'Sueños de Libertad', avance semanal del 5 al 9 de octubre: Fina desenmascara a Bianca, una aparición sorprendente y la trampa a Begoña en Antena 3

'Sueños de libertad' sigue reforzando su reparto con nuevas caras. Tras el reciente fichaje de Almagro San Miguel como Hugo Brossard, esta semana la serie de Antena 3 ha incorporado a sus tramas al actor David Janer ('Águila Roja', 'Amar es para siempre') para dar vida a Josema, un arquitecto amigo de los Salazar, que llega a la colonia para llevar a cabo la renovación que pretende hacer Gabriel.

Así, David Janer y Almagro San Miguel se incorporan al resto de fichajes con los que se ha reforzado 'Sueños de libertad' en esta tercera temporada como Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre a continuación:

Avance del capítulo 662 de 'Sueños de libertad' del lunes 5 de octubre

Manuela, borracha en 'Sueños de libertad'

Valentina se encuentra con Claudia y comparte con ella la amenaza de Gabriel. Mientras, Manuela regresa a la casa de los De La Reina en un estado de embriaguez bastante alto tras su comida en casa de los Salazar con ayuda de Eduardo, y empieza a temer haberse soltado de más con los Salazar y haber puesto en ridículo a su sobrina. Y Pablo y Nieves hablan de lo sucedido en la comida y la enfermera reconoce que estaba equivocada con Claudia.

Begoña y Beatriz pasean con Juanito y se encuentran con Andrés. Tras ello, Begoña y Andrés comparten una conversación mientras Beatriz les escucha. Después, Beatriz informa a Gabriel que fue Begoña quién descubrió lo de su reunión con Gabriel Miranda y no Valentina como él creía y ella le pide que no le aparte de su vida porque es la única que puede ayudarle y ambos terminan acordando que se marchará a Madrid cuando su embarazo se empiece a notar.

Miranda se reúne con Gabriel y Pablo y les pone una única condición para firmar el nuevo contrato de colaboración: que los De La Reina sean readmitidos en sus puestos pues solo confía en ellos. Algo que provoca que se produzca un fuerte enfrentamiento entre Gabriel y Miranda sin conseguir llegar a un acuerdo pese a los intentos de Pablo de sacarlo adelante. Después, el hombre comunica a los De La Reina el desastroso resultado de la negociación con Gabriel.

En la cantina, Salva y Paula siguen acercando posturas y la dependienta no duda en hacerle un regalo al cantinero para agradecerle su gesto de dejarles su habitación. Por la noche, Paula enseña a Salva a jugar al ajedrez y ambos empiezan a mostrar una gran química mientras Tasio se retrasa.

Bianca presenta el retrato de Digna a los De La Reina y el resultado deja sin palabras a la mujer. Incluso Marta no tiene reparos en elogiar el trabajo de la pintora mientras ella asegura que todo se debió al gran trabajo de Fina con sus fotografías. Después, Bianca no duda en besar a Fina y Marta es testigo de ese momento íntimo.

Pablo decide intervenir ante la guerra entre Gabriel y los De La Reina y llama a Hugo Brossard. Por otro lado, Pablo y Josema comparten una charla y se ponen al día de sus vidas y el arquitecto reconoce que le encantaría volver a enamorarse tras la pérdida de su mujer. Finalmente, Gabriel tiende una trampa a Begoña y señala a Valentina como topo y ella termina reconociendo haber sido ella.

Avance del capítulo 663 de 'Sueños de libertad' del martes 6 de octubre

Don Agustín, Claudia y Miguel en 'Sueños de libertad'

Tasio propone a sus hermanos que le ayuden a él y a su padre en La Industrial. Y Andrés les informa que le han hecho una propuesta de trabajo como ingeniero en la empresa de un amigo en Palma de Mallorca. Mientras, Marta le revela a Andrés que vio a Fina y Bianca besándose y que sus peores presagios se confirman: las dos han retomado su relación. Después, comparte esa misma idea con Digna y le pide que no medie entre ellas mientras Damián le pide perdón a su hija por haber hecho que Bianca y Fina se hayan acercado por su culpa

Gabriel sugiere a Begoña que posponga la búsqueda de una sustituta para Beatriz hasta que ella decida marcharse definitivamente a Madrid. Después, Gabriel no duda en amenazar a su mujer con quitarle la custodia de sus hijos si sigue espiándole y contándole sus planes a sus primos.

