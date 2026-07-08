El desliz de Patricia Pardo ante Ion Aramendi que confirma su desconocimiento de la parrilla actual de Telecinco

Patricia Pardo ha puesto en evidencia su total desconocimiento del resto de programas que rodean a 'Vamos a ver' en la programación de Telecinco durante su conexión con Ion Aramendi de este miércoles. La presentadora se preparaba para pasar el testigo a su compañero de la sobremesa cuando este ha sacado a relucir uno de los temas más destacados de este martes en 'El verano se mueve': el atropello de Belén Rodríguez en el centro de Madrid, un titular que al parecer ha pillado por sorpresa a la periodista.

"Ayer Belén Rodríguez, nuestra colaboradora, sufrió un accidente y fue atropellada en plena Gran Vía de Madrid", recordaba Ion Aramendi en pantalla dividida con la conductora de 'Vamos a ver', recapitulando el sonado episodio de este martes para avanzar los temas de esta tarde sin esperar la reacción de su compañera. "¿Perdona?", ha preguntado completamente sorprendida la comunicadora.

Patricia Pardo se entera en directo del atropello de Belén Rodríguez, uno de los temas estrella de 'El verano se mueve' de este martes

"Sí, está bien. Pudimos hablar con ella en directo, tiene algunas heridas y acabó debajo del vehículo", ha advertido el conductor de 'El verano se mueve' actualizando el estado de Belén, que esta tarde volverá a ser uno de los temas estrella en la escaleta del programa que ha ocupado la franja habitual de 'El tiempo justo'. "Pues bien, esta tarde tendremos la versión de la conductora que la atropelló en el fatal accidente, hemos conseguido localizarla y hablamos con ella esta tarde", ha adelantado ante la preocupada mirada de Patricia Pardo.

Por estar viendo La 1 no se entera de lo que pasa en su propia cadena 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤐 pic.twitter.com/1KHdgxjZ64 — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) July 8, 2026

De nuevo, la periodista ha aprovechado para recalcar su sorpresa, dejando al descubierto que no vio la última entrega del magacín este martes, y dirigiéndose con palabras de afecto a su compañera. "Me parece gravísimo Ion, yo no lo sabía, le mando un besazo a Belén", señalaba la periodista antes de que el presentador lanzase un mensaje de tranquilidad tanto a ella como al resto de colaboradores.

"Está bien Belén, no os preocupéis, fue un susto. Iba despistada con el móvil", ha terminado advirtiendo Ion Aramendi para calmar la preocupación de Patricia Pardo, que ha sido incapaz de ocultar su sorpresa durante toda la conexión. Y es que, Belén Rodríguez paralizó la emisión de 'El verano se mueve' este martes con su incidente en plena Gran Vía, con un reportero desplazado hasta el lugar para comunicar la última hora del suceso.

Así, era la propia Belén Rodríguez la que minutos más tarde se ponía frente a las cámaras para actualizar su estado ante sus compañeros tras ser arrollada por un coche. "Ha sido un golpe muy fuerte, me ha dado con el capó", comenzó explicando. "Dentro de lo cabe y lo que podría haber sido, que me podría haber dado un golpe en la cabeza, estoy más o menos bien", advirtió a continuación, eso sí, asegurando que se encuentra "magullada y herida".

"Quiero agradecer a la conductora, que afortunadamente queda gente así, porque podría haber dicho que yo iba despistada, pero se ha preocupado mucho por mí", quiso añadir la colaboradora de Mediaset sobre la otra protagonista del accidente, que este miércoles compartirá su versión de los hechos en el magacín de Telecinco. "A la pobre le ha dado un ataque, lloraba y se ha ofrecido a llevarme al médico y me ha llamado posteriormente para ver cómo me encontraba", confesó la televisiva, explicando que "tiene un par de heridas grandes" pero que tan solo "ha sido el susto".