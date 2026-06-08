Paloma del Río va mucho más allá en su cruzada contra Christian Gálvez con esta severa advertencia sobre su pasado

Almudena Cid ha generado un aluvión de reacciones estos últimos días tras su tajante contestación durante un encuentro con la prensa cuando le preguntaron por su ex marido Christian Gálvez. Y la periodista Paloma del Río no ha dudado en tomar sus redes sociales para pronunciarse a favor de la ex gimnasta ante algunos de los reproches que está recibiendo, arremetiendo contra el antiguo presentador de 'Pasapalabra' por todo lo que su ex mujer está "callando".

"¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí? Cuando le preguntes yo contesto. Porque me parece tan injusto todo esto desde hace cinco años, que me tenga que enfrentar a esto después de cinco años...", clamó Cid durante un encuentro con los medios el pasado viernes plantándose contra el acoso mediático que ha sufrido únicamente por su parte desde que oficializó su divorcio con el presentador, que poco después haría pública su relación con Patricia Pardo.

Paloma del Río da sentencia a Christian Gálvez tras el golpe en la mesa de Almudena Cid: "Bastante elegante has sido"

"Me parece de mal gusto, porque no lo estáis haciendo en igualdad de condiciones. Espero que reflexionéis un poco", insistió Almudena Cid ante los medios en una escena que se ha viralizado en redes estos días y que incluso Paloma del Río, mítica presentadora deportiva de TVE, ha recogido en su perfil de X para romper una lanza a favor de la ex gimnasta rítmica y su denuncia. "Bastante elegante has sido, Almu, durante los 15 años y los últimos 5. Bastante elegante porque si hablaras…", ha escrito ante sus seguidores.

Bastante elegante has sido, Almu, durante los 15 años y los últimos 5 .Bastante elegante porque si hablaras... https://t.co/hs8kQLntVE — palomadelrioTV (@PalomadelrioTVE) June 5, 2026

Y ante los comentarios en defensa del antiguo rostro de Telecinco, la periodista ha elevado una seria advertencia a raíz de la citada publicación. "Sé de lo que hablo. Otra cosa es el lavado de cara que quiere hacer este señor con su nueva vida, pero tiene un pasado que al parecer ha olvidado", ha añadido la veterana periodista.

Querida Carmen, me conoces y cuando hablo, sé de lo que hablo. Otra cosa es el lavado de cara que quiere hacer este señor con su nueva vida pero tiene un pasado que al parecer ha olvidado https://t.co/IUxzjZMaTi — palomadelrioTV (@PalomadelrioTVE) June 7, 2026

"Ella no ha dicho ni mú de ese señor y tiene para escribir un libro. Y él va ahora de padre, esposo y persona acrisolada… Y ya, ya…", ha contestado Paloma del Río a otro usuario que señalaba a Cid por "llorar en redes y en entrevistas" sobre su divorcio. Y cuando otro perfil de la plataforma ha puesto el foco la nueva faceta católica del presentador, la periodista no ha dudado en sentenciarlo con sorna: "Pues le falta lo de pedir perdón".

Ella no ha dicho ni mú de ese señor y tiene para escribir un libro. Y él va ahora de padre, esposo y persona acrisolada... Y ya, ya... — palomadelrioTV (@PalomadelrioTVE) June 5, 2026