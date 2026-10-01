'Sueños de Libertad', avance del próximo capítulo del viernes 2 de octubre: La víctima de Gabriel y el anuncio de Fina en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' sigue sumando nuevas caras a su elenco artístico. Tras el reciente fichaje de Almagro San Miguel como Hugo Brossard, esta semana la serie de Antena 3 suma a su reparto al actor David Janer ('Águila Roja', 'Amar es para siempre') para dar vida a José Manuel García Fuentes, un arquitecto amigo de Pablo que llega a la fábrica para poner patas arriba todo.

Así, David Janer y Almagro San Miguel se incorporan al resto de fichajes con los que se ha reforzado 'Sueños de libertad' en esta tercera temporada como Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', tras el fracaso de la cena de la noche anterior, Digna insiste en ganarse al dueño de Galerías Miranda. Para ello, sugiere la idea de proponerle la producción de un perfume en exclusiva para sus tiendas y se pone manos a la obra para conseguirlo.

Mientras tanto, Mabel tiene problemas con el presupuesto para un trabajo y Nieves le recomienda a su hija que pida ayuda a Josema para llevarlo a cabo. Pero ella no está por la labor tras el último desencuentro que tuvieron cuando coincidieron en la cantina. Por su parte, Tasio se disculpa con Paula tras haberla dejado plantada en la cantina la noche anterior.

Por otro lado, Fina acude a ver a Marta y tras reflexionarlo mucho gracias a su conversación con Claudia, la fotógrafa le confiesa que no reaccionó bien cuando se enteró de lo de su despido y le comunica su decisión de dimitir de su puesto provocando que Marta se ilusione al pensar que quizás todavía puede recuperarla.

En la fábrica, Gabriel se cita de nuevo con el señor Miranda, que le pone al corriente de su reunión con los De La Reina y trata de saber qué es lo que le dijeron. Él no duda en decirle que siempre ha tenido muy buena relación con ellos y no quiere verse envuelto en una guerra familiar.

Después, Andrés y Digna consiguen reunirse de nuevo con Gabriel Miranda y le hacen una propuesta para conseguir sacar adelante sus objetivos. Mientras, Gabriel habla con Beatriz sobre las tretas de su familia y llega a la conclusión de que fue Valentina quién les filtró lo de su reunión con Miranda. Tras ello, el abogado no duda en amenazar a la secretaria de Pablo.

Eduardo le da una sorpresa a Manuela para apoyarla ante su comida con los Salazar y después, Nieves y Pablo reciben a la gobernanta y a Claudia en su casa. Durante la comida, la dependienta pasa cierta vergüenza por cómo su tía no para de beber y de hacer bromas. Finalmente, Beatriz toma medidas para conseguir que la candidata a sustituirla huya y Begoña se quede sin opciones.

Gabriel y Valentina en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Manuela estaba nerviosa por la comida con los Salazar y Alberto trataba de mostrarle su apoyo. Por su parte, Claudia anunciaba a Pablo que no piensa aceptar el puesto como directora comercial en sustitución de Marta porque no se sentiría bien al creer que sería una traición a su ex jefa y amiga.

Gabriel recibía al señor Miranda en el despacho para convencerle de que los cambios en la empresa y los despidos de Marta y Andrés son necesarios para evolucionar y apostar por un perfume más moderno como los productos Brossard. Además le dejaba claro que él solo sigue órdenes de los franceses y le comunicaba que va a conseguir hacerle un descuento en su nuevo contrato.

Beatriz sorprendía a Begoña entrevistando a su posible sustituta y no dudaba en preguntarle y la enfermera le confesaba que había sido cosa de Gabriel. Mientras, la niñera se mostraba molesta por su gesto y Begoña le dejaba claro que la van a echar mucho de menos. Por su parte, Gabriel intentaba conseguir el perdón de Julia tras despedir a sus tíos haciéndole ver que no es decisión suya.

Claudia hablaba con Fina en la cantina y le ponía al corriente de sus pasos en su relación con Miguel y no dudaba en preguntarle por cómo se encuentra tras romper con Marta. Tras ello, la dependienta hacía reflexionar a la fotógrafa sobre Marta al mostrarle que es una cuestión de principios su decisión de no aceptar su puesto.

Bianca terminaba el retrato de Digna mientras que la mujer de Damián se enfrentaba con la pintora por su desencuentro con Marta y le dejaba claro que su presencia ha desestabilizado a Fina y su relación con su sobrina. Después, Digna reconocía a Damián que la pintora les tenía engañados a todos.

Por último, los De La Reina citaban al señor Miranda en su casa para conocer cómo fue su reunión con Gabriel y trataban de ganarse al empresario para su causa y le hacían ver que no debería fiarse de su primo y de lo que es capaz. Tras ello, Digna le pedía que firme su acuerdo con Gabriel a cambio de exigir que readmita a sus tres primos. Y el hombre abandonaba la cena al sentirse presionado y en medio de una guerra familiar.