Manuela le pide perdón a Claudia por haberse emborrachado en la comida con los Salazar y haber metido la pata y Claudia le solicita a su tía que no vuelva a hablar de la menopausia en público. Mientras, Valentina pone al corriente a Claudia de la discusión de Begoña y Gabriel que ha confirmado sus sospechas: Begoña sigue enamorada de Andrés.

Don Agustín pide ayuda a Claudia para que le ayude con los preparativos de las fiestas de la colonia y de la romería que se hace todos los años y después el párroco le pide a Miguel que cuide de ella tras llegarle los rumores sobre su relación. Por su parte, Paula muestra su preocupación a Tasio por estar abusando de Salva.

Beatriz y Gabriel tienen un encuentro a escondidas y la niñera sufre un mareo preocupando al abogado, que decide llevarla a un ginecólogo para comprobar que el embarazo sigue bien. Mientras, Begoña tiene una conversación con Valentina en la cantina y la secretaria trata de esquivarla.

Pese a que Digna le prometió a Marta no mover ficha decide hablar con Bianca, que reafirma su amor por Fina. Y alguien inesperado llega a la colonia pues Hugo Brossard se presenta en Toledo después de la llamada que le hizo Pablo. Su aparición provoca que Gabriel se indigne y estalle contra Salazar.

Avance del capítulo 663 de 'Sueños de libertad' del miércoles 7 de octubre

Fina y Bianca sucumben a su pasión

Gabriel reprende a Pablo por llamar a Hugo Brossard y provocar que el francés haya decidido venir a Toledo sin avisar mientras Pablo defiende que los despidos de los De La Reina están provocando que la fábrica vaya cuesta abajo y sin frenos perdiendo a algunos de sus mejores clientes. Tras amenazar con el despido de Salazar, Gabriel da marcha atrás para evitar más problemas.

Fina le da las gracias a Bianca por calmarla y darla serenidad mientras la pintora le pide perdón a su ex pareja por besarla en casa de los De la Reina y le pide que por favor deje de pensarlo todo tanto y que intenten ser libres y dejarse llevar por sus sentimientos. Después, ambas sucumben a la pasión rememorando las noches de amor que vivieron en Argentina.

Begoña acude a ver a Valentina para aclarar las cosas con ella y la secretaria confronta a Begoña por el tema de Andrés y sus sentimientos hacia él. Tras ello, Valentina le pide que por favor deje de engañarla sobre sus sentimientos por Andrés y sea sincera con ella y le hace prometer que jamás se va a interponer entre ellos. Después, Valentina habla con Andrés y se muestra molesta por lo sucedido y la amenaza de Gabriel.

Manuela aprovecha su visita a Miguel al dispensario tras el corte mientras cocinaba para disculparse por su actitud con los Salazar durante la comida y el doctor le reconoce que nunca había conocido a una mujer tan peculiar como ella. Justo, Pablo y Nieves se chocan con ella y le dejan claro que no tiene que preocuparse por lo que pasó en la comida

Después de que Paula tenga un gran gesto hacia Claudia, la dependienta toma una decisión sobre su relación con su compañera y le reconoce que se equivocó con ella. Y por la noche, Paula y Salva vuelven a disfrutar de un momento íntimo y el cantinero se abre en canal sobre la muerte de su madre y su estancia en la cárcel.

Pablo se cita con Damián para informarle de su reunión con Hugo y con Gabriel y le habla de la llegada de su amigo Josema y que el arquitecto se ha comprometido a respetar el patrimonio inmobiliario que crearon los De La Reina. Finalmente, en la reunión Pablo defiende a los De la Reina frente a Hugo, que trata de poner paz.

