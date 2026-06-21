Hasta Antonio Naranjo se atreve a admitir el detalle del auto del juez Peinado contra Begoña Gómez que "sobraba"

Este fin de semana no se habla de otra cosa. El juez Juan Carlos Peinado imponía este sábado algunas medidas cautelares a la mujer de Pedro Sánchez, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España o la obligación de acudir a comparecer cada quince días al juzgado, al afirmar que exista "riesgo de fuga". Algo de lo que está hablando todo el mundo. Raro es encontrar a alguien que lo defiende. Incluso Antonio Naranjo se ha atrevido a cuestionar en parte el auto del magistrado.

El presentador de 'El análisis: diario de la noche' en Telemadrid ha dejado bien claro en numerosas ocasiones lo que piensa de Pedro Sánchez y de su mujer Begoña Gómez. Y este sábado, el periodista no dudó en alabar al juez que lleva el caso de la esposa del presidente del Gobierno por su "valentía".

No obstante, también se ha atrevido a cuestionar parte de ese auto. Fundamentalmente, lo que está llevando a que incluso el Consejo General del Poder Judicial esté estudiando expedientarle. Y es que si hay algo que no ha gustado nada es su señalamiento a la policía pues Peinado ha llegado a decir que sus guardaespaldas y la policía podría ayudarla a huir del país.

"El Juez Peinado se merece un busto en la plaza principal de cada municipio de España. Qué valor. Qué manera de aguantar la presión, los bulos, la mala fe. Mis respetos, Señoría", empezó escribiendo Antonio Naranjo en su cuenta de "X" dando la cara por el criticado juez.

Pero después en otro tuit si que se muestra crítico con él por su señalamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Se podía haber ahorrado lo del riesgo de fuga con la ayuda de los escoltas, eso sí. Sobraba. Son policías, y no fallan", terminó diciendo el presentador de Telemadrid y colaborador estrella de Mediaset.