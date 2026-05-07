RTVE responde si España regresará a Eurovisión 2027 y desliza las condiciones para su participación

En mitad de una crisis reputacional sin precedentes y a pocas semanas de su primera edición sin España en la lista de participantes, Eurovisión ha comenzado a allanar el terreno para el potencial regreso de RTVE. Y desde la corporación pública, Sergio Calderón, director de TVE, no ha dudado en responder a las últimas declaraciones de Martin Green, director del festival, sobre cómo ha impactado la ausencia de varios países este año ante su negativa de cortar lazos con Israel.

A la preocupación que Christen Björkman, exproductor del festival, expresó sobre el "golpe económico" que la retirada de España y otros países ha supuesto para el certamen se suman ahora las declaraciones de Martin Green, director de Eurovisión. "Echamos de menos a esos países y queremos que vuelvan. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que eso suceda", ha asegurado en una entrevista para Nieuwsuur.

📡 Martin Green has given an interview for Nieuwsuur and shared some more remarks on Eurovision's voting integrity:



"Although we have jurors to balance the vote, we will absolutely not tolerate this kind of activity. I think we may not have been strict enough in recent years." pic.twitter.com/VZoEbw70J9 — ESC Discord (@ESCdiscord) May 3, 2026

"Creo que en los últimos años no hemos sido lo suficientemente estrictos", ha admitido el director de Eurovisión sobre el sistema de televoto del festival, que ha sido fuente constante de críticas durante las últimas ediciones, especialmente por el impulso final que a menudo otorga a Israel en el ranking de puntuaciones. "Si vuelve a haber una solicitud de votos desproporcionada, la organización va a tomar medidas", ha adelantado Green, admitiendo que "no han estado a la altura".

RTVE contesta a la promesa de cambio de Eurovisión para recuperar a España y otros países en el concurso: "A partir del 17 de mayo veremos"

Melody en la rueda de prensa de RTVE tras su paso por Eurovisión 2025

Y ante las últimas declaraciones de la organización tratando de enmendar sus errores y dejando la puerta abierta a España y el resto de países que han dado un golpe en la mesa este 2026, RTVE se ha pronunciado alto y claro sobre su postura. "Entendemos la preocupación de la UER y del director del festival Martin Green, por la ausencia de España y otros países en esta edición", ha expresado Sergio Calderón, director de TVE, en unas declaraciones para Vertele.

"A partir del 17 de mayo iremos viendo si se dan las condiciones para participar en el futuro", se ha limitado a señalar el directivo de la corporación, dejando entrever que tendrán que producirse cambios sustanciales en Eurovisión para que España regrese a la competición, pasando por el televoto y sus relaciones con Israel. Cabe recordar que el firme compromiso de RTVE de condenar la masacre en Gaza fue uno de los principales motivos que llevó a nuestra retirada histórica.

Así, Martin Green ha insistido en la intención del certamen de prestar más atención a una herramienta tan decisiva como el televoto, que en multitud de ocasiones ha convertido en ganadoras a propuestas que habían quedado al fondo del ranking en la votación del jurado. "Aunque tenemos jurados para equilibrar la votación, no vamos a tolerar de ninguna manera este tipo de actividad", ha asegurado el directivo.

Sin embargo, la postura de Eurovisión con respecto a Israel y su participación parece no entrar dentro de los cambios que plantean de cara a las próximas ediciones. "Hay una diferencia entre los pueblos y las acciones de sus gobiernos", ha advertido Green. "Cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania había un consenso a nivel mundial sobre qué acciones tomar, algo que no existe en este caso", señala en referencia a quiénes comparan la invasión sistemática de Palestina con el conflicto que estalló en 2022 y que culminó con el veto a Rusia en el festival.