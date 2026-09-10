Jorge Javier Vázquez reabre su cruzada con Chayo Mohedano al grito de "viva Rocío Carrasco" en 'Supervivientes'

Telecinco ha estrenado este jueves 'Supervivientes All Stars 3' y desde el principio se han vivido momentos de gran tensión con el reencuentro de Jorge Javier Vázquez y Chayo Mohedano. El presentador no se ha cortado nada al dirigirse a la hija de Amador Mohedano y Rosa Benito y soltarle varios dardazos.
Cabe recordar que durante años, Rosario Mohedano inició una guerra en contra de Telecinco y 'Sálvame' llegando a ser una de las impulsoras de las denuncias por la 'Operación Deluxe'. Asimismo, en los últimos años, la cantante no ha tenido reparos en criticar a todos en sus redes sociales. Y por eso, este jueves Jorge Javier Vázquez le ha sacado el tema de sus ataques en redes.
"Yo sé que España está esperando este momento, yo también. En algún momento tendrá que producirse. Parece que voy a despistar y ahora voy a girar hacia la izquierda", ha empezado diciendo Jorge Javier Vázquez mientras se desplazaba al sofá en el que se encontraba Chayo Mohedano mientras el público se exaltaba y gritaba "uhhh". "Hola, Jorge Javier", le ha dicho el presentador a la hija de Rosa Benito al saludarla. "Hola, Rosario, un placer", le ha respondido ella.
La tensión entre ambos se podía cortar con cuchillo. "Ha sido muy importante para mí que al entrar tú también te has levantado como el resto de los compañeros", ha reconocido el presentador. "Soy educada", le ha contestado ella. "Pensé que no ibas a venir", aseveraba después el catalán. "¿Por qué?", se sorprendía ella. "Pues hija, porque pensé como me pone tan mal en las redes sociales yo siempre pienso, ¿pero yo a esta chica que le hecho si he sido uno de los pocos que siempre he defendido?", ha soltado Jorge Javier.
"Tengo que decir, no creo que ninguna persona necesite defensa pero cuando estábamos todos en 'Sálvame' yo era una de las pocas personas que siempre apoyaba a tu madre, hablaba siempre de la importancia de la artista, de los miedos y de tal...", ha insistido Jorge Javier. "Yo no tengo nada en contra contigo", ha tratado de justificar Rosario Mohedano. "¿Tú sabes lo mal que lo paso yo cuando me pones en las redes de miserable que al día siguiente me cuesta levantar cabeza?", le ha espetado Jorge.
"Yo sé que no. No tengo tanto peso en tu vida, pero tú en una época de mi vida sufrí mucho, pero pasado está y lo superé", ha recalcado Chayo. "¿Pero me vas a pegar alguna hostia en tus redes?", se ha interesado Jorge Javier. "Si tú no dices nada que tenga que contestar, pero yo hostias no pego", le ha contestado la hija de Rosa Benito.
Y ha sido justo entonces cuando Jorge Javier Vázquez ha ido más allá y se ha atrevido a preguntar si podía decir "Viva Rocío Carrasco" en un momento en el que en Telecinco la hija de Rocío Jurado ha vuelto a ser muy cuestionada mientras se da voz a la otra parte tanto con la propia Rosa como con Gloria Camila o Rocío Flores. "Puedes decirlo claro", le ha comentado Chayo. "¡Pues viva Rocío Carrasco!", ha sentenciado Jorge Javier.
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