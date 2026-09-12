Moisés Laguardia se confiesa sobre su regreso a 'Pasapalabra' tras la baja de Javier: su opinión de David Trigo y 'AlaZ' frente a 'El Rosco'

Tras el inesperado abandono de Javier Alonso, Moisés Laguardia ha recibido una nueva oportunidad en 'Pasapalabra' para la que, según ha confesado, había dejado de prepararse. El concursante riojano ha cogido el relevo del madrileño en el concurso de Antena 3 reencontrándose con Roberto Leal más de dos años después de su paso por el programa. Con lo que no se ha reencontrado es con 'El Rosco', y en una reciente entrevista no ha dudado en sincerarse sobre cómo está encajando la nueva prueba final, 'AlaZ'.

"Esta situación me pilla centrado en el trabajo, de secretario del club deportivo Alfaro y compitiendo en ajedrez. Tengo muchos hobbies y Pasapalabra es uno de ellos, vamos a ver cómo ordeno ahora todo para dar la talla aquí", ha confesado el concursante en una entrevista para la web de Antena 3, explicando que había abandonado toda posibilidad de regresar a la televisión, poniendo en pausa indefinida sus sesiones de estudio para preparar su concurso.

Moisés Laguardia se sincera sobre su nueva etapa en 'Pasapalabra' tras el abandono de Javier Alonso: "Vengo de una manera muy diferente"

Así, Moisés Laguardia se ha sincerado sobre esta nueva oportunidad en 'Pasapalabra' y cómo afronta esta etapa. "Hay mucha ilusión porque se contagia al estar aquí, pero también responsabilidad, pero no solo por mí, sino por la gente que ha hecho méritos para estar sentado aquí y no ha podido superar la Silla azul o tener la oportunidad de pasar por aquí. Por ellos, es una responsabilidad", ha destacado el de Alfaro.

Y no ha tardado en sincerarse sobre las dificultades de 'AlaZ', la prueba sustituta de 'El Rosco' tras el embargo judicial. "Es un juego nuevo, pero no me ha costado mucho adaptarme a 'AlaZ' porque juego a un juego en internet que es similar al ahorcado, donde sale la pregunta y el número de letras como aquí. Así que tengo capacidad para ver bien el número de letras", ha confesado el concursante, mostrándose conforme con el cambio y listo para asumir nuevos retos.

"Me gusta porque puedes seguir el programa sin poner el volumen, ves escrita la respuesta en caso de que no hayas podido escuchar bien la respuesta del concursante… Me parece una mejora", ha asegurado Moisés Laguardia, describiendo este forzado cambio como un punto positivo de cara a la dinámica del concurso.

Y su regreso a 'Pasapalabra' no ha pasado desapercibido, pues en su primer cara a cara con David Trigo consiguió un empate, para más tarde lograr una destacada victoria en su segunda entrega. "Esta es una aventura nueva. Vengo de una manera muy diferente a la anterior. Antes llevaba muchos años seguidos preparándome. Ahora vengo más centrado en disfrutar que en enfocarme en el resultado", ha confesado.

"No tengo la espinita del bote y no vengo con hambre de él, me estoy centrando más en disfrutar del programa, del proceso, y lo que tenga que ser será. No tenía esperanzas de volver y estoy aquí. No tengo esperanzas por el bote, pero…", ha explicado Moisés Laguardia estableciendo la distinta filosofía con la que afronta esta nueva etapa en el concurso en comparación a su longevo duelo contra Óscar Díaz.

Y tampoco ha evitado pronunciarse sobre su rival, que había formado un tándem inquebrantable con Javier Alonso, siendo ambos ya centenarios en la actual etapa del concurso. "El duelo es complicado porque David es un jugador muy fuerte, como lo era Javier, y desde luego que está muy preparado. Sigue preparándose mucho y no lo pone fácil, evidentemente. Aquí no hay nada fácil, desde luego", ha señalado.

"Me estoy centrando más en disfrutar del programa, del proceso", ha terminado asegurando en su entrevista, describiendo cómo afronta su sexta etapa en 'Pasapalabra'. Cabe recordar que durante su última participación en el concurso, llegó a firmar 245 programas y terminó marchándose a casa con 162.000 euros acumulados tras perder el bote frente a Óscar Díaz en 2024.