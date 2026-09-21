RTVE da un giro a su estrategia con 'La Revuelta' como medida rápida por su retroceso en audiencias en las últimas emisiones

TVE ha seguido diferentes estrategias con respecto a la comunicación de los invitados que acuden a 'La Revuelta' de David Broncano desde su lanzamiento en 2024. Así, lo habitual es no anunciarlo hasta el mismo día de la emisión, aunque en ocasiones sí que han avanzado la identidad de las visitas días antes de que se produzcan.

Desde el estreno de su tercera temporada el pasado 7 de septiembre, la cadena había optado por repetir el plan habitual de dar a conocer qué rostro visita el programa a lo largo de la tarde en sus redes sociales. Sin embargo, este fin de semana, La 1 ha sorprendido al emitir una promo en la que avanzaba a los primeros invitados que recibirá David Broncano esta semana. En concreto, la cadena pública ha anunciado los rostros famosos que acudirán a 'La Revuelta' el lunes y el martes.

De esta forma, según avanzó La 1, este lunes será José Mota quien regrese a 'La Revuelta' para promocionar el estreno de 'Arriba tutto', la primera película que dirige el cómico manchego y que él mismo protagoniza junto a Karra Elejalde, Pablo Cabello y Olivia Molina y que llegará a los cines el 9 de octubre. Por tanto, José Mota se enfrentará a la visita de Ferrán Torres a 'El Hormiguero'.

No obstante, el humorista no será la única visita para abrir la semana. El teatro Albéniz recibirá también a Ralph Echemendia, más conocido como 'The Ethical Hacker'. Experto en ciberseguridad y asesor técnico de empresas internacionales, ha llegado a trabajar incluso para la industria de Hollywood.

Al día siguiente, el martes 22 de septiembre, David Broncano recibirá por primera vez en 'La Revuelta' a Malú. La cantante visita así por primera vez el espacio de TVE después de que visitara 'La Resistencia' en Movistar Plus en el año 2022 y diera mucho juego. La artista aprovechará para promocionar su gira 'Quince Tour', que le está llevando por toda España. De ese modo, Malú se verá las caras con Julián López y Pepa Charro que visitarán a Pablo Motos esa misma noche.

👏¡Tenemos los dos primeros invitados de @LaRevuelta_TVE para esta semana!



😂Lunes: José Mota

🎶Martes: Malú#LaRevuelta, de lunes a jueves a las 21:40 en @La1_tve y @rtveplay https://t.co/L2Toer0dUt pic.twitter.com/0aoqUWynoN — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 20, 2026

Con ello, 'La Revuelta' trata de llamar la atención del público después de que hayan cerrado la semana con tres unidígitos tras verse afectado por el fútbol. Y es que esta semana el programa de David Broncano fue superado tanto por 'El Hormiguero' como por 'Horizonte' tanto el martes como el miércoles y el jueves tras anotar 9,2%, 9,7% y 9,5% en las entregas en las que ha contado con Franco Colapinto y Jordi Savall, la Selección española de gimnasia rítmica y María Valverde como invitados.

No obstante, no es la primera vez que TVE sigue esta estrategia. Ya la temporada pasada en varias ocasiones, David Broncano anunciaba a parte de los invitados que iba a recibir esa semana en 'La Revuelta' a veces dando sus nombres y en otras ocasiones avanzando pistas para que la audiencia pudiera descubrir de quién se trataba.