38 estrenos que ver esta semana del 21 al 27 de septiembre en Netflix, Prime Video, Movistar Plus, Disney+ o HBO Max: de la nueva serie de José Coronado a 'Toy Story 5'

Según se va a acercando el final del mes de septiembre, las plataformas de streaming están demostrando que tenían muchos estrenos guardados. Ases bajo la manga. Tanto en Netflix como en Prime Video, Movistar Plus, Disney Plus, HBO MAX, Filmin o SkyShowtime.

Una de las más destacadas, sin duda, es Netflix, porque nos trae tres títulos muy interesantes: 'Mis muertos tristes', adaptación directa de uno de los cuentos de la autora argentina Mariana Enríquez (con el sello de Pablo Larraín); 'El problema final', nueva miniserie de José Coronado (no hace falta decir más) y 'Unabomber', película sobre el terrorista y filósofo americano, con Russell Crowe en el reparto.

Pero es que eso solo es el principio, porque llega un buen puñado de estrenos esta semana. Ahí destacan películas como 'Backrooms', el fenómeno de terror del año y 'Toy Story 5', que obviamente no necesita ningún tipo de presentación. También la esperadísima adaptación del bestseller 'La hipótesis del amor', por supuesto con la firma de Prime Video, o la serie de terror 'Possession', en SkyShowtime. Y ojo con la cantidad de estrenos que también llegan a Movistar Plus. Nos van a faltar días de la semana para verlo todo.

Estrenos en Netflix

Mis muertos tristes

Sinopsis: Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, barrio del conurbano atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos. Lo que hasta entonces había sido una carga de Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas.

La serie de 4 episodios protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez está basada en el cuento homónimo, 'Mis muertos tristes', de la premiada escritora y llamada nueva reina del terror Mariana Enríquez (algo que demostró con la espectacular novela 'Nuestra parte de noche'). 'Mis muertos tristes' articula la narración tomando pasajes y personajes de otras de sus obras, como: 'Julie', 'Un lugar soleado para gente sombría', entre otros. La adaptación estuvo a cargo de Mariana Enriquez, Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y Pablo Larraín. Lo importante de este proyecto es, precisamente, ese último nombre: Pablo Larraín, director de la película de María Callas con Angelina Jolie, la 'Jackie' de Natalie Portman, o 'Spencer', con Kristen Stewart.

"Se acercó Pablo Larraín, primero. En Santiago de Chile conocí a alguna gente de [la productora] Fábula y charlamos. Después me dijeron: 'Nos gustaría alguna vez adaptar algo tuyo'. Informalmente, en un bar. Hablé con Ángela [Poblete] sobre todo, que es una de las productoras. Y un tiempo después me llegó la propuesta de Pablo por las vías habituales, quiero decir, fue normal", comentó la autora en una entrevista para Rolling Stone. "Nos juntamos y él vino con la propuesta. No fue Netflix. La plataforma vino mucho después, bueno, no sé si mucho, pero primero vino Pablo con su productora: 'Queremos hacer esto y después vemos a quién le puede interesar para poner el dinero de la producción que falta'".

Fecha de estreno: 24 de septiembre

Unabomber

Sinopsis: Inspirada en hechos reales, narra la transformación de Ted Kaczynski (Jacob Tremblay), de joven prodigio de Harvard con tan solo 16 años al infame Unabomber. Tras someterse a los controvertidos experimentos psicológicos del profesor Henry Murray (Russell Crowe), los fantasmas de su pasado reaparecen décadas después, cuando la investigación para capturarlo, liderada por la agente del FBI Joanne Miller (Shailene Woodley), saca a la luz las escalofriantes consecuencias de la ambición y el aislamiento.

El nuevo thriller de Netflix bebe directamente de la fantástica serie de David Fincher 'Mindhunter', de la que seguimos pediendo más temporadas, cuenta con la dirección de Janus Metz Pedersen y los guionistas Sam Chalsen y Nelson Greaves, para hablarnos de la historia de Ted Kaczynski, que mató a tres personas y cometió 16 atentados a lo largo de veinte años. Un reparto increíble con Jacob Tremblay, Russell Crowe y Shailene Woodley. Puede que sea el nuevo gran éxito de la plataforma y todo parece indicar que sí, sobre todo gracias a todo el mundo que se ha apuntado al proyecto. Ya contó con una adaptación en formato serie con Paul Bettany interpretando a Unabomber, e incluso un documental en varias partes que cuenta con declaraciones en primera persona del terrorista.

