble y maravilloso que nos ha dado tanto. Nada más hasta siempre, adiós", ha concluido Julia Luna tras el final de la retransmisión con la entrega de medallas.

La audiencia llora la marcha de Julia Luna

Una jubilación que sin duda deja huérfanos a muchos de los seguidores de la natación y la natación artística en nuestro país. Así, han sido varios los espectadores que no han dudado en lamentar el adiós de Julia Luna como comentarista. "Día triste, se retira de comentar la natación Julia Luna. Se va a sentir rato escuchar la piscina sin ella", ha confesado un espectador.

"Otra voz de nuestro deporte que se retira. Para mí, sin duda una de las narraciones más icónicas de Julia Luna que permanecerán por siempre en la memoria", ha destacado otro recordando el momento en el que narró el Oro Olímpico de Mireia Belmonte en Río 2016.



"En 2023 se jubiló Paloma del Rio y hoy se jubila Julia Luna, dos voces sin las que yo no conocía ni la gimnasia ni la natación. Pensar en esos dos deportes y que lo primero que te venga a la mente sea las periodistas que lo comentan" ha sido otro de los comentarios que se han podido leer en "X".

Día triste, se retira de comentar la natación #JuliaLuna 🙁



Se va a sentir raro escuchar la piscina sin ella 😔 — el rubo (@rubo_rub3n) August 5, 2026

Otra voz de nuestro deporte que se retira. Para mí, sin duda una de las narraciones más icónicas de Julia Luna que permanecerán por siempre en la memoria. pic.twitter.com/2qnS3NH05o — Jesús (@xsuset) August 5, 2026

Qué bonito Clara Camacho despidiendo a Julia Luna en su última retransmisión de natación artística; inevitable recordar a @almudenacid con @PalomadelrioTVE en el Mundial de Valencia y lo que lloramos escuchándolas (hoy también 😭). — Marta Carretero (@netartemisa) August 5, 2026

Julia Luna tambien se retira???? Ya no va a narrar sincro??? — Andaira 🎺 (@BigA10090) August 5, 2026

En 2023 se jubiló Paloma del Rio y hoy se jubila Julia Luna, dos voces sin las que yo no conocía ni la gimnasia ni la natación. Pensar en esos dos deportes y que lo primero que te venga a la mente sea las periodistas que lo comentan es ✨✨✨ — BookLover☮🍉 (@ReadersLife) August 5, 2026

También la propia Paloma del Río ha querido reaccionar a la despedida de su compañera. "Julia Luna es un amor de persona, una maravillosa compañera y una excelente profesional, multiterreno. Se merece un descanso y una jubilación tan digna como la carrera profesional que ha tenido. Este es su último europeo de natación artística y libre", ha recalcado la periodista.