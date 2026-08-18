Violeta Mangriñán destapa el lado oculto de 'Supervivientes' y las situaciones límites que vivió fuera de cámara: "Te tratan fatal"

Tras situarse en el centro de las críticas por su vídeo viral criticando el uso de gafas durante el eclipse solar, Violeta Mangriñán ha vuelto a generar polémica al rememorar su experiencia en 'Supervivientes'. La joven influencer, que concursó la edición de 2019, ha arremetido recientemente contra la organización del programa destapando los rapapolvos que recibían detrás de cámaras y las malas formas del equipo cuando las audiencias se torcían.

"Toda esa gente para mí tiene un mérito muy grande, porque si a mí me ha pasado factura a nivel salud y entré con 25 años... Imagínate a alguien que entra con 40. Para mí debería haber una edad en la que ya no, porque es que te deja tocado para toda la vida", ha comenzado reconociendo la creadora de contenido en un reciente videoblog con otro influencer.

Violeta Magriñán destapa los rapapolvos que recibián del equipo de 'Supervivientes' detrás de cámaras: "Te sientes una basura"

"No sabes lo duro que es el concurso, a parte te tratan fatal", ha asegurado Violeta Mangriñán junto a su pareja Fabio Colloricchio, a quién conoció precisamente en los Cayos Cochinos. "Te mueres de sed y cuando llegas a donde se hacen las pruebas y eso se te hace la boca agua cuando ves a la gente beber agua fría. Y preguntas por qué no te dan y te dicen que es porque sacia", ha explicado la joven.

Violeta Mangriñán asegura que en Supervivientes te tratan como una basura.



“Me ha pasado factura a nivel salud. No sabes lo duro que es el concurso y aparte te tratan fatal. El médico del reality me dijo que no nos daban agua fría porque sacia, y luego, si has hecho menos… pic.twitter.com/YxgvS9KriR — Terreno Viral (@terrenoviral) August 16, 2026

Así, no se ha cortado al destapar las situaciones límite que se viven cuando la cámara se apaga. "Y luego si por lo que sea una semana has hecho menos audiencia de la que tocaba y estás tirado, reventado como un perro, que no puedes con tu vida, llega el director gritando y dice 'aquí no estáis de vacaciones'. Te tratan fatal y te sientes una basura", ha asegurado la creadora de contenido.

"Llueve y te duermes en un charco, y encima que llegue alguien y te de un rapapolvo...", ha insistido Violeta Mangriñán, que no guarda buen recuerdo de su paso por el reality de Telecinco, en parte también por la disparidad de su caché con respecto a algunos de sus compañeros. "Es mucha pasta pero al lado estaba Colate cobrando 42.000 euros pasando el mismo hambre que yo, o Carlos Lozano o la Pantoja que cobraba 80.000", ha denunciado.

"Tú lo pensabas y decías 'estoy en esta movida, estoy sufriendo como un perro y estoy cobrando la mitad de la mitad que este que está al lado'. Entonces te pegabas una rayada...", terminaba señalando la influencer, dejando más que cerrada la puerta a un hipotético regreso en la próxima edición de 'Supervivientes All Stars'.