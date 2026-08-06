RTVE reordena su programación: Elimina una emisión de 'Viaje al centro de la tele' por el estreno de su nueva apuesta de prime time

TVE ha decidido dar un giro en su estrategia de programación de prime time. Tras estrenar hace unas semanas la nueva temporada de 'Viaje al centro de la tele' en access prime time como relevo de 'La Revuelta', La 1 había optado por emitir una nueva entrega y una reposición del espacio que recoge lo mejor del archivo histórico de RTVE de martes a jueves a partir de las 21:45 horas.

Así, como 'El Grand Prix' cuenta con su propio previo los lunes, La 1 ha apostado por 'Viaje al centro de la tele' como su apuesta de access prime time justo antes de 'Dog House' los martes, 'Maestros de la costura Celebrity' los miércoles así como de 'El perro andaluz' de Manu Sánchez los jueves.

Sin embargo, este jueves, La 1 ha decidido cambiar de estrategia aprovechando el estreno de 'Ordena tu vida', su nuevo programa con Inés Hernand que tomará el relevo de 'El perro andaluz' tras despedirse la semana pasada. Así, solo ofrecerá una entrega de estreno de 'Viaje al centro de la tele' y adelantará el comienzo de su nueva oferta de prime time eliminando la reposición del programa que locuta Santiago Segura.

Con ello, 'Ordena tu vida', el programa que presenta Inés Hernand comenzará a las 22:25 horas. Un movimiento que permite por un lado a La 1 ofrecer doble entrega de estreno de esta nueva apuesta sin hacer trasnochar a su audiencia y por otro lado, aprovechar que el resto de rivales ofrecen reposiciones para adelantarse y tratar de conquistar así al público. Además, cabe tener en cuenta que Antena 3 también ha movido ficha y ha relegado la serie de 'Padre no hay más que uno' a la madrugada y ofrecerá la primera película de la saga de Santiago Segura en prime time.

Así queda la programación de La 1 este jueves 6 de agosto:

20:55 horas - 'Telediario 2'

21:40 horas - 'Teledeporte 2'

21:45 horas - 'Viaje al centro de la tele': '70 momentos míticos Express' (1ª parte)

22:25 horas - 'Ordena tu vida' (estreno)

23:40 horas - 'Ordena tu vida' (segundo programa)

01:00 horas - Programa por determinar

Así es 'Ordena tu vida'

Producido por RTVE en colaboración con Lavinia Audiovisual, el programa adapta en España el exitoso formato británico 'Sort Your Life Out', creado por Optomen y distribuido por All3Media International, parte de Banijay Entertainment, uno de los mayores grupos internacionales de medios y entretenimiento.

En cada entrega, una familia con una situación singular abre las puertas de su casa a un equipo de expertos liderado por Inés Hernand para afrontar un reto sorprendente y transformador: vaciar su hogar para reorganizarlo y desprenderse de lo que ya no utilizan. Para ayudarlos, el programa aplica una fórmula revolucionaria: todos los objetos de su hogar se exponen en un gran almacén, donde se colocan uno a uno y por secciones. La familia los contempla, por primera vez, todos reunidos en un único espacio. Una escena tan impactante como reveladora ante la que llega el momento de tomar decisiones: qué conservar, qué donar, qué reciclar o qué vender. Detrás de cada objeto hay una historia, un recuerdo o un motivo por el que permanece en casa.

Mientras la familia decide qué quiere que forme parte de su futuro, los expertos reorganizan cada estancia con soluciones de almacenaje, limpieza, reutilización y optimización del espacio. Sin grandes obras ni inversiones imposibles, el programa demuestra que pequeños cambios pueden transformar por completo un hogar y hacer la vida más cómoda, práctica y agradable.

'Ordena tu vida' habla también de grandes historias humanas: recuerdos, cómo vivimos o las emociones que proyectamos sobre los objetos. Un formato que combina emoción, humor y consejos útiles para inspirar a la audiencia a mirar sus propios hogares con otros ojos. Porque ordenar una casa acaba siendo, muchas veces, una forma de empezar de nuevo.

Inés Hernand será la presentadora del programa pero contará con la ayuda de un equipo de expertos: el carpintero creativo José Antonio Peironcely (Jose Recicleitor); la experta en limpieza Cristina Simón (La fregona de Cris) y Pilar Quintana, la experta que se ocupará de poner orden.