Fecha de estreno: 25 de septiembre

El problema final

Sinopsis: Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote próximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeño hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen inglés, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar señales de ser algo mucho más inquietante: un asesinato. Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarnó en la gran pantalla al mismísimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentrañar lo ocurrido. En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huéspedes y empleados se convertirán en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela más complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio.

La miniserie protagonizada por Jose Coronado ('Los creyentes'), María Valverde ('Fuimos canciones'), Martiño Rivas ('Las chicas del cable') y Maribel Verdú ('El laberinto del fauno') entre otros, adapta la exitosa novela homónima del escritor Arturo Pérez-Reverte de una manera muy sofisticada, tal y como afirma Netflix, convirtiéndolo en un thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados. Esta nueva miniserie, que combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, contará con cuatro episodios. Completan el reparto Gonzalo de Castro ('Políticamente incorrectos'), en el papel de Fonseca, un ambicioso director de cine y Cristina Kovani ('El silencio'), que interpreta a una joven y apasionada actriz. Además, al elenco se suman actores como José Condessa ('Rabo de Peixe') o Pepón Nieto ('Smiley').

"Lo que más me gustó es que al personaje le pueden estar pasando cosas que me pueden estar pasando a mí ahora por edad. La historia de 'El problema final' de Reverte es un actor, Basil, que ha interpretado durante muchísimos años una serie en la que hacía de Sherlock Holmes y por azares del destino naufraga en una isla del Mediterráneo y hay un crimen", explicó en el espacio Ámbito Cultural de El Corte Inglés. "Y este hombre es reconocido como un buen investigador como Sherlock Holmes, porque la gente muchas veces confunde a tus personajes con tu persona".

Fecha de estreno: 25 de septiembre

Estrenos en Prime Video

La hipótesis del amor

Sinopsis: Olive es una brillante estudiante de doctorado. Cuando descubre que su mejor amiga, Ahn, se ha enamorado de Jeremy, el chico que a ella le gustaba, Olive besa impulsivamente al intimidante profesor Adam Carlsen para demostrar que lo ha superado. El beso les lleva a ambos a mantener una relación falsa con reglas, límites y un acuerdo mutuamente beneficioso. Pero cuando su acuerdo empieza a difuminarse entre la ficción y la realidad, Olive se ve obligada a poner a prueba su hipótesis: que quizá el amor sí merezca la pena.

Claire Scanlon dirige esta adaptación de las novelas superventas de Ali Hazelwood. ¿Y quién iba a estar detrás sino es Prime Video? La plataforma se ha postulado como el gran servicio de streaming que adapta este tipo de libros, entre juvenil y young adult, con un toque de comedia romántica que nos recuerda a ese cine de Antena 3, pero con más presupuesto. En este caso, tenemos a Lili Reinhart ('Riverdale') como protagonista, dando vida a Olive. Esta historia pasó de ser un fanfic sobre las secuelas de Star Wars, con un romance entre Kylo Ken y Rey Skywalker, a un best seller que llega al millón de ejemplares vendidos en todo el mundo. Nicholas Duvernay y Tom Bateman son los otros dos protagonistas de la película. Una rom com de las que nos deja con buen sabor de boca, y con una sonrisa dibujada en la cara.

"El camino desde que algo es adquirido para su posible adaptación hasta que realmente llega a hacerse es tan largo y tan tortuoso que, a veces, ni siquiera vale la pena anunciarlo. Todos mis libros han sido adquiridos para su adaptación, excepto el único que realmente, realmente quiero que adapten, porque creo que podría convertirse en una buena: 'Check & Mate'", contó Hazelwood para Harper's Bazaar'.

Fecha de estreno: 23 de septiembre

Estrenos en Movistar Plus

La OTAN y la guerra

Sinopsis: Mientras la guerra de Rusia en Ucrania avanza, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, convence a Jens Stoltenberg de que prorrogue su mandato como secretario general de la OTAN por un último año y promete que la Alianza apoyará a Ucrania "el tiempo que sea necesario". Pero a medida que el apoyo occidental se tambalea y las divisiones entre los aliados se profundizan, su promesa pende de un hilo.

El documental muestra los complejos equilibrios diplomáticos que debe gestionar para mantener la unidad de una organización basada en la unanimidad y un escenario con líderes como Joe Biden, Volodímir Zelenski, Recep Tayyip Erdoğan o Viktor Orbán, donde las negociaciones ponen en juego la seguridad europea, la credibilidad de la Alianza y el futuro de Ucrania. Un acceso sin precedentes a las reuniones, negociaciones y espacios de decisión de la OTAN, acompañando a Stoltenberg en su último y más difícil año como secretario general. Un retrato íntimo de la diplomacia de alto nivel y de las tensiones que marcan la política internacional contemporánea. Una reflexión sobre el liderazgo, la negociación y la defensa de los valores democráticos en un momento en que Europa vuelve a enfrentarse a la amenaza de la guerra.

