Boicot de Irlanda a Eurovisión 2027: Anuncia su retirada por la participación de Israel, mientras RTVE pospone la decisión de España

La presencia de Israel en Eurovisión 2027 está generando un escenario similar al que ya se dio durante la última edición con la retirada de varios países por su participación. Sin ir más lejos, Irlanda, que ya se apartó de la competición en 2025, ha anunciado que tampoco formará parte de la próxima cita del certamen en Bulgaria ni retransmitirá la gala a través de la cadena pública RTÉ.

Si bien tras la edición de 2025, fueron Islandia, Países Bajos, Esolvenia e Irlanda los que se unieron al boicot a Israel junto a España retirando su candidatura, este año la televisión pública irlandesa ha sido la primera de estos países en pronunciarse sobre su postura de cara a la próxima cita del festival además de la cadena neerlandesa AVROTROS, que también ha reafirmado su negativa a regresar.

Irlanda anuncia que no participará ni retransmitirá Eurovisión 2027 ante la participación de Israel

En un último comunicado, la cadena ha expresado que "RTÉ considera que la participación de Irlanda no puede justificarse dada la espantosa y continua pérdida de vidas en Gaza y la crisis humanitaria allí, que sigue poniendo en riesgo la vida de tantos civiles", reafirmando su solidaridad con Palestina al rechazar subirse al escenario de Eurovisión 2027. A su vez, ha asegurado que, como entidad pública, "sigue profundamente preocupada" por el blindaje de Gaza, donde las autoridades israelíes continúan sin permitir el acceso a periodistas internacionales.

En lo que respecta a la candidatura española, RTVE aún no ha comunicado su postura con respecto a la próxima entrega del festival. Así, nuestro país estaría entre los que han pedido una prórroga a la UER para tomar una decisión definitiva sobre su participación. En este sentido, la cadena pública tendría hasta el 15 de octubre para anunciar su decisión sin ser penalizada.

Países Bajos fue el primero en pronunciarse a finales de agosto anunciando que AVROTROS mantendrá el boicot del certamen, aunque el país puede abrir todavía otra vía para su participación en el festival a través de la NPO. Y ahora, Irlanda se reafirma en la negativa de hace un año a la espera de que España haga lo mismo.

Y la baja de estos países ha surtido efecto, en cierta forma, de cara al planteamiento de Eurovisión 2027. Ya en el mes de mayo, el presidente del festival Martin Green expresó que echaba de menos a España y el resto de países que habían cortado vínculos con el certamen, asegurando que pensaban trabajar para recuperarlos en un futuro. Una de estas medidas ha sido precisamente poner fin al patrocinio con la empresa israelí Moroccanoil.

Además, el festival ha establecido tras un cambio en su reglamento que los países en guerra o en situación de conflicto no podrán correr a cargo de la organización del festival en caso de resultar ganadores. Aún así, el principal motivo por el que RTVE y el resto de cadenas públicas internacionales sigue sin haber desaparecido, pues Israel estará presente un año más en la competición.