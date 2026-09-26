Los 10 sobrecogedores titulares que ha dejado Belén Esteban en su entrevista en 'De Viernes': del órdago a Jesulín al episodio del chándal

Después de tres años fuera de Telecinco tras la cancelación de 'Sálvame' y de estar vetada en la cadena, Belén Esteban ha reaparecido este viernes con un explosivo scoop en 'De Viernes' junto a Santi Acosta. Una entrevista en la que la colaboradora ha reabierto su guerra con Jesulín de Ubrique después de que su hija Juls entrara en escena este verano atacando a la madre de su hermana.

Y esta primera entrevista grabada de más de cuatro horas y que ha sido el único contenido que ha emitido ¡De Viernes' con comentarios y valoraciones de los colaboradores ha dado para mucho. En El Televisero repasamos los diez grandes momentos y titulares de la noche:

El permiso de Andrea Janeiro y su comunicado

Nada más empezar la entrevista, Belén Esteban ha dejado claro que si ha dado el paso para dar esta entrevista ha sido porque su hija le ha autorizado a que lo hiciera. "Estoy muy nerviosa porque no pensaba nunca que esto podía pasar. Que quieran cambiar una historia que todos conocen por mí y que tenga que volver a contar todo. Y si lo hago es porque mi hija me ha dado autorización. Me ha dicho mamá habla. Está harta de escuchar que no ha habido ausencias, que ha ido, que se han preocupado, no es verdad. Está harta de ver las mentiras que se están diciendo porque además lo dicen sutilmente", ha recalcado.

De hecho, 'De Viernes' ha emitido un comunicado enviado por la propia Andrea Janeiro a través de sus abogados para dejar claro que había dado el permiso a su madre de hablar en su nombre y de contar todos los hechos necesarios para demostrar que lo que ha contado durante 27 años es verdad.

"Mami, cuenta todo ya". 💥 Belén Esteban reivindica a su hija Andrea, que la anima a contar la historia completa. Y esto no ha hecho más que empezar… 👀



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"No es verdad lo que cuenta Julia"

Y como esta entrevista surge a raíz de las declaraciones de Julia Janeiro este verano, Belén Esteban ha querido contestar a la hija de Jesulín y María José Campanario. "Juls ha vivido una historia y mi hija ha vivido otra muy distinta. Yo no voy a ir en contra de ti, aunque tú digas de mi. A mí Juls me hace gracia, es muy dicharachera, es la Kim Kardashian de Ubrique. Ella está ahí por quién es", ha empezado diciendo a ese respecto la colaboradora. "Lo de nepobaby iba dirigido a todos porque se estaba hablando de nepo baby, a ella también pero no era personal. No es malo que unos padres por ser una hija de le ayuden a estar en televisión", ha aseverado.

Y con respecto a cuándo Julia Janeiro aseguró que en todo caso la primera nepo baby era ella porque si ha habido alguien que ha estado a la sombra de Jesulín ha sido Belén Esteban, la colaboradora ha sido muy contundente con su réplica. "El que ha sido una sombra es él con mi hija", ha sentenciado sin pensárselo. "Es mentira lo que cuenta Julia, no tiene relación con su hermana y a mí me da pena que no tengan relación. Estuvo hace cuatro años en mi casa. Mi hija llamó a su padre contándole una situación que pasó entre las dos hermanas y desde entonces no hay relación. Jesús será bueno con sus tres hijos pero con la mía no. Ha habido diferencias. Primera, ¿por qué a mi hija no se le ha pagado los estudios y Julia se va tres meses y van con ella?, ¿por qué no ha ido a verla a EEUU ni a Londres? ¿Por qué mi hija no ha tenido un regalo en 27 años? ¿Por qué no ayuda a comprarse una casa a mi hija? Si ayudas a una tienes que ayudar a otra", se ha quejado Belén.

Juls Janeiro acusa a Belén Esteban de llevar toda la vida hablando de Jesulín… y Belén responde señalando al "hombre invisible", al que reprocha utilizar a su hija y a su mujer.



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"Jesulín lleva dos años sin felicitar a su hija"

Tras volver a relatar todos los problemas que ha tenido con Jesulín de Ubrique durante estos años y lo ausente que ha estado aunque si ha reconocido que le ha estado pagando la manutención hasta hace unos meses que se la retiró. "Lleva dos años sin felicitarla. El hombre invisible el 4 de marzo me envía un burofax diciendo que me quita la manutención de mi hija y me dice que no sabe donde vive. ¿Por qué no le preguntas a tu hija donde vive? ¿Sabe los estudios que tiene su hija? Mi hija le llama por teléfono, no le coge el teléfono, y a los días habla con él y mi hija le dice que le parece muy bien que le quite el dinero y tiene una conversación muy seria con su padre", le ha retado Belén.

