Melody se posiciona sobre el posible nuevo boicot de España y RTVE a Eurovisión por Israel y su respuesta sorprenderá

Si bien Países Bajos e Irlanda han confirmado que, al igual que durante la última edición, no participarán ni retransmitirán Eurovisión 2027, España aún tiene pendiente comunicar su decisión oficial. Así, Melody, que aún ostenta el título de última representante española del certamen, ha sorprendido al posicionarse durante una reciente entrevista apoyando continuar con el boicot a Israel que RTVE inició durante su candidatura en 2025.

Pese a que durante su paso por el festival y sus ruedas de prensa posteriores la artista se mostró reticente a posicionarse en cuestiones como el conflicto entre Israel y Palestina, durante una entrevista para La Vanguardia, la de Dos Hermanas se ha mojado de lleno sobre la decisión de TVE de no participar en el concurso durante la última entrega de este 2026 a modo de protesta por la candidatura israelí.

Melody reafirma el boicot de España a Eurovisión 2027 ante la presencia de Israel: "Me parece bien"

"Me parece bien. Ojalá que la vida cambie de rumbo e impere el amor. Es lo que les vamos a dejar a nuestros hijos y nuestros nietos, es lo que deseo de corazón", ha expresado Melody durante su conversación con el citado medio, mostrándose más contundente que en otras comparecencias ante los medios. Sin embargo, aún no es definitivo que RTVE vaya a repetir esta estrategia para condenar el genocidio en Gaza de cara a la próxima cita de Eurovisión.

El Consejo de administración de RTVE tiene pendiente la votación para decidir si mantiene el boicot de España al festival o si regresar en la nueva edición. Una reunión que se producirá tras los recientes cambios en el reglamento del certamen, que ha roto lazos con su principal sponsor israelí, la empresa Moroccanoil, además de establecer que los países que se encuentren en situación de conflicto no podrán ejercer como sede del festival aunque se alcen como ganadores en la gala.

Así, RTVE ha solicitado a la UER una prórroga para tomar una decisión definitiva sobre la participación de España en la edición de 2027, la cual tendrá que comunicar antes del próximo 15 de octubre. En ese sentido, el periodista de RAC 1, Rocco Steinhäuser, ha apuntado que las probabilidades de nuestro regreso al festival se sitúan en un 55%, asegurando que existe una voluntad de recuperar nuestro hueco en el certamen. Sin embargo, el periodista también ha advertido sobre el peso del Gobierno de España en la decisión final.