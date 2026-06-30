'Amor o lo que surja' entra en datos de audiencia muy complicados y 'El verano se mueve' firma un estreno poco prometedor

Telecinco registró este 29 de junio un débil 7,2% de cuota media, siendo uno de los peores lunes de su historia. En ello tuvo que ver, fundamentalmente, su complicadísima tarde, con 'Amor o lo que surja' entrando en resultados insostenibles o con 'El verano se mueve' estrenándose con cifras muy desalentadoras.

El dating show presentador por Carlos Lozano continuó su tendencia descendente y firmó un 5,4% de share y 481.000 espectadores en su sexta entrega, siendo mínimo histórico en su corto recorrido en la programación. Cae de la barrera psicológica del medio millón y es triplicado por su rival directo, 'Sueños de Libertad' en Antena 3, que obtuvo un 14,2% y rozó los 1,3 millones de seguidores.

Así ha evolucionado 'Amor o lo que surja' en sus primeras seis emisiones:

Programa 1 - 6,8%

Programa 2 - 6,9%

Programa 3 - 7%

Programa 4 - 5,9%

Programa 5 - 5,9%

Programa 6 - 5,4%

Posteriormente, el estreno de 'El verano se mueve', el nuevo programa de Ion Aramendi que toma el relevo de 'El Tiempo Justo', marcó un 7% y 550.000 televidentes. Cifra muy poco prometedora que empeora los ya exiguos registros del formato predecesor, que se venía moviendo entre el 7,5% y el 8% de cuota regularmente en las últimas entregas.

Después, 'El Diario de Jorge', que encara su última semana de la temporada antes de hacer una pausa por vacaciones, cosechó un 6,8% de share y 560.000 espectadores. Es uno de sus peores datos del curso, pero en este caso hay que puntualizar que estuvieron condicionados por el partido entre Brasil y Japón del Mundial 2026. Un encuentro que se retransmitió en La 1 de TVE de 19:00 a 21:00 horas y que alcanzó un 33,7% y más de 3 millones de fieles congregados.

Por último, el concurso 'Allá Tú' también se vio muy lastrado por el acontecimiento futbolístico y se desplomó en cuota a un 5,9%, con 564.000 telespectadores de media. Algo que también le sucedió, en menor medida eso sí, a 'Pasapalabra', que decreció a un inusual 11,8% y 1,1 millones debido al envite del torneo intercontinental.