'El perro andaluz' de Manu Sánchez anuncia a los invitados de hoy en TVE, con los que busca evitar otra derrota de 'Supervivientes All Stars'

Tras vivir su primer cara a cara de la temporada contra 'Supervivientes' el pasado jueves, 'El perro andaluz' regresa esta semana con una nueva tanda de invitados con los que intentar recuperar su liderazgo. Manu Sánchez se enfrenta a su tercera cita de la temporada con el reto de hacer frente al reality de Telecinco, que consiguió imponerse al programa del humorista en La 1 durante el estreno de su edición 'All stars'.

La segunda entrega del programa de entrevistas del sevillano se tradujo en un 10,5% de share y 722.000, una cifra de audiencia más discreta que las que acostumbraba a cosechar durante su etapa en verano, pero que apenas se aleja del 11,5% de share y los 896.000 seguidores que consiguió en su primera emisión de la temporada hace dos semanas. Por otro lado, 'Supervivientes All Stars' logró liderar en la noche del jueves con un 15,6% de cuota de pantalla y 797.000 espectadores.

Miguel Poveda e Iván Redondo, los invitados de Manu Sánchez de esta semana en 'El perro andaluz'

El primero en pasar por el sofá y el confesionario de 'El perro andaluz' será Miguel Poveda, que se encontrará por primera vez con Manu Sánchez para hablar sobre la relación artística y personal que mantiene desde hace años con el legado de Federico García Lorca y la influencia que el poeta ha tenido en su trayectoria artística. María Galiana, colaboradora habitual del programa, se sumará también a la entrevista para analizar la figura del andaluz como icono y la profunda huella que ha dejado en la cultura.

MIGUEL POVEDA e IVÁN REDONDO vienen que ladran y pueden morder...



🤍💚 'El @PerroAndaluzTVE by @_ManuSanchez_', este jueves 17 de septiembre después de 'La Revuelta' en @La1_tve.



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El resto de la noche queda reservado para Iván Redondo, que aterrizará en el espacio de TVE para abordar la actualidad junto al presentador, profundizando en los asuntos que marcan actualmente el debate político. El exjefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno compartirá también su análisis sobre la situación actual del país, enfrentándose también al Archivo de RTVE.

Tras la entrevista de Redondo, que también pasará por el Confesionario del programa, 'El perro andaluz' pondrá el broche final a su emisión con un número protagonizado por Miguel Poveda, que regresará al escenario para poner su voz a los versos de Lorca en 'Grito hacia Roma', firmando así el momento musical de la noche y un emotivo homenaje al poeta granadino.