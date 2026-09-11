'El Hormiguero' contrarresta la entrevista de Pedro Sánchez prevista en 'El Intermedio' y anuncia la visita del presidente de Ceuta

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 14 al jueves 17 de septiembre a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Tras arrancar la nueva temporada con la visita de Carlos Alsina y Rafa Latorre, recibir una vez más al seleccionador nacional Luis de la Fuente, reencontrarse con Paula Echevarría y cerrar la semana de la mano de Ester Expósito, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas de 'El Hormiguero' arrancará con la visita del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que acudirá al espacio de Antena 3 el lunes para sincerarse sobre la complicada situación que atraviesa la ciudad autonómica tras la entrada masiva de migrantes. Así, se dará la circunstancia de que competirá frontalmente con la entrevista de Pedro Sánchez en 'El Intermedio' con El Gran Wyoming. La cuarta que el dirigente socialista concede al comunicador.

El martes queda reservado para Julio Iglesias Jr, que vuelve a encontrarse con Pablo Motos para José Coronado y Martiño Rivas, que presentarán su nuevos proyectos en el programa. El miércoles llega el turno de Pablo López, que vuelve una vez más al programa de las hormigas antes de regresar como coach a 'La Voz' el próximo viernes. Y el jueves, Julio Iglesias Jr será el encargado de poner el broche final a la semana de entrevistas para hacer un repaso de su carrera y sus nuevos proyectos musicales.

Lunes 14 - Juan Jesús Vivas y Leo Harlem

El lunes, el presidente de Ceuta Juan Jesús Vivas y el cómico Leo Harlem acudirán a 'El Hormiguero' para arrancar una nueva semana de entrevistas. Por un lado, el presidente autonómico utilizará el espacio de Antena 3 como altavoz para informar sobre la grave situación de la ciudad autónoma en plena crisis migratoria, mientras que el viejo amigo del programa regresará para aportar su toque de humor a la noche.

Martes 15 - José Coronado y Martiño Rivas

El martes queda reservado para el dúo de actores conformado por José Coronado y Martiño Rivas, que se reencontrarán con Pablo Motos en esta nueva temporada para dar a conocer sus próximos proyectos en la gran pantalla. A su vez, repasarán el proceso de alguna de las enécdotas más curiosas del mundo del cine.

Miércoles 16 - Pablo López

El miércoles queda reservado para Pablo López, que regresará una vez más a 'El Hormiguero' justo antes de retomar su papel como coach en la nueva temporada de 'La Voz' en Antena 3. El malagueño se sincerará sobre sus nuevos proyectos musicales así como su experiencia en el concurso musical, donde continúa como uno de los rostros principales.

Jueves 17 - Julio Iglesias Jr

Y el jueves, Julio Iglesias será el encargado de despedir la semana de entrevistas visitando una vez más a Pablo Motos y haciendo un repaso de su trayectoria. A su vez, el cantante dará alguna que otra pista sobre sus nuevos proyectos.