La Séptima sorprende al anunciar una gira con sus presentadores, que recorrerá España como preludio a su lanzamiento

La Séptima continúa calentando motores de cara al inicio de sus emisiones fijado para el próximo 5 de noviembre. Y antes de sintonizar el nuevo canal de TDT y conocer su programación, los protagonistas de su parrilla, junto a Javier Ruiz, recorrerán varios puntos del país en una gira de presentación. Así lo han anunciado este jueves a través de sus redes sociales, presentando 'La Séptima on tour'.

Tras meses de rumores, fichajes y anuncios, parece que la nueva apuesta de José Miguel Contreras se encuentra en su fase final de creación. Tal y como mostraron Alba Carrillo y Marta Márquez, los platós se encuentran en plena construcción, aunque eso no impidió a Sarah Santaolalla desplazarse hasta el centro de Madrid para estrenarse como reportera con el primer reportaje de la cadena desde la Puerta del Sol.

La Séptima arranca una gira de presentación antes del inicio de sus emisiones

Ahora, La Séptima da un paso más y, en un intento de dar a conocer su programación, el trasfondo del proyecto y a los rostros que compondrán su parrilla, inicia una gira promocional que llevará a Javier Ruiz y a su equipo por distintos puntos de la geografía española. Los actos de presentación, que arrancarán este viernes 2 de octubre en la Universidad Complutense de Madrid, se extenderán, al menos, hasta el 15 de octubre.

😅 No aguantamos hasta el 5 de noviembre sin veros. #LaSéptimaOnTour pic.twitter.com/xy1ykpya8X — La Séptima TV (@la_septima_tv) October 1, 2026

Con fechas confirmadas en la capital, Málaga y Avilés, el equipo del nuevo canal que TDT también acudirá a puntos como Zaragoza, Valencia, Sevilla y Barcelona, cuyas fechas están aún por confirmar. De esta forma, los telespectadores podrán ubicar la nueva oferta de cara a su llegada el próximo 5 de noviembre.

Con Javier Ruiz a la cabeza como director editorial, La Séptima ha sorprendido a lo largo del verano con fichajes como el de Alba Carrillo y Marta Márquez, que conducirán un magacín en los fines de semana. Le siguen reconocidos rostros del mundo del entretenimiento como el humorista Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, Luján Argüelles o Rocío Delgado.

Entre las últimas confirmaciones se encuentra Verónica Sanz, que tras poner fin a su tiempo en La Sexta se une al nuevo proyecto televisivo como una de las grandes bazas del canal. En el terreno informativo destaca también la presentadora Noor Ben Yessef, que tras años vinculada a 'Antena 3 Noticias' y otros espacios de Atresmedia se suma al nuevo canal para encabezar sus informativos.

Y si bien conocemos a los rostros iniciales de La Séptima, que de acuerdo con el cartel promocional, acudirán a cada una de las citas de la gira de presentación, los formatos en los que se repartirán continúa siendo todo un misterio. Por lo que puede que estos actos sirvan para esclarecer las dudas sobre su programación, ofreciendo detalles sobre los espacios que conformarán su oferta.