Posteriormente, cuando Santi Acosta le ha preguntado si Jesulín ha tenido la conversación que siempre dijo que tendría con su hija cuando cumpliera 18 años, la de Paracuellos ha sido clarísima. "Han pasado nueve años y esa conversación que decía no se ha producido. No sabe que decirle. Tener un padre ausente es muy duro. Ella me decía mami no me ha llamado papá y me mata. Yo entiendo que me puedan tener odio pero pagar ese odio con mi hija no. Cuando mi hija vivía en casa mandaba al chófer a mandar a mi hija. ¿Qué vivía en Groenlandia? El verdadero padre que ha tenido mi hija se llama Miguel Marcos Martín que es mi marido. ¿Tú ves normal que un padre lleva dos años sin felicitar a su hija?", se ha preguntado ella.

Belén Esteban revela que Jesulín no quiso pagarle los estudios universitarios a su hija "porque decidió estudiar en el extranjero". 💥 Y remata con una pregunta directa: "¿Qué padre hace eso?"



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Belén Esteban a Jesulín: "Me gustaría que conocieras a tu hija y te sentaras a hablar con ella"

Y tras estar toda la entrevista llamándole "el hombre invisible", Belén Esteban se ha atrevido a mirar a cámara para enviar un mensaje muy claro a Jesulín de Ubrique en el que ha terminado rompiéndose. "Jesús Janeiro Bazán. Tu hija tiene 27 años, me encantaría que la conocieras y que vieras donde vive, a sus amigas y la gran mujer que se ha formado y se ha mantenido. Y me gustaría que un día tú y ella, tú y ella, tú y ella, tuvierais una charla porque ese día ibas a llorar de felicidad. Todavía no lo tienes todo perdido porque aunque ella sepa todo te quiere. Que yo la verdad no me lo explico y me da igual que me pongan verde. Recupera a tu hija. Tú sabes que si quieres la puedes recuperar", ha asegurado Belén.

Después de este momento España entera debería de haberse paralizado pero no estáis preparados para esta conversación.



Eterna Belén Esteban siempre será la reina del corazón en España #DeViernes pic.twitter.com/gS1Lx3vlTS — comentemoslo 🎪 (@comentemoslo) September 25, 2026

"No quiero otra guerra con María José, pero ella no ha estado callada nunca"

En otro momento dado, 'De Viernes' ha recuperado la carta que escribió hace unos años María José Campanario explotando como nunca contra Belén Esteban y a la que la colaboradora ya contestó en su momento en 'Sálvame' y en el 'Deluxe'. "Ella habla todo lo que quiere hablar y sabe con quién tiene que hablar y yo lo entiendo. Ella ha tenido aliados en la prensa, algunos también son amigos míos", ha recordado la que fuera princesa del pueblo.

"Yo no quiero otra guerra con María José Campanario pero a mi entender yo creo que ella no ha ayudado. Cuando escribió la carta yo se la mandé a Jesús y ni me contestó y le dije que si quería guerra iba a tener guerra. Ellos no han estado mudos. Lo que dice Julia es lo mismo que decía su madre en la carta. Me encantan los memes, a mucha honra. Yo he contado mi vida que en mi vida ha estado el hombre invisible y lo que tenemos en común. Una hija que fue hecha con mucho amor, pese a quién le pese, no fue un polvo de una noche", ha recalcado dando la cara por su hija.

"Yo le animo a que hable y acabe conmigo. Que no se le olvide a esa señora que por mucho que les pese a todos hay una niña mayor y esa es mía y de su marido. No de ella. Vamos parece que su marido es Brad Pitt. Llévatelo con el lazito rojo", ha terminado diciendo Belén en alusión a la amenaza de María José Campanario de terminar de hundir su imagen.

El episodio del chándal en Ambiciones

En otro momento dado, Belén Esteban ha recordado todos los traumáticos episodios que vivió su hija Andrea cuando era pequeña e iba a Ambiciones para pasar tiempo con su padre y con su familia. "Mi hija se sentía desplazada. Con 11 años me dijo que no quería estar en Ambiciones. Solo quería estar con su tita, con su tata o con su yaya del campo", ha aseverado en alusión a su tía Carmen Janeiro, a su abuela Carmen Bazán y a una de las trabajadoras de la finca llamada Antonia.

