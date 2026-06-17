Patricia Pardo destapa cómo se fraguó su fichaje junto a Christian Gálvez para conducir el acto del Papa León XIV y su principal temor

Una semana después de ponerse al frente del acto celebrado para el Papa León XIV en el Santiago Bernabéu de Madrid, Patricia Pardo continúa en el foco mediático tras su última portada junto a Christian Gálvez. Y este miércoles, además de reaccionar su posado en Hola junto a su marido, la presentadora de 'Vamos a ver' ha desvelado el principal temor que enfrentó tras conocer que serían ellos los encargados de conducir el multitudinario evento.

"Te da cosita verte", han comentado los compañeros de la periodista del espacio de Telecinco este miércoles al comprobar como el rostro de la presentadora cambiaba radicalmente al ver su posado en pantalla. "Sí, muchísima", ha confesado Pardo, sincerándose sobre por qué han dado el paso de protagonizar esta portada. "Hay una frase que siempre dice mi madre, que yo la he dicho muchas veces en el programa, y es que el amor y la fe no se esconden", ha señalado.

Así, Patricia Pardo ha reflexionado sobre cómo durante los últimos años ha llevado su historia de amor de la forma más discreta posible y cómo esa situación ha cambiado. "Lo que pasa es que muchas veces la gente piensa que el que calla otorga, y el que calla no otorga, simplemente, calla porque no quieres entrar en ninguna guerra, no quieres dar explicaciones, quieres vivir tu amor en la intimidad… y yo siempre he dado entrevistas personales, a mí no me importa hablar de mi vida, pero nunca una entrevista íntima", ha confesado.

Patricia Pardo reacciona a su primera portada con Christian Gálvez: "Nos parecía el momento idóneo"

Patricia Pardo en 'Vamos a ver'

"Creo que hay cosas que tienen que quedar para la intimidad de una casa, qué sé yo, un nacimiento, un bautizo, una boda… pero los dos consideramos que la ocasión lo merecía porque la semana pasada los dos vivimos una experiencia que yo creo que no se va a volver a repetir", ha explicado sobre la entrevista con Hola, que se produce justo después de su importante cita con el Papa León XIV en el Santiago Bernabéu de Madrid, donde la pareja tuvo un importante rol.

Y aunque no se opone a celebrar su relación abiertamente, no ha dudado en puntualizar que esta portada responde a una ocasión especial. "Nos gustaría, pero me parece muy difícil que se vuelva a producir. Nos lo ofrecieron y dijimos que sí. Nos parecía el momento idóneo", ha asegurado. Ha sido entonces cuando Patricia Pardo ha confesado cual fue su mayor miedo después de que Christian Gálvez le confirmase su fichaje para el multitudinario evento.

Sobre su fichaje para presentar el evento del Papa León XIV: "Necesitaba que estuvieran plenamente convencidos"

"Es verdad que esa era mi obsesión, que cuando Chris me lo dice, yo le pregunto: '¿Pero la persona que te ha llamado sabe que somos los dos divorciados, que yo me casé por la Iglesia, que yo no tengo la nulidad… ? ¿Saben todas las circunstancias?", ha desvelado la conductora de 'Vamos a ver', verbalizando todas las dudas que le asaltaron nada más conocer que habían sido los escogidos para la importante cita.

"Y él me dijo que sí. Pero yo, hasta que no hice esa videollamada, les expliqué todo, que tengo mucho carácter, que discutimos… yo necesitaba que ellos estuvieran totalmente convencidos para ir con esa tranquilidad", ha confesado Patricia Pardo, asegurando que necesitaba que los organizadores dieran el visto bueno a su situación para confirmar que ellos eran la pareja adecuada para el evento.

"Con la Iglesia de Madrid llegamos al compromiso de que somos personajes públicos con cierta repercusión, y si mi testimonio puede ayudar a alguien que esté pasando un mal momento y pueda abrazar la fe como lo he hecho yo, por qué no hacerlo a través de Hola o de este programa", ha terminado desvelando la conductora de 'Vamos a ver' con una sonrisa al recordar el especial momento junto a su pareja en el emblemático estadio de la capital.