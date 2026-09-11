Manu Sánchez trolea a Jesús Vázquez en 'El perro andaluz' con una amenaza que sacó a relucir su mala relación con Telecinco

Este jueves, 10 de septiembre, Manu Sánchez ha recibido en 'El perro andaluz' la visita de Jesús Vázquez. El presentador está de estreno, pues el pasado miércoles estrenó programa en TVE, 'El Túnel', del que habló durante su amena charla con el cómico sevillano. Pero, además, también sacó a relucir otros muchos temas de actualidad.

Jesús Vázquez fue el primer famoso en hacer uso de la ley de matrimonio igualitario, aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2005, que permitía casarse a personas del mismo sexo. Ese mismo año, el presentador se casó con Roberto Cortés, con el que actualmente forma una de las parejas más estables de la crónica social.

Sin embargo, el gallego lamentó en el programa de La 1 que determinados discursos que parecían superados estén volviendo a ocupar un gran espacio en nuestra sociedad. "¿Por qué nos odiamos tanto? No somos tan diferentes", se planteó, antes de dejar clara su opinión: "Yo no necesito que nadie me tolere, quiero mis derechos y que se me respete".

A raíz de esto, Doña Carmen recuperó una pregunta que Jesús Quintero le hizo en su día a Pedro Zerolo, amigo de Jesús Vázquez y compañero en su lucha por que se reconocieran los derechos de las personas LGTBI: "¿Es el matrimonio la tumba del amor?". Tras lo cual, el comunicador recordó una de las frases más memorables del activista, tristemente fallecido: "Yo no quepo en tu modelo de España y en mi modelo de España cabes hasta tú".

“La frase de Pedro Cerolo de en mi España si cabes... Va de eso, de convivir”



Resumen de la maravillosa charla de Jesús Vázquez (@_JesusVazquez_) y Manu Sánchez (@_ManuSanchez_) en El @PerroAndaluzTVE



Entera y en bucle para Feijóo y Abascal, de la mano.

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La amenaza de Manu Sánchez a Jesús Vázquez sobre Telecinco

Después de hablar de salud mental, momento en el que reconoció que va a terapia, Jesús Vázquez pasó por el tradicional confesionario de 'El perro andaluz'. Allí, tuvo que responder a la pregunta de qué podría encontrar la UCO si entrara en su casa y tuvo que elegir qué alimento estaría dispuesto a comer a diario si fuese gratis, algo en lo que no tuvo ninguna duda. Como buen gallego, eligió los percebes.

Aunque, sin lugar a dudas, la pregunta más comprometida fue cuando Manu Sánchez quiso saber si había "robado alguna vez". "¿Aquí hay que decir la verdad, como en los juicios?", le formuló el invitado, intentado librarse de la cuestión. Fue entonces cuando el cómico le lanzó una divertida amenaza: "O arderás en Telecinco". Si bien este ultimátum fue en tono humorístico, sacó a relucir la mala relación con que Jesús Vázquez terminó su etapa en su antigua casa televisiva.

"¡Digo la verdad! ¡Digo la verdad! ¡Ya está!", sentenció el conductor de 'El Túnel', prefiriendo eso a quedar por siempre atrapado en Telecinco. El comunicador confesó que una vez robó un disco de Abba cuando era joven. Un divertido momento que provocó las risas de todos los presentes, pero que no es bonito de recordar por parte de Jesús Vázquez, quien en más de una ocasión ha reconocido que ha tenido que ir a terapia para superar lo mal que lo pasó tras su amargo final en Mediaset.