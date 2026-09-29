Sarah Santaolalla debuta ya como reportera de La Séptima ante su primera cobertura en la acampada de la Puerta del Sol

Si bien La Séptima arrancará sus emisiones de forma oficial el próximo jueves 5 de noviembre, la nueva cadena de la TDT impulsada por José Miguel Contreras y dirigida por Javier Ruiz no ha querido perderse la histórica acampada de la Puerta del Sol de Madrid por la situación de la vivienda durante los últimos tres días. Sarah Santaolalla se ha desplazado hasta el enclave de la capital para entrevistar a los manifestantes en una pieza publicada en las redes sociales de la emisora.

"Lo que está pasando en las calles de Madrid y en las calles de nuestro país es histórico, la gente está exigiendo una vivienda digna, como dice nuestra Constitución", ha comenzado anunciando la analista política, que conducirá su propio programa en la cadena. Entre tiendas de campaña y pancartas, la colaboradora habitual de TVE ha preguntado a los manifestantes por razones para movilizarse.

La Séptima se desplaza hasta Sol para cubrir la histórica acampada con Sarah Santaolalla

"La Séptima ha venido a cubrir la información, a preguntar, a explicar y sobre todo a acompañar. Porque todos tenemos derecho a una vivienda digna", ha insistido la comunicadora antes de pasar a los primeros testimonios. "Yo tengo casa, pero soy soy sensible a lo que le pasa a los demás", ha explicado un propietario ante el micrófono de Santaolalla.

Hoy, en la acampada de la Puerta del Sol, el 5 de noviembre, en la pantalla. 📺⛺️ https://t.co/oXRUWgKplG — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) September 28, 2026

Así, la analista política ha puesto el foco en la naturaleza de la manifestación y de esta reivindicación histórica tras el desahucio de Maricarmen. "El problema no es tener una casa, el problema es quien tiene doce, quien tiene veinte y hace negocio con ellas", ha recordado la presentadora, entrevistando también a una espontánea que se ha declarado fan del nuevo canal.

"Hemos seguido las instrucciones de Maricarmen, que es no paréis, luchas hasta el final por vuestro derecho a la vivienda y esto es lo que ha pasado. La indignación se lleva sintiendo mucho tiempo, poniendo sobre la mesa que tenemos un problema con el rentismo en nuestro país", ha declarado una miembro del sindicato de inquilinas ante las cámaras de La Séptima.

"Nuevas protestas van a venir a la Puerta del Sol, pero aquí se van a quedar hasta que no haya unas medidas dignas y valientes para solucionar el problema de la vivienda", ha recordado Sarah Santaolalla para finalizar el vídeo junto a la primera fan de la cadena. "Nos vemos el cinco de noviembre allí, es que no voy a ir ni a diálisis para ver a esta", ha declarado una espontánea.

Sarah Santaolalla debutará como presentadora en uno de los proyectos de La Séptima

Sarah Santaolalla se perfila como uno de los rostros estrella de La Séptima, dónde debutará en la faceta de presentadora con un programa propio diario en la parrilla de la nueva cadena, tal y como avanzó en una entrevista exclusiva con El Televisero. Además, nos dio las claves de este nuevo formato, que "combinará actualidad, política, debate e información" con "momentos espontáneos, naturalidad y transparencia" y lejos de lo "impostado".

Así mismo, la periodista afronta con nervios el reto de "sacar adelante un programa y liderar un equipo", pero define su espacio como un proyecto "arrollador" que "tiene todo lo que debe tener un programa para que funcione", y que apostara por "caras nuevas" y "mucha novedad".

Por otra parte, su fichaje por La Séptima, complicará sus colaboraciones habituales con RTVE: "Creo que va a ser difícil compatibilizarlo, porque va a haber un punto en el que haga un programa diario de horas. Pero, si 24 horas tiene el día 20 me las voy a pasar en La Séptima, entonces tendré que ver como puedo organizarme cuando empecemos a rodar. Todo este tiempo, hasta el 5 de noviembre, yo voy a intentar estar en TVE porque, además, es un buen sitio en el que estar", declaró Santaolalla a El Televisero.