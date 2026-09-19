La denuncia de un colaborador de 'Lorca, las horas perdidas' por su resultado final en TVE: "Me temía lo peor y se ha confirmado"

El estreno de 'Lorca, las horas perdidas', el documental a modo de true crime que reconstruye las últimas horas de vida de Federico García Lorca, este viernes en La 1 está generando mucho ruido en redes sociales. Por un lado, son muchos los que aplauden este trabajo y el que TVE apostara por un proyecto así en el prime time del viernes. Pero por otro, son muchas voces las que están cuestionando algunas de las teorías de las que se hace eco la docuserie. Y uno de los que no ha quedado muy contento con el resultado es precisamente uno de los expertos que participan en ella.

Así, el periodista cultural Víctor Fernández, que es una de las voces de gran peso con las que cuenta 'Lorca, las horas perdidas' no ha dudado en utilizar su cuenta de Instagram para exponer su crítica al producto final que consiguió sorprender en audiencia al alcanzar la segunda opción de la noche superando a 'De Viernes' con un gran 11,4% y 973.000 espectadores.

'Lorca, las horas perdidas' reconstruye el asesinato de García Lorca a través de una exhaustiva labor de documentación, de testimonios de historiadores e investigadores y de recreaciones y material de archivo. Cuenta además con la participación de investigadores, historiadores y destacadas personalidades de la cultura, como Ian Gibson, Joaquín Sabina, Paula Ortiz, Benjamín Prado, Víctor Clavijo o Israel Fernández.

Entre los expertos en García Lorca aparece Víctor Fernández, un periodista cultural que ha estudiado mucho al poeta granadino y su familia y que de hecho editó el libro 'No te olvides de escribir', que es una recopilación del epistolario familiar de los García Lorca. A lo largo del trabajo documental emitido en RTVE, este periodista explica cómo la relación de Lorca con Fernando de los Ríos no gustó a la derecha granadina y cómo el poeta descubrió un mundo de libertad en Madrid al conocer a Dalí, Buñuel, Pepín Tello en la Residencia de Estudiantes así cómo la muerte ronda en mucha parte de la obra de Lorca.

Víctor Fernández también relata cómo en los seis días que estuvo Lorca escondido en la casa de los Rosales nunca salió de allí ni se dejó ver y cómo fue el ex diputado fascista Ramón Ruiz Alonso quién delató que el poeta granadino estaba escondido en la vivienda de Los Rosales.

Sin embargo, pese a participar en 'Lorca, las horas perdidas', Víctor Fernández ha mostrado su malestar por qué tipo de proyecto ha emitido La 1. "Esto que voy a decir es importante. Mañana viernes la 1 de TVE emite el documental "Lorca, las horas perdidas", en el que participo junto a gente a la que aprecio como Ian Gibson, Víctor Clavijo o Joaquín Sabina. He visto el resultado final y estoy muy sorprendido con él", empieza diciendo en su post de Instagram.

"Desde la la televisión pública se ha hecho un producto que apoya la teoría de que el poeta fue asesinado por riñas familiares, que La casa de Bernarda Alba tuvo que ver, pese a que no se estrenó ni publicó hasta 1945. Se llega a desvestir de política a Lorca, pese a su compromiso evidente", recalca con dolor.

"Así que, aunque aparezco en él, no puedo apoyar esta pieza. Me temía lo peor y al final se ha confirmado. Es una pena que el revisionismo se imponga", sentencia el periodista cultural que no duda en ser crítico con el resultado final de esta docuserie producida por El Rugido Producciones, una compañía que pertenece a El Español, el diario digital de Pedro J. Ramírez.

Lejos de quedarse ahí, Víctor Fernández defiende su razonamiento al comentario de un seguidor. "Lorca es de todos sus lectores con independencia de su color, tamaño y peso. Eso no lo voy a discutir. Lo que no se puede es manipular la verdad. En agosto de 1936, en la ciudad de Granada, se vivió una brutal represión en la que se mató a mucha gente por orden de las autoridades que allí había, encabezadas por José Valdés Guzmán", defiende el periodista.

"Lorca fue otra de esas víctimas y lo mataron porque era un enemigo, como pasó con el rector de la Universidad, como pasó con varios profesores, con el ingeniero Santacruz, con el director de El defensor de Granada, con los hombres y las mujeres que defendían el Albaicín durante el golpe militar. Y eso es contar la realidad", prosigue destacando el experto.

"Lorca, en una carta de octubre de 1935, le dice a su familia que "en España no se puede ser neutral". Unos meses más tarde, a Pablo Suero, le dice que él y su familia votarán a Izquierda Republicana. Esto no es demonizar investigaciones: es pedir que no se manipule", concluye al respecto.