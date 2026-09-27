El público dicta sentencia a 'El problema final', la nueva serie de José Coronado en Netflix, y hay división en la crítica

Netflix sigue apostando por llevar a la ficción diferentes novelas. Tras lanzar recientemente la adaptación de 'Toda la verdad de mis mentiras' de Elisabet Benavent, ahora la plataforma cambia completamente de registro para convertir 'El problema final', una obra de Arturo Pérez-Reverte en una miniserie de cuatro episodios.

Con 'El problema final', Netflix apuesta por un thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados. Una miniserie que puede recordar muy mucho al espíritu de Ágatha Christie así como a la saga de 'Puñales por la espalda'. Aunque en realidad, lo que quiso hacer Pérez-Reverte con esta obra fue un homenaje a uno de los clásicos como Sherlock Holmes y a su autor Arthur Conan Doyle así como al actor Basil Rathbone que lo interpretó.

Jose Coronado ('Legado', 'La chica de nieve'), María Valverde ('Fuimos canciones', 'Todo lo que no vemos'), Martiño Rivas ('Ella, maldita alma', 'Las chicas del cable') y Maribel Verdú ('El laberinto del fauno', 'Élite') encabezan el reparto de esta ficción producida por Mod Producciones ('Mientras dure la guerra', 'El cautivo').

El elenco de 'El problema final' lo completan otros actores de la talla de Gonzalo de Castro ('Políticamente correctos'), Cristina Kovani ('El silencio', 'La caza: Guadiana'), José Condessa ('Cacao', 'Rabo de Peixe') y Pepón Nieto ('Smiley', 'Lo nunca visto'), entre otros.

Sinopsis de 'El problema final'

Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote próximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeño hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen inglés, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar señales de ser algo mucho más inquietante: un asesinato.



Basil (Jose Coronado), un actor retirado que en otro tiempo encarnó en la gran pantalla al mismísimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentrañar lo ocurrido. Ante la mirada del resto de huéspedes como Adela Figueroa (María Valverde), una misteriosa joven que viajaba acompañada de su amiga, y de la mano de Foxá (Martiño Rivas), un joven escritor de thrillers, recorrerán los rincones del lujoso hotel buscando respuestas y poniendo a prueba la serenidad de la señora Ausländer (Maribel Verdú), gerente del enclave.

En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huéspedes y empleados se convertirán en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela más complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio.

El veredicto del público a la adaptación de 'El problema final'

Cabe decir que 'El problema final' ha llegado a Netflix a lo grande pues en solo un día la miniserie ha conseguido situarse en el Top 1 de lo más visto en España superando a otras novedades que han llegado recientemente a la plataforma como 'Monstruos: la historia de Lizzie Borden', 'Te conozco' o 'Academia Minerva', entre otras ficciones.

Y como era de esperar siendo una obra de alguien como Arturo Pérez-Reverte también está teniendo repercusión en redes. Y hay que decir que en este caso parece haber bastante división entre los espectadores a los que le ha gustado la miniserie protagonizada por Jose Coronado y los que consideran que no es un buen producto.

"Es pura metaficción. Grandes Coronado, Verdú y Valverde. De las mejores series españolas de Netflix que he visto", señala una usuaria. "Miniserie entretenida, con un misterio clásico que consigue mantener el interés. La ambientación y el reparto son de lo mejor. No inventa nada nuevo y le falta algo de ritmo, pero no está mal", valora otro espectador que se ha atrevido a puntuar la adaptación con un 7 sobre 10.

La mini serie de 4 episodios #Elproblemafinal es una adaptación del libro onónimo de Pérez-Reverte con ese aire de cine de misterio clásico. Es pura metaficción. Grandes Coronado, Verdú y Valverde. De las mejores series españolas de Netflix que he visto. — Valeria 🐧 (@lagrimasybrillo) September 25, 2026

118. El problema final (2026)



▫️ Miniserie entretenida, con un misterio clásico que consigue mantener el interés.

▫️ La ambientación y el reparto son de lo mejor.

▫️ No inventa nada nuevo y le falta algo de ritmo, pero no está mal.



Nota: 7/10. pic.twitter.com/KiI4vGMszv — Alex ⭐️ (@aleexmrn_) September 26, 2026

#ElProblemaFinal está bien la mini serie para pasar un rato entretenido viéndola. Estilo Agatha Christie. Recomendada. El libro de Pérez Reverte es muchísimo mejor. — Hello Kitty 💙 (@Leticia_Julia68) September 25, 2026

Ya he visto #Elproblemafinal, una bastante destacable adaptación, de apenas 4 episodios, de la obra homónima de #ArturoPerezReverte que ya me leí en su día (https://t.co/3jhBjGu0WC), un homenaje tanto a #SherlockHolmes como a la obra de #AgathaChristie. https://t.co/NLIhwWBJmV pic.twitter.com/5XFpTeSyP7 — El blog del Chacal (@chacalito74) September 25, 2026

Interpretación sublime de María Valverde en “El problema final” , serie estrenada ayer en Netflix (adaptación de la trepidante novela de @perezreverte ) — Jorge Cortés (@jorgecortes74) September 26, 2026

"El problema final", una muy buena serie. pic.twitter.com/oevB6YJh4w — Luciano Posada (@LucianoPos68363) September 26, 2026

Pero como decimos hay división pues también son muchos los que han señalado que el resultado de 'El problema final' no es del todo satisfactorio. "Vista El Problema Final de Netflix, un misterio algorítmico tipo 'whoddunit', cuyo principal aliciente para el espectador sería si las casas de juego admitieran apuestas para adivinar el asesino y así poder sacar algun beneficio de su visionado. Flojita", sentencia un habitual crítico de series.

Otros comentarios que van en esa línea aseguran que "la serie es francamente floja" y que es "muy plana y lineal". "Whodunit de 4 capítulos con filtro Netflix y poco interés. Los personajes son tan planos que cuesta interesarse por el misterio y, cuando llega el final, resulta incluso previsible. Actores poco destacables salvo Coronado, en su salsa. Al menos no se hace larga", llega a sentenciar otro crítico.

Vista #ElProblemaFinal de @NetflixES, un misterio algorítmico tipo 'whoddunit', cuyo principal aliciente para el espectador sería si las casas de juego admitieran apuestas para adivinar el asesino y así poder sacar algun beneficio de su visionado. Flojita https://t.co/9UPOdsMonA — Lorenzo Mejino (@lmejino) September 26, 2026

#ElProblemaFinal #Netflix El Problema Final - Adapta la novela de Perez Reverte q juega a Sherlock Holmes en esta serie de 4 epis., fieles al libro, con varios crímenes y sospechosos en un pequeño hotel de Mallorca. Correcta sin un dialogo mas alto q otro, muy plana y lineal pic.twitter.com/LF1aqO8PbT — Miguel'sLand (@insidedevilinI) September 25, 2026

#ElProblemaFinal Whodunit de 4 capítulos con filtro Netflix y poco interés. Los personajes son tan planos que cuesta interesarse por el misterio y, cuando llega el final, resulta incluso previsible. Actores poco destacables salvo Coronado, en su salsa. Al menos no se hace larga pic.twitter.com/67OGg9zx32 — Jose Humanes™  (@TheRealHumanes) September 24, 2026

¿Pero qué p... mierda sobreactuada y repetitiva es "El problema final"? ¿La novela de Reverte también es un plagio descarado? — ☁️🦋👋 - Ringht 🗣️🍏 -🔻🇵🇸 - 🏹 (@Ringhtetone) September 26, 2026