"Unas navidades, de las pocas que ha ido, a Julia la pusieron un vestido precioso y a mi hija un chándal y cuando su tía Mamen vio el chándal le hizo un vestido con una tela que había por ahí. Estoy harta porque sabéis lo que ha pasado. Mi hija ahí no lo ha pasado bien. Por eso estoy muy agradecida tanto a su yaya como su tita", ha relatado Belén Esteban entre lágrimas al recordar el sufrimiento de su hija.

Belén Esteban recuerda uno de los episodios más dolorosos de la relación de su hija con Jesulín: "Esa es tu hija". 💔



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La petición de Belén a Carmen Bazán y Carmen Janeiro

En ese mismo sentido, Belén Esteban ha querido recalcar lo agradecida que ha estado y estará siempre a la hermana y a la madre de Jesulín por el cariño que le tienen a su hija. Y por ello ha querido lanzarles una petición. "Ellos juegan con la ventaja del silencio de mi hija. Esa es la historia que falta, la historia de mi hija. Muchas veces lo hablo con Miguel y le dijo ojalá hable mi hija. Pero hay cosas que no se pueden contar", ha destacado Belén.

"Sé que su tita Mamen y su abuela aman a mi hija pero sé que no van a hablar por miedo. Aunque me gustaría que alguna vez hablaran porque creo que mi hija se lo merece", ha sentenciado.

La infidelidad con la decoradora

Durante el scoop, Belén también ha recordado muchos de los episodios que ella vivió en Ambiciones y lo mal que se lo hizo pasar la familia del ex torero y sobre todo su padre, Humberto Janeiro. Pero si ha habido un momento que ha dejado a todos helados fue lo que pasó en el bautizo de Andrea. "Se estaba tirando a la decoradora del bautizo de mi hija. En el bautizo, mi hija tenía 7 meses; yo me enteré de todo y me separé. Me vi con el chofer, una bañera de plástico y una niña de 7 meses en una estación de tren. Me fui sin dinero y recuerdo fumarme las colillas. Yo he pasado mucho", ha relatado dejando atónito a Santi Acosta.

Belén ha conseguido que el mustio del presentador se active jajajajajajaja



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Su adicción a las drogas

Y como era de esperar, Belén Esteban también ha hablado del peor momento de su vida cuando tuvo una adicción a las drogas. "Yo tuve un problema de adicción durante muchos años. Mi hija era pequeña. Mi madre me vino a cuidar, mis amigas, mis hermanos me cuidaron, pero él no se molestó en llamar y decir Carmen me llevo a la niña, que no hacía falta. ¿Sabes quién llamaba preguntando por mí? La yaya. Yo salí de eso, ¿pero ves normal que su padre no llamaba ni un día para ver si mi hija necesitaba algo?", se ha preguntado.

Cuando mi hija ya era una mocita la senté enfrente porque mi dijo Miguel que creía que tenía que hablar con ella. Yo la senté y me dijo que me vas a hablar de la droga? Solamente te voy a decir una cosa. Cuando estabas enferma nunca me dejaste sola, no hay nada más que hablar mami. A mí la que realmente me ayudó fue mi hija y salí. Alguien que quiero mucho me dijo ¿y si un día te encuentra muerta en el suelo? Y pensé se quedaría sin padre, que no lo tiene, pero sin madre no y salí", ha terminado relatando.

Su enfrentamiento con Beatriz Trapote y Ángela Portero

Finalmente, Belén Esteban ha entrado en directo por teléfono para comentar cómo había vivido la entrevista desde casa y adelantar lo que comentará la próxima semana en la entrevista en plató. Y ha sido entonces cuando se ha encarado con Beatriz Trapote a la que le ha preguntado en numerosas ocasiones cuándo fue la última vez que ha hablado con María José Campanario sin que la periodista haya querido entrar.

Otra con la que tiene cuentas pendientes ha sido con Ángela Portero. "Estoy deseando, yo sé que Ángela no me puede ni ver, pero quiero tener una conversación con ella si quiere. Tengo que pedirle perdón por algo que yo hice mal y me gustaría que me diera el derecho de poderme explicar y de pedirla perdón", ha terminado diciendo. "11 años esperando esa conversación ya no le veo sentido, si me quieres pedir perdón pues vale, pero yo. Yo no he venido aquí a hablar de mí. Si acaso, que ya no me quedan ganas, será en privado", le ha contestado Ángela.