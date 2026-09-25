Las audiencias dan un claro veredicto a 'En boca de todos' con Nacho Abad por su entrevista a Ayuso en Cuatro

'En boca de todos' con Nacho Abad firmó su segundo mejor dato histórico en las mañanas de Cuatro al anotar un gran 12,6% de cuota de pantalla y congregar a casi 400 mil telespectadores de media este pasado jueves 24 de septiembre. Con esta potencia, el formato producido por Mediaset en colaboración con Mandarina llegará a la ampliación de horario que ya contamos.

Gracias a este resultado, el magacín fue la oferta líder de su franja entre las televisiones comerciales, adelantando así a Telecinco, a Antena 3 y, sobre todo, a La Sexta, su rival más directo, que obtuvo la mitad menos de audiencia con el 6,1% de share que amasó 'Al Rojo Vivo' con Antonio García Ferreras.

Este destacado registro para 'En boca de todos', que refrenda su consolidación como una de las puntas de lanza de Cuatro, se vio estimulado por la entrevista que Nacho Abad realizó a Isabel Díaz Ayuso. La charla con la presidenta madrileña monopolizó la emisión entre las 13:00 y las 14:00 horas y su intervención atrajo a los espectadores afines. En ese tramo el programa se elevó a un 15,4% de cuota (con 682.000 seguidores) y triplicó a 'Al rojo vivo'.

DE LOCOS el DA-TA-ZO de #EnBocaDeTodos en la mañana de @cuatro con un 12.6%, 389.000 y 1.714.000 espectadores únicos



📈 2ª OPCIÓN SOBRE TODAS LAS CADENAS



📈 2º mejor dato de todo 2026



📈 Sube al 15.4% con la entrevista a @IdiazAyuso #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/vB0RFjIDJT — Dos30' (@Dos30TV) September 25, 2026

Gracias a un informe elaborado por la consultora Dos30' para El Televisero, podemos profundizar en el rendimiento de dicha entrevista. Por sexos, estuvo más respaldada por hombres (17,9%) que por mujeres (13,2%). En cuanto a segmentos de edad, sobresalió en adultos (45 a 64 años) con un 17% y en mayores de 65 años con un 15,7% de share. El target comercial escaló a un 16,5%.

Por su parte, la curva minuto a minuto refleja la estabilidad y fidelidad del público a lo largo de la intervención, llegándose a alcanzar picos del 17% de share. La cuota máxima se produjo a las 13:21 horas con un 17,2% y el minuto de mayor seguimiento tuvo lugar exactamente a las 14:00 horas, en el momento de la despedida, con más de 900 mil televidentes conectados en ese instante.

Por último, respecto a su funcionamiento por ámbitos, la entrevista de Díaz Ayuso con Nacho Abad en 'En boca de todos' arrasó especialmente en Andalucía (21,8%), en la Comunidad Valenciana (20,8%), en Castilla-La Mancha (20,6%) y en Castilla y León (20,2%). Por encima de la media nacional (15,4%) también se situó Asturias con un 16,5%. En un rango inferior, pero con buenas cifras también, se colocaron Galicia (14,7%), Baleares (14,5%) o Madrid (13%).