Fecha de estreno: 23 de septiembre

El mago del Kremlin

Sinopsis: En medio del caos postsoviético de los años 90, el joven Vadim Baranov (Paul Dano) empieza a labrarse un camino como artista y productor de televisión. Su elocuencia y conexión con las altas esferas le llevan a convertirse, de la noche a la mañana, en el asesor de un agente del KGB con un brillante porvenir: Vladimir Putin (Jude Law). Desde las entrañas del poder, ambos darán forma a la nueva Rusia, difuminando los límites entre la verdad y la mentira.

Un Jude Law casi irreconocible encarna a Putin en este thriller político dirigido por el francés ganador de La Palma de Oro en Cannes Olivier Assayas ('Carlos') y coescrito por Emmanuel Carrère inspirándose en la aclamada novela de Giuliano Da Empoli. Paul Dano interpreta a su ambicioso asesor en una trama sobre la manipulación y el poder en la Rusia postsoviética de los años 90, con Alicia Vikander como contrapunto moral. Una película que explora la construcción de la maquinaria propagandística que acompañó el ascenso de Putin. Y sí, no deja de ser sorprendente la elección de Law para dar vida al presidente ruso.

"Sin duda, leer el libro me resultó completamente revelador: me permitió asomarme a un país y a un mundo de política y poder del que no sé mucho", explicó Paul Dano para The Hollywood Reporter. "Tiene una increíble complejidad psicológica y también una gran complejidad moral, y creo que eso es realmente importante en este momento".

Fecha de estreno: 25 de septiembre

En tierra de muertos

Sinopsis: Ava, una mujer desesperada cuyo marido ha desaparecido tras un catastrófico experimento militar, se une a una "unidad de recuperación de cadáveres", pero su búsqueda da un giro escalofriante cuando los cadáveres que está enterrando empiezan a dar señales de vida.

Daisy Ridley ('Star Wars') se adentra en el terror postapocalíptico con este thriller zombi ambientado en una Tasmania devastada por un experimento militar. Mientras busca a su marido desaparecido, se enfrenta a cadáveres que parecen volver a la vida en una historia que combina horror, acción y una poderosa dimensión emocional. La carrera de Ridley tras dar vida a Rey en la trilogía de secuelas de la saga creada por George Lucas ha sido bastante irregular, repleta de altibajos. Su fracaso con 'Chaos Walking' sepultó su oportunidad de volver a protagonizar una superproducción, así que poco a poco se está especializando en cintas de más bajo presupuesto. como 'Cleaner (Rescate vertical)' o esta cinta de terror de zombies. Junto a ella nos encontramos a otro joven actor, Brenton Thwaites, que parecía que iba a comerse Hollywood tras participar en 'Piratas del Caribe', pero que quedó en una apuesta a medio gas.

"Siento que el viaje de Ava es muy representativo de lo que están viviendo los zombis en la película. Ella se encuentra atrapada en una especie de estado de limbo propio, sin estar ni aquí ni allí, y está buscando respuestas antes de poder pasar a la siguiente etapa de su vida", comenta Daisy Ridley en una entrevista para Original Cin. "Así que creo que el guion aborda de una manera muy reflexiva el viaje personal de cada uno y el duelo. Ella está sola, pero forma parte de todo y está atravesando las cosas junto a otras personas. Encontré todo eso en el guion y lo seguí percibiendo a medida que avanzábamos con el rodaje".

Fecha de estreno: 26 de septiembre

Estrenos en HBO MAX

Backrooms

Sinopsis: Una extraña puerta aparece en el sótano de una tienda de muebles. Cuando el paciente de una terapeuta desaparece en una dimensión más allá de la realidad, ella deberá adentrarse en lo desconocido para intentar rescatarlo.

Kane Parsons adapta un cortometraje propio y convirtió este creepypasta de la deepweb en uno de los grandes éxitos del terror de este 2026. Y es que, sin lugar a dudas, esta película ha dado mucho de qué hablar. Con Renata Reinsve y Chiwetel Ejiofor como protagonistas, la dirección de arte de este film nos lleva a un mundo imposible al otro lado de una tienda de muebles de ocasión. Es verdad que lanza muchas preguntas pero muy pocas respuestas, pero quizá ese sea el encanto principal de 'Backrooms', y te invita a pensar y reflexionar sobre lo que estás viendo. Sobre todo si es real, o es producto de la imaginación y de la psique de los protagonistas.

