Quiénes son todos los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2026': Lista completa del reality de Telecinco

'Supervivientes All Stars' estrena una nueva temporada en Telecinco. El buque insignia de Mediaset, con Jorge Javier Vázquez, María Lamela y Sandra Barneda a los mandos, aterriza con la responsabilidad de ser un pilar sólido en audiencias en un momento de enorme fragilidad en el canal.

Esta edición de leyendas se presenta como la más adversa de todas las producidas hasta la fecha; sin ayudas ni privilegios. "Nada será como esperan", "cambia el juego", "nadie les va a regalar nada" o "sin ayudas" son algunos de los claims que la organización se ha encargado de remarcar durante las últimas semanas.

Y además de los importantes cambios que se introducirán en la mecánica, con la incorporación inédita de la figura de los capitanes (Rubén Torres y Marta Peñate), el equipo de casting de 'Supervivientes' ha trabajado en un elenco de concursantes más potente y explosivo que el de la anterior temporada; en el que figuran nombres como Rosa Benito, María Jesús Ruiz, Chiqui, Arkano, Alma Bollo, Asraf Beno o Damián Quintero.

Un plantel muy completo, con perfiles variopintos, para reconectar con los espectadores y revertir el desgaste que el formato ha advertido en las últimas ediciones. A continuación, te ofrecemos la lista completa con los 14 concursantes que formarán parte de 'Supervivientes All Stars 2026':

1. ALBERT BARRANCO

Albert Barranco, concursante de 'Supervivientes All Stars 3'

Empresario. 32 años. ‘El rey del fuego’ en ‘SV 2020’. Se inició en el mundo laboral como mecánico antes de saltar a la fama en 2017 con su participación en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Formó parte de ‘Supervivientes 2020’, donde destacó por su habilidad para hacer fuego. Actualmente es propietario de varias empresas de sectores como los de los tatuajes, la barbería y las inversiones.

2. ALMA BOLLO

Alma Bollo, concursante de 'Supervivientes All Stars 3'

Influencer. 26 años. ‘SV 2023’. Hija de Raquel Bollo y del cantante Chiquetete, ha trabajado como modelo y actualmente es influencer. Tiene dos hijos. Participó en ‘Supervivientes 2023’ junto a su hermano, Manuel Cortés. En su edición, tuvo varios enfrentamientos con Asraf Beno, también participante de esta edición. Es amiga de Anabel Pantoja y de Adara Molinero, ambas con cuentas pendientes con otros concursantes como Omar Sánchez, Yulen Pereira e Ivana Icardi.

3. ARKANO

Arkano, concursante de 'Supervivientes All Stars 3'

Rapero. 32 años. Cuarto finalista de ‘SV 2024’. Campeón Internacional de la Batalla de Gallos en 2015, ha trabajado con artistas como Alejandro Sanz, Love of Lesbian o Melendi. En su carrera se ha enfrentado, en batallas de improvisación, a los raperos más importantes a nivel nacional e internacional y ha batido el récord de permanecer más de 24 horas rapeando sin descanso. Participó en ‘Supervivientes 2024’.

4. ASRAF BENO

Asraf Beno, concursante de 'Supervivientes All Stars 3'

Modelo. 30 años. Cuarto finalista de ‘SV 2023’. Modelo profesional, se alzó en 2017 con el título de ‘Guapo de España’ y un año después con el de ‘Míster Universo Mundial’. En 2018 conoció a Isa Pantoja en la casa de ‘GH VIP’, se casó con ella en 2023 y tuvieron un hijo en 2025. Fue cuarto finalista de ‘Supervivientes 2023’, edición en la que tuvo grandes enfrentamientos con Alma Bollo.

5. CHIQUI

Chiqui, concursante de 'Supervivientes All Stars 3'

Colaboradora de televisión. 42 años. ‘SV 2014’. Se dio a conocer en ‘Gran Hermano 10’ y, al finalizar el concurso, participó como colaboradora y reportera en diferentes programas de televisión, donde protagonizó grandes momentos. Finalizó en sexta posición en ‘Supervivientes 2014’. Ha estado retirada de los medios durante años para cuidar de sus dos hijas.

6. DAMIÁN QUINTERO

Damián Quintero, concursante de 'Supervivientes All Stars 3'

Karateca. 42 años. ‘SV 2025’. Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Campeón del Mundo y 11 veces Campeón de Europa de kárate. Comenzó a practicarlo a los siete años en un club de Torremolinos, Málaga. Se retiró del mundo de la competición a finales de 2025. Ha estudiado Ingeniería Aeronáutica, actividad que ha compaginado durante años con su carrera deportiva. Quedó quinto en ‘Supervivientes 2025’, donde destacó por su fuerte carácter y competitividad.