Avance del capítulo 664 de 'Sueños de libertad' del jueves 8 de octubre

Hugo Brossard se reúne con Andrés y Damián

Damián pone al corriente a sus hijos del resultado de la reunión entre Pablo, Gabriel y Hugo Brossard y empiezan a trabajar en la estrategia para conseguir convencer a Hugo para que les readmitan y ver si el francés es su aliado o su rival. Marta y Tasio proponen desenmascarar a Gabriel pero Andrés y Damián optan por ir con cautela. Después, Tasio le confiesa a Paula que no quiere encontrarse con Hugo después de provocar la muerte de su padre.

Mabel muestra su frustración a Nieves por no saber cómo elaborar su proyecto y su madre insiste en que le pida ayuda a Josema y trata de dar la cara por el arquitecto ante las acusaciones de su hija. Después, Mabel pilla a Salva escribiendo una carta para su padre después de su conversación con Paula. Y finalmente, Mabel accede y le pide ayuda a Josema con su trabajo.

Valentina le confiesa a Claudia que le siguen aumentando las inseguridades sobre la relación de Begoña y Andrés y la dependienta aconseja a su compañera que se sincere con su prometido. Y en el dispensario, Agustín no duda en amonestar a Miguel por su diagnóstico a un paciente tras prohibirle que acuda a la romería en presencia de Nieves, que después no duda en decir a su hijo que se ha excedido con su respuesta al párroco. Y después el cura no duda en arremeter contra Miguel ante Claudia.

Andrés y Damián reciben a Hugo Brossard en su casa y el hijo del francés les muestra su preocupación por los enfrentamientos entre ellos y Gabriel y ellos tratan de ganarse la confianza de Hugo y le proponen ayudar a recuperar a los clientes a cambio de volver a sus puestos de trabajo. Tras ello, Hugo le pone límites a Gabriel tras sus arrebatos y le confiesa que duda que sea la persona adecuada para dirigir la empresa y Gabriel le deja caer a Hugo que Tasio discutió con su padre justo antes de su muerte.

Beatriz le explica a Gabriel el diagnóstico que le hizo el ginecólogo tras su mareo y que tiene un embarazo de riesgo debido a su edad y que necesita mucho reposo y él propone hablar con Begoña pero ella le para los pies pues podrían provocar que sospeche algo sobre ellos.

Tras la llamada de Lombardo, Fina llega a la conclusión de que el asunto de la exposición ha sido una artimaña de Bianca para poder reconquistarla y tras darse cuenta de lo que es capaz la pintora no duda en echarla de su despacho. Por su parte, Andrés le confiesa a Valentina su intención de invitar a Begoña a cenar en casa y la secretaria sigue los consejos de Claudia y habla con él sobre los sentimientos de Begoña hacia él.

Avance del capítulo 665 de 'Sueños de libertad' del viernes 9 de octubre

Hugo Brossard se reúne con Tasio

Después de enterarse por Gabriel de que él y su padre tuvieron un fuerte encontronazo antes de que Antoine sufriera un infarto, Hugo Brossard se reúne con Tasio y el De La Reina no duda en revelarle a Hugo que Gabriel manipuló la sala de máquinas y provocó la muerte de un trabajador.

Digna se preocupa por el estado de nervios en el que encuentra a Fina y ella le confiesa que ha sido una estúpida y que Marta tenía razón al desconfiar de Bianca. Y después Fina le da la razón a Marta y le confiesa que Bianca la ha manipulado.

Manuela le recomienda a Claudia que consiga que Miguel de su brazo a torcer y se disculpe con don Agustín pues teme que el párroco tome medidas contra el doctor sabiendo las artes con las que se mueve el párroco. Después, Claudia y Miguel terminan discutiendo por sus diferencias al entender la fe y la religión.

Por otro lado, Claudia empieza a sospechar que hay algo entre su tía y Eduardo. Y Paula decide cancelar su cita con Tasio. ¿Está empezando a sentir algo por Salva?

Andrés y Begoña se vuelven a encontrar después de que Valentina le confesara a su prometido los sentimientos de la enfermera hacia él y Andrés no duda en preguntarle para saber si es verdad. Paralelamente, Marta le pregunta a su hermano que es lo que siente él hacia Begoña.