"Pasé una época muy fascinada con ellos. Me intrigaban porque realmente me provocaban algo muy fuerte. Me interesaba entender por qué se habían vuelto tan populares y por qué tanta gente quería observar esos espacios ocultos detrás de nuestro mundo. Son los lugares más terroríficos que puedo imaginar", comentó Reinsve sobre las Backrooms en una entrevista para Fotogramas. "Oficinas vacías, símbolo de una sociedad extremadamente funcional. Creo que son una manera de comprender nuestra realidad. Todo es tan abstracto que a veces necesitas algo aparentemente irracional para dar sentido a las cosas".

Fecha de estreno: 25 de septiembre

El buen espíritu: Detrás de la puerta del Opus Dei

Sinopsis: Los tres episodios recogen las vivencias de 14 hombres, en su mayoría antiguos numerarios o sacerdotes del Opus Dei, en diferentes etapas de sus vidas en once países de Europa y América Latina, y en Estados Unidos.

Una producción original dirigida por la periodista Mònica Terribas, que continúa el proyecto iniciado con 'El minuto heroico: Yo también dejé el Opus Dei', ganador del Ondas a mejor documental en 2025, en el que se recogían testimonios de trece mujeres que describen presuntos abusos laborales, psicológicos y espirituales dentro de la institución. Testimonios inéditos que desvelan el funcionamiento de esta institución, tanto de su arquitectura financiera como en el terreno de lo espiritual y supuestos mecanismos de control psicológico, siempre desde el relato de sus protagonistas y expertos en la materia. Tras el impacto mediático y social de la principal serie documental sobre el tema, muchos hombres que habían abandonado el Opus Dei necesitaban también explicar el rol que habían jugado dentro de la Obra. Según sus propios relatos, desde niños los captaron y predestinaron a convertirse en numerarios o sacerdotes del Opus Dei. La serie analiza sus descripciones del control psicológico, prácticas de reclutamiento y opresión, así como su relato sobre las supuestas dinámicas subyacentes de poder, dinero, influencia y control.

Muchos de ellos ocuparon responsabilidades de gobierno siendo directores, secretarios y miembros de los Consejos Locales dentro de sus centros y oficiales de las Comisiones Regionales. Otros fueron llamados a apoyar a la institución desde la cima de sus actividades profesionales para expandir el Opus Dei. Algunos, como numerarios, agregados o sacerdotes, fueron enviados siendo adolescentes a países de los que ya no volvieron. Sus experiencias coincidentes arrojan luz sobre el funcionamiento de la Obra, su dinámica económica y de influencia, a través de las Comisiones Regionales, los Consejos Locales, los centros educativos, universitarios y de investigación, así como las dinámicas de dirección espiritual y preceptuación sobre adolescentes y jóvenes universitarios.

Fecha de estreno: 25 de septiembre

Estrenos en Disney Plus

Toy Story 5

Sinopsis: Los juguetes están de vuelta. Esta vez, Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se enfrentan a un nuevo reto cuando conocen a Lilypad, una nueva tablet que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para Bonnie. ¿Volverá a ser lo mismo la hora de jugar?

Nadie había pedido una quinta entrega de la saga 'Toy Story', pero Pixar tenía una nueva idea. Así que, ¿por qué no seguir adelante con ella? ¿Por qué no enfrentar a nuestros juguetes favoritos contra un nuevo enemigo: la tecnología? El resultado es una película bastante irregular, sobre todo dentro de una de las sagas más veneradas del cine de los últimos treinta años. Celebramos que esta historia esté más centrada en el personaje de Jessie, que había quedado algo más de lado desde la segunda entrega. Además, supuso la vuelta a Hollywood de Joan Cusack, que le da voz a la joven vaquera. Y, pese a que las críticas fueron bastante mixtas y reservadas, 'Toy Story 5' superó la barrera de los mil millones. "Si hubieran hecho una película sobre juguetes cuando yo era niño en los años 70, habrían sido las televisiones de casa quitando tiempo a los juguetes", confesó su director, Andrew Stanton, para Fotogramas. "Quería entrar en la imaginación de Bonnie. Le dije al departamento artístico y al de efectos visuales que tendríamos reuniones solo para hablar del juego. Querían que fuera etéreo, temporal, como si pudiera cambiar en cualquier momento, igual que las ideas de un niño, como en un sueño, que cambia constantemente".

Fecha de estreno: 23 de septiembre

American Horror Story: 13

Sinopsis: nueva temporada de 'American Horror Story'.

