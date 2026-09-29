Alberto Caballero, creador de 'Muertos S.L.', aclara el futuro de la serie y responde por qué ha sido cancelada en Netflix

'Muertos S.L.' ha puesto punto y final a sus emisiones en Netflix tras concluir, con gran éxito, su cuarta temporada. Según los datos publicados por la consultora SigmaDos30', la serie creada por Alberto Caballero se convirtió en la producción más vista de todas las plataformas de streaming en España durante el mes de agosto, con un total de 3.645.000 espectadores únicos y un 22,7% de cuota, con un rendimiento destacado entre hombres (25,5%).

A lo largo de sus cuatro temporadas, la comedia ambientada en una funeraria ha conseguido mantener el interés del público. Pese a su éxito, 'Muertos S.L.' ha concluido su andadura en Netflix. Su creador, Alberto Caballero, se ha despedido de la serie agradeciendo a los espectadores su cariño en todo este tiempo, y dejando claro que la ficción no se va por falta de seguimiento.

A través de un post publicado en su perfil de Instagram, Alberto Caballero escribe lo siguiente: "Gracias a todos por el aluvión de mensajes que nos habéis estado enviando por 'Muertos S.L.' desde el estreno de la T4. Los datos confirman que os ha encantado". Tras mostrarse muy feliz por la audiencia cosechada con esta última temporada, revela cuál es el "tema más recurrente de vuestros mensajes": "que queréis más temporadas, que cómo vamos a dejar de hacerla".

Sin embargo, parece que el final es cerrado: "Han quedado 26 capítulos muy apañados. La serie se va sin desgaste y con un final cerrado que tiene todo el sentido". Además, el productor recuerda el fallecimiento de Ascen López, actriz de la serie, el pasado mes de julio: "Desgraciadamente no es la primera vez que perdemos a un actor o actriz, y siempre es muy doloroso. Continuar es jodido, y la serie suele resentirse. De hecho, otras veces nos ponen a parir cuando renovamos. Nunca llueve a gusto de todos", reconoce.

Alberto Caballero: "Nos vamos con la satisfacción del trabajo bien hecho"

Alberto Caballero finaliza su post deseando un "feliz descanso a la Funeraria Torregrosa. Acaba en alto y cuando la echéis de menos, siempre podéis revisitarla en Netflix. Dámaso, Chemi y compañía os recibirán con los brazos abiertos". El creador de 'Muertos S.L.' también se despidió de la serie a través de su cuenta de X, donde confesó: "Nos vamos con la satisfacción del trabajo bien hecho".

'Muertos S.L.' es uno de los mejores proyectos de los hermanos Alberto y Laura Caballero, así lo avalan tanto su audiencia como las excelentes críticas que ha recibido. Y eso que ambos son también los creadores de dos de las comedias españolas por excelencia, 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'. Esta última, que ya ha superado la barrera de los 200 capítulos, sigue triunfando tanto en Prime Video como en Telecinco.

El éxito de 'Muertos S.L.' radica, además de en sus excelentes guiones, en un elenco actoral de diez, formado por Salva Reina, Carlos Areces, Aitziber Garmendia, Manolo Cal, Gerad B. Fillmore, Lorea Intxausti, Diego Martín y la desaparecida Ascen López. Esta última falleció pocas semanas antes del estreno de la cuarta temporada, lo que supuso un duro golpe para todo el equipo y el detonante para que decidieran poner fin a la serie.