Jorge Javier Vázquez, sin freno en 'Supervivientes', lanza un afilado dardo a Paz Padilla tras la cancelación de su programa

Este jueves 10 de septiembre, Telecinco ha estrenado, por fin, 'Supervivientes All Stars 3', una edición que promete darnos grandes momentazos tanto por su potente casting como por su presentador. Y es que Jorge Javier Vázquez arrancó con fuerza, con un tenso cara a cara con Chayo Mohedeno y un demoledor dardo a Paz Padilla.

Para conocer el origen de esta indirecta que le lanzó, aunque sin dar su nombre, a la cómica gaditana, hay que remontarse a diciembre de 2020, cuando ambos conducían 'Sálvame' en las tardes de Telecinco. En aquella época, todavía Antonio David Flores no había sido despedido fulminantemente de la cadena y era colaborador de su programa estrella.

Un día, Paz Padilla arrancó 'Sálvame' conectando con los pasillos de Mediaset donde se encontraba Kiko Hernández con Antonio David, quien estaba a punto de escribir la pregunta que le formularía a Jorge Javier el sábado en el 'Deluxe', ya que se iba a someter al polígrafo. En ese momento aparecía en escena el aludido. El presentador le advertía a su colaborador que se preparase porque le había puesto "a caldo" en su blog de 'Lecturas', donde escribía semanalmente.

El padre de Rocío Flores reveló entonces cuál sería su pregunta: si dejaría la televisión para dedicarse de lleno al teatro. Sin embargo, Paz metía cizaña desde el plató para que endureciese su cuestión: "Te ha puesto fino en la revista, aprovecha y hazle la pregunta que quieres hacerle". A raíz de esto, Jorge Javier también le recomendaba a Terelu Campos que leyese su blog, puesto que también hablaba de ella.

El rifirrafe de Paz Padilla y Jorge Javier en 'Sálvame' que acabó con una frase mítica

"¿A Terelu por qué?", quiso saber la actriz y humorista. A lo que su compañero respondió, enigmático: "No lo sé, pero que no se lo pierda mañana…". "El día que te toque a ti Jorge… ¡Ay, el día que te toque a ti!", le espetó Paz Padilla. Lejos de achantarse, el presentador le respondió: "Lo estoy deseando, porque contraatacaré". Era entonces cuando la gaditana le soltó una frase que, a día de hoy, todavía resuena en la cabeza de Jorge Javier: "Todo lo que sube baja".

Ante esto, él continuó picándola: "Pero si eso es una cosa muy antigua… Pero mira, yo es que estoy tan alto, que estoy cansado de estar en la soledad de la cima". "Pues cuando más arriba estás, más notas el viento. Cuando vayas subiendo, ve saludando, que serán los mismos que encontrarás cuando vayas bajando", le dejó claro ella. Pero el rifirrafe continuó unos segundos más, con un Jorge Javier caldeando el ambiente: "Paz, a ti las fiestas no te sientan muy bien, ¿eh? A mí esa filosofía barata no…".

"Barata no es… Tú le das caña a Terelu, a la otra, a la otra… y algún día te la darán a ti. No conozco a nadie que se haya mantenido arriba eternamente…", insistió Paz Padilla. "¡Yo sí!", exclamó su compañero, antes de hacer una reflexión: "Escucha una cosa, yo siempre digo que con la de los años que llevamos aquí dando la matraca, si lo más normal es que un día nos llamen y nos digan 'no vengáis más'. Y entonces, además tendremos que decir 'gracias por habernos aguantado tantos años'". "El problema es que no te dirán 'no vengas más', es que encima te darán una patada", sentenció Paz Padilla.

Jorge Javier se está cobrando hoy todas y cada una de sus venganzas #SVGala1 https://t.co/VxeGTn7lfY pic.twitter.com/YTK8FKkUhm — sofrito (@soofrito) September 10, 2026

El 'palo' de Jorge Javier a Paz Padilla tras la cancelación de su programa

Y eso es algo parecido a lo que han hecho con ella en Mediaset, después de que su último programa, 'El show de Paz', fuera cancelado por sus bajas audiencias tras tan solo dos meses en la parrilla de Telecinco. Este fue el motivo por el cual Jorge Javier Vázquez, aunque sin nombrarla, le lanzó un brutal dardo durante el estreno de 'Supervivientes All Stars 3'.

Mientras hablaba con Albert Barranco, que estaba a punto de saltar del helicóptero junto a Rosa Benito, el presentador soltó: "Recuerda sobre todo lo que dijo la filósofa, que todo lo que sube, baja". Una indirecta directísima a Paz Padilla tras el fiasco de su programa.