Ryan Murphy creó una de las antologías de terror más famosas de la historia de la televisión. Y ya ha llovido mucho desde esa primera temporada. Pese a que las últimas no han tenido el recorrido esperado, sobre todo comparándolas con las primeras, sigue siendo un evento cada año que llegan nuevos episodios. Más aún con esta decimotercera entrega, que cuenta en su reparto con Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman, Joey Pollari y Jessica Lange. Es que además, lo importante no solo es el regreso de Jessica Lange, sino el de muchos personajes icónicos de otras temporadas, como Constance Langdon, Cordelia Goode, Madison Montgomery, Marie Laveau, Rubber Man, Twisty el Payaso y Kai Anderson. De hecho, hasta compartieron una lista de los episodios que hay que ver de las anteriores temporadas antes de ver esta decimotercera.

Lista de episodios que hay que ver para estar al tanto y entender #AHS13:



1x01

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5x04

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8x10 — AHS SPAIN (@AHS_SPA) September 14, 2026

Fecha de estreno: 25 de septiembre

Estrenos en AppleTV

Hermanos

Sinopsis: McConaughey y Harrelson interpretan versiones ficticias de sí mismos, dos amigos cuya relación da un vuelco al descubrir un secreto que ha estado oculto durante décadas: podrían ser hermanos biológicos.

¿Estamos ante una de las series más surrealistas y estrambóticas de los últimos años? Pues puede ser, puede ser. Harrelson y McConaughey se reencuentran tras la obra de culto 'True Detective' y nos entregan una historia ficticia increíble. Cuando la boda de la hija de Woody se viene abajo, este pone rumbo a Austin con toda la familia para pasar una temporada en el rancho de Matthew y recomponerse, pero lo que comienza como una escapada pronto se descontrola cuando Ma Mac, la madre de Matthew, deja escapar accidentalmente el gran secreto familiar. Esa es la premisa con la que juega la nueva serie de AppleTV. La serie combinará comedia y drama para explorar temas como la amistad, la familia, la fama y la complicada frontera entre la realidad y las historias que las personas construyen sobre sí mismas.

Y es que esta serie se basa en sorprendentes hechos reales (con mucha carga de ficción). Hace unos años saltó la noticia de que realmente podrían estar emparentados, ya que la madre de McConaughey tuvo un breve idilio con el padre de Harrelson. Aunque no se han hecho la prueba de ADN que ponga fin con las especulaciones (o no lo han hecho público), ambos actores han llevado un rocambolesco giro de los acontecimientos en su vida para entregarnos una serie que, seguramente, sea uno de los grandes estrenos del año. "Una noche estábamos todos sentados en Grecia, hablando, y mi madre, de repente, durante una pequeña pausa, dice: 'Ah, yo conocí a tu padre, Woody…'", recordó McCounaghey en Access Daily. "Y todos dijimos: '¿A qué venía esa elipsis? ¿Y qué quieres decir con que lo conociste?'. Y ella responde: 'Solo digo que quizá frecuentamos el mismo lugar, o uno parecido, en el oeste de Texas, una vez que él estaba de permiso'". Y todos dijimos: '¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a dejarlo así?'. Ahora vamos a tener que hacernos unas pruebas de ADN".

Fecha de estreno: 23 de septiembre

Estrenos en SkyShowtime

Possession

Sinopsis: Claudia, una abogada de origen mestizo, viaja a la embrujada plantación de Connaught, en Jamaica, para defenderse de una reclamación de herencia. El descubrimiento de oscuros secretos históricos entrelazados con injusticias actuales intensifica su pesadilla.

Gugu Mbatha Raw y Jonny Lee Miller son los protagonistas de este thriller de terror que nos llega gracias a SkyShowtime. Se define como una ambiciosa serie que mezcla géneros y se enfrenta con valentía al legado perdurable del colonialismo, combinando una oscura trama de intriga con la energía vibrante del Caribe. La historia transcurre entre Bristol, en el Reino Unido, y Jamaica, y ha sido creada por la aclamada escritora y actriz Karla Crome, responsable de 'Carnival Row'. "Me siento muy afortunada de estar trabajando con un equipo tan extraordinario, tanto aquí como en Jamaica. Es un privilegio ver a Gugu Mbatha-Raw, Jonny Lee Miller, Sheldon Shepherd y Bel Powley dar vida a mis personajes bajo la evocadora dirección de Storm Saulter, y estoy deseando compartir nuestro trabajo con el público", comentó para Sky. Un título que llega a tiempo para la spooky season.

Fecha de estreno: 25 de septiembre

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