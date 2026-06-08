En el programa 'Vamos a ver' se escucha decir quién es el ganador de 'Supervivientes 2026' en Telecinco

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Alba Paul, José Manuel Soto y Maica Benedicto son los finalistas oficiales de 'Supervivientes 2026'. Los cuatro fueron proclamados este domingo en la última gala de 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda al frente y los cuatro se disputan el cheque de 200.000 euros.

Tras casi cien días de aventura, el concurso aventurero de Telecinco celebró la última ceremonia de eliminación en Honduras. Aratz Lakuntza, uno de los mejores concursantes de la edición, fue el elegido por la audiencia al ser el menos votado en el televoto frente a Maica Benedicto y Alba Paul.

Así las cosas, Aratz se ha quedado a las puertas de la final y Maica y Alba se han unido automáticamente al cuarteto de finalistas, integrado inicialmente por Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo y José Manuel Soto. Entre ellos cuatro se encuentra el ganador o ganadora de 'Supervivientes 2026'.

Pues bien, en 'Vamos a ver', el programa matinal de Telecinco, han hecho un efímero repaso de la gala de anoche y se han posicionado. "Merecidísimo los cuatro finalistas", ha apuntado Verónica Dulanto, presentadora sustituta de Patricia Pardo.

"Yo abogo por que ganen las chicas: o Alba o Maica. Yo digo Maica", ha señalado por su lado Adriana Dorronsoro. En cambio, Boris Izaguirre ha apostado por Alba Paul, la creadora de contenido y mujer de Dulceida, que ha batido récords en la pesca.

En paralelo, Pepe del Real, rostro histórico de 'Vamos a ver', ha afirmado que "la digna ganadora es Maica". "Yo no daba un duro por ella porque empezó siendo muy tiquismiquis. Todo le daba miedo: la suciedad, los bichos… Y, al final, en las pruebas es una campeona", ha valorado el periodista.

Finalmente, para concluir ese breve debate sobre la final de 'Supervivientes 2026', que Telecinco ha fijado para el próximo jueves 11 de junio (21:45 horas), Verónica Dulanto se ha inclinado por José Manuel Soto por su capacidad de superación: "Yo voto por Soto por haber llegado hasta donde ha llegado, que está el pobre en los huesos".