7. IVANA ICARDI

Ivana Icardi, concursante de 'Supervivientes All Stars 3'

Modelo e influencer. 31 años. ‘SV 2020’. Hermana de Mauro Icardi, futbolista internacional argentino. Ha participado en realities en Argentina, Italia y España. En ‘Supervivientes 2020’ consiguió el collar de líder en tres ocasiones y alcanzó la séptima posición. En su edición conoció a Hugo Sierra, con el que mantuvo una relación sentimental y es el padre de su hija.

8. LOLA ORTIZ

Lola Ortiz, concursante de 'Supervivientes All Stars 3'

Psicóloga e influencer. 32 años. ‘SV 2015’. Canaria de nacimiento, se dio a conocer como ‘tronista’ en ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Su popularidad la llevó a ‘Supervivientes 2015’, donde logró la séptima posición. Tras un tiempo apartada del foco mediático, Lola se ha convertido en activista para concienciar sobre la importancia de la salud mental. Ahora vuelve a la televisión dispuesta a saldar sus cuentas pendientes con la aventura.

9. MARÍA JESÚS RUIZ

María Jesús Ruiz, concursante de 'Supervivientes All Stars 3'

Modelo y colaboradora de TV. 43 años. ‘SV 2018’. Miss España 2004, ha sido modelo de fotografía, imagen de grandes marcas y ha desfilado en algunas de las pasarelas más importantes de nuestro país. Es, además, diplomada en Magisterio Infantil. En televisión ha desarrollado gran parte de su carrera como colaboradora. Está casada y tiene dos hijas de anteriores relaciones. Participó en ‘Supervivientes 2018’ y quedó en séptima posición.

10. OMAR SÁNCHEZ

Omar Sánchez, concursante de 'Supervivientes All Stars 3'

Windsurfista y empresario. 35 años. ‘SV 2021’. Se dio a conocer a raíz de su relación con Anabel Pantoja, con la que se casó en 2021 y de la que se divorció un año después. Aunque mantiene una relación cordial con ella, afirma que no se portó bien con él durante su ruptura, especialmente tras su romance con Yulen Pereira, también participante de esta edición del reality. Tiene un negocio relacionado con el surf en Gran Canaria, está soltero y no descarta conocer al amor de su vida en los Cayos Cochinos. Alcanzó la octava posición en ‘Supervivientes 2021’.

11. ROSA BENITO

Rosa Benito, concursante de 'Supervivientes All Stars 3'

Colaboradora de TV. 70 años. Ganadora de ‘Supervivientes 2011’, Rosa Benito batirá un récord en ‘Supervivientes All Stars’: ser la persona famosa de mayor edad que se atreve a participar en la aventura. Cuñada y peluquera de Rocío Jurado, exmujer de Amador Mohedano y conocedora de todos los secretos de la familia de la artista, es una habitual de los programas de televisión desde hace dos décadas. Vuelve a Honduras para demostrar que la edad no es un límite para cumplir sueños.

12. VÍCTOR JANEIRO

Víctor Janeiro, concursante de 'Supervivientes All Stars 3'

Torero. 47 años. Ganador de ‘Supervivientes 2005’, afronta en esta aventura un gran reto porque su edición, hace 21 años, no se desarrolló en Honduras, sino en África. Se enfrentará por primera vez al mítico salto de helicóptero y a desafíos como la pesca, los juegos en el mar, las tormentas... Se embarca en esta hazaña con el apoyo de su familia: desde su hermano Jesulín hasta el de su mujer, Beatriz Trapote, y el de su madre, Carmen Bazán.

13. YOLA BERROCAL

Yola Berrocal, concursante de 'Supervivientes All Stars 3'

Artista y mánager. 55 años. Segunda finalista de ‘SV 2016’. Habitual de los programas de televisión desde finales de los 90, ha desarrollado su carrera en el mundo de la música, del espectáculo y de la televisión. Integrante original de grupo Sex Bomb, también ha participado en algunas de las películas de la saga ‘Torrente’. Ostenta el hito de ser la ganadora de tres realities: ‘Hotel Glam’, ‘El Reencuentro’ y ‘La Casa Fuerte’. Actualmente ejerce como mánager de celebrities. Rozó la victoria como segunda finalista en ‘Supervivientes 2016’.

14. YULEN PEREIRA

Julen Pereira, concursante de 'Supervivientes All Stars 3'

Esgrimista profesional. 31 años. ‘SV 2022’. Deportista de élite de esgrima en la modalidad de espada, ha sido medallista en los Campeonatos Europeos de 2014 y 2024, medalla de oro en los Juegos Mediterráneos de 2018 y plata en el Gran Prix de Doha de 2019. Participó en ‘Supervivientes 2022’, donde logró la séptima posición. En su edición coincidió con Anabel Pantoja, con la que inició una relación sentimental que provocó gran interés mediático por la ruptura de ella con Omar Sánchez. En la actualidad, también hace colaboraciones como influencer y en programas de televisión.