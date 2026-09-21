Qué es 'Marusía: Vientos de honor', la nueva serie con Alfonso Bassave y Lucía Jiménez que arranca su promoción en Telecinco

Tras presentar 'Marusía. Vientos de honor' en el FesTVal de Vitoria en una rueda de prensa, a la que acudió El Televisero, Telecinco ha empezado a promocionar su nueva apuesta de ficción. La serie producida por Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, llegará "muy pronto" al prime time de la cadena.

Por ahora se desconoce cuándo llegará 'Marusía. Vientos de honor' a Telecinco pues la cadena cuenta con todos sus prime time ocupados con 'La isla de las tentaciones' en lunes y miércoles, 'Supervivientes All Stars' en martes, jueves y domingos mientras que los viernes son para 'De Viernes' y los sábados para 'Cine 5 Estrellas'.

Con 'Marusía. Vientos de Honor', Mediaset y Unicorn Content vuelven a unirse en una ficción tras el éxito de 'El Marqués'. Se trata además de la primera serie que consigue entrar en la Escuela Naval Militar de Marín y mostrar el entorno de la Armada Española justo después de que recientemente la princesa Leonor haya pasado por allí. No obstante, cabe señalar que la historia es ficción y no está basada en ningún hecho real.

Protagonizada por Lucía Jiménez y Alfonso Bassave, la ficción cuenta con un elenco artístico del que forman parte Miquel Fernández, Carmen de la Vega, Edith Martínez-Val, Paloma Stewart, Álex Medina, Darío Loureiro, Arwent Martínez, Iria Orejudo y Nacho Nugo, entre otros actores.

'Marusía. Vientos de Honor' es una creación de Ignacio del Moral ('El Marqués', 'Los lunes al sol'), Begoña Álvarez ('Desaparecidos. La serie', 'El Marqués') y Laura Belloso ('El Internado', 'Luna, el misterio de Calenda') y ofrece una mirada que permite conocer mejor la Armada Española, sus valores, su funcionamiento, la manera de ver la vida de quienes forman parte de ella y su enorme capacidad de disciplina y sacrificio. Lo hace a través de personajes cercanos y singulares y de tramas que combinan el rigor y el respeto a la institución con las necesarias dosis de drama, intriga y emoción que exige la ficción. La serie cuenta con el asesoramiento de la propia Armada para dotar de verosimilitud y realismo a la historia.

🚢 Bienvenidos a la Escuela Naval Militar 🫡#MarusíaVientosDeHonor, muy pronto estreno de la nueva serie de @telecincoes pic.twitter.com/7Ar1XQpOHO — Mediaset España (@mediasetcom) September 19, 2026

Así es 'Marusía. Vientos de honor'

Cartel oficial de 'Marusía. Vientos de honor'

El nuevo curso comienza en la Escuela Naval Militar de Marín tras la muerte de una alumna en el curso anterior. Oficialmente, se trata de un suicidio; extraoficialmente, muchas preguntas han quedado sin respuesta. Teresa Ibarra (Lucía Jiménez), recién nombrada comandante directora de la Escuela, no solo se enfrenta a las consecuencias del suceso, sino que además debe investigar sus causas. Para ello, se ve obligada a colaborar con el teniente coronel Jorge Carvajal (Alfonso Bassave), encargado de esclarecer los hechos, cuya presencia le hace revivir traumáticos recuerdos y enfrentarse a unos conflictos internos que creía haber dejado atrás.

En paralelo, Carmela (Paloma Stewart), Jahzara (Edith Martínez-Val) y Renata (Carmen de la Vega), tres jóvenes procedentes de diferentes entornos sociales y con distintas motivaciones, ingresan en la Escuela dispuestas a labrarse un futuro en la Defensa Naval. Allí se enfrentarán a las dificultades académicas, a la rígida jerarquía militar, a una exigente instrucción y a la presión psicológica que supone asumir valores y conductas muy diferentes a los de sus vidas anteriores. A ello se suman los conflictos derivados de sus complejas historias personales y sus fuertes personalidades.

Más allá de los muros de la Escuela, el pueblo de Marín y la comunidad pesquera de la Ría tendrán también presencia en las tramas. Tanto dentro como fuera de la Escuela, el mar será escenario y testigo de las historias y secretos de los personajes, unas veces como aliado generoso y otras como enemigo implacable.