Joaquín Prat zanja los últimos rumores sobre su futuro en Telecinco y anuncia la fecha de su regreso a las tardes

Joaquín Prat está ahora mismo disfrutando de su baja por paternidad tras el nacimiento de su segunda hija el pasado 8 de junio, pero ya con la vista puesta en su regreso a la televisión. Y, ante los rumores infundados que han circulado en los últimos días sobre su futuro profesional y su posible fichaje por otra cadena, él mismo ha confirmado que continuará en Telecinco con 'El Tiempo Justo'.

Será el próximo 7 de septiembre cuando Joaquín Prat volverá al trabajo. Durante su ausencia, 'El Tiempo Justo' está siendo sustituido por 'El verano se mueve', un formato itinerante presentado por Ion Aamendi que se emitirá durante la temporada estival. Hace unos días, el comunicador concedía unas declaraciones dónde explicaba cómo estaba llevando la paternidad y anunciaba su reincorporación al trabajo.

"Me ha dicho la cadena que me reincorporo el siete de septiembre", informaba. Y, aunque sabe que le costará separarse de su pequeña, prefiere no pensarlo mucho, al menos por ahora: "Es cuatro de julio y no lo pienso. Quiero disfrutar del momento y lo único que echo de menos es que venga mi hijo mayor y que podamos estar todos juntos", confesaba.

Joaquín Prat regresará el 7 de septiembre a 'El Tiempo Justo'

Ahora mismo, Joaquín Prat disfruta de unas merecidas vacaciones en Mallorca. Desde la fiesta del 40 aniversario de Puerto Portals, uno de los eventos sociales más vip de la isla, el presentador charló con el reportero de 'El verano se mueve' al que confesó que en Mallorca se siente como en casa. "Es el lugar al que he elegido venir en cuanto nació nuestra hija y es el sitio perfecto para disfrutar de los primeros días de vida de la pequeña", explica.

Además, deja claro que es un padrazo y que está muy involucrado en la crianza de la recién nacida: "Yo hago lo que me dejan, que es mucho la verdad. Esto de las bajas por paternidad es fantástico, porque ahora no tienes otra cosa que hacer que cuidar al bebé. Por lo cual estamos felices, tranquilos, apenas salimos de casa… es que estoy feliz. Es que ni me acuerdo en qué trabajo", bromea.

A la pregunta del reportero de si echa de menos a sus compañeros de programa, Joaquín Prat confiesa que "no". Según él, se siente "como si estuviese jubilado". Al comunicador se le cae la baba con su hija Jimena, con la que ya apareció en brazos el pasado 12 de junio en 'El verano se mueve': "Si las tres semanas han pasado volando, dentro de nada, el 7 de septiembre ya estoy de regreso en la tele. Me habrá parecido un suspiro, por eso quiero aprovechar cada segundo", sentencia.

Fue el 8 de junio cuando Joaquín Prat y Alexia Pla fueron padres de su primera hija en común. Visiblemente emocionado, el presentador de 'El Tiempo Justo' reapareció en 'El verano se mueve' con su recién nacida en brazos: "Es un regalo precioso de la vida, no me acordaba de lo que era", admitió. Además, reveló que la pequeña "nació el mismo día que su abuela paterna", es decir, que su madre.