Mediaset cambia el horario de 'En boca de todos' con Nacho Abad y amplía su duración en la programación de Cuatro

Mientras Telecinco no levanta cabeza y sigue renovando su programación matinal con la llegada de Joaquín Prat, Cuatro no para de crecer gracias a formatos como 'En boca de todos', 'Todo es mentira' y 'Horizonte'. Y precisamente por eso, el grupo ha tomado la decisión de ampliar la duración del programa de Nacho Abad para recrudecer aún más la batalla por las audiencias de la mañana.

De esta manera, 'En boca de todos' arrancará media hora antes de lo que ha venido haciéndolo en los últimos meses a partir del próximo lunes 28 de septiembre. En concreto, el programa de Nacho Abad empezará a partir de ahora a las 10:00 horas en lugar de a las 10:30 horas. Con ello, el espacio producido por Mandarina pasará a durar cuatro horas cada mañana, pues se seguirá extendiendo, como es habitual, hasta las 14:00 horas dando el relevo a 'Noticias Cuatro'.

Una ampliación en su duración de 30 minutos que provocará que 'En boca de todos' pase a competir durante media hora con 'La hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo, que lidera su franja de emisión. Asimismo, el programa de Nacho Abad continuará viéndose las caras durante media hora más con otros formatos como 'Espejo Público' en Antena 3, 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco y 'Aruser@s' en La Sexta.

Un nuevo horario que llega después de que recientemente, 'En boca de todos' llegara incluso a darle el sorpasso a 'El programa de Ana Rosa' tras superarle por primera vez en coincidencia. Fue el pasado 8 de septiembre cuando Nacho consiguió liderar por encima de la que fue su maestra en Antena 3 y posteriormente en Telecinco al marcar un 9,5% y 236.000 espectadores frente al 8,8% y 220.000 que anotó el magacín de Unicorn.

Y es que 'En boca de todos' ha experimentado un sostenido crecimiento de audiencia en los últimos meses. De hecho, Nacho Abad se fue de vacaciones tras lograr su récord histórico con un 12,7% el pasado 31 de julio, coincidiendo con la polémica entrada masiva de ciudadanos de Marruecos a Ceuta.

No obstante, los buenos resultados no han parado en la nueva temporada, ya que la semana pasada el formato anotó un 11,8% el lunes, un 11,6% el martes, un 10% el miércoles, un 10,5% el jueves y un 9,8% el viernes. Unos datos que le han consolidado como una de las ofertas preferidas por la audiencia para informarse, imponiéndose con creces a 'Al rojo vivo', que se ha quedado como última opción cada día en La Sexta.