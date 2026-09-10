Wyoming confirma los rumores y señala a Aznar detrás de la cancelación de 'Caiga quién caiga': "Tardaron unos milisegundos en cerrar el programa"

El Gran Wyoming se ha sincerado como nunca durante su visita a 'Más vale tarde' este jueves sobre el motivo real tras la cancelación de 'Caiga quien Caiga', y ha señalado a José María Aznar como máximo responsable del fin del programa que presentó en Telecinco entre 1996 y 2002. Al reflexionar sobre la "lista negra" en la que el ex presidente del Gobierno incluyó al comunicador, el presentador de 'El Intermedio' ha terminado destapando cómo se fraguó el fin del popular programa.

Cuando Iñaki López le ha preguntado cómo descubrió que formaba parte de la lista de "personajes non gratos" del ex presidente, el comunicador se ha remontado a lo que se rumoreaba en esa época. "Yo lo viví, en el gobierno de Aznar había listas negras, lo que pasa es que entonces a eso no se le daba importancia porque era lógico. Mandaba esa derecha, llamada democrática y constitucional, y estas cosas son normales", ha empezado explicando el presentador.

"A mí me lo chivaron. Yo de hecho no pisé la televisión pública en cuatro años", ha recordado Wyoming y cómo incluso Concha García-Campoy quiso invitarle a su programa y le vetaron. "¿Y cómo lo descubriste? ¿Quién estaba detrás?", se ha interesado Iñaki López. "Porque era amigo de uno de los que dirigían RNE y me lo comentó, me dijo que estaba en una lista negra. A mí no me parecía mal porque no me gusta ir a entrevistas, salvo en este caso, que estoy encantado", ha aclarado.

"Fíjate que fue Aznar quién, formando tú parte del equipo de 'Caiga quien Caiga' os invitó a Moncloa, si no me equivoco. ¿No sirvió eso para mejorar relaciones?", recordaba entonces el conductor de 'Más vale tarde', haciendo que El Gran Wyoming se sincerase de lleno sobre esta petición. "Fue un poco raro todo, yo no quería ir. Imagínate, me llamó Miguel Ángel Rodríguez y me dijo que Aznar quería comer conmigo. No sabía qué decir, me quedé bloqueado, en vez de ser una buena noticia a mí me acojonó. No tenía ningún interés en comer con él porque yo siempre he tenido mi opinión de él", ha confesado.

Tras ello, El Gran Wyoming no se ha reprimido sobre su visión sobre el ex presidente. "Es un hombre que cuando tenía su mayor potencia mental y toda la inteligencia en su juventud hizo lo que pudo para que aquí no hubiese democracia ni libertad. Y desde luego, escribió artículos contra la Constitución para que no tuviésemos una", ha continuado señalando sobre su opinión personal del antiguo líder del Partido Popular. "Este hombre ha llegado a presidir nuestro Gobierno, con las consecuencias que hemos visto", ha sentenciado.

El Gran Wyoming destapa que fue Aznar quién pidió la cancelación de 'Caiga quién caiga'

El Gran Wyoming en 'Más vale tarde'

Así, ha recordado cómo su entorno televisivo encajó la noticia de su negativa. "Entonces cuando cuelgo el teléfono y comento que no quiero ir se montó un pifostio. El jefe de la tele, la productora, todos diciéndome que cómo no iba a ir. Finalmente llegamos a un acuerdo de que fuera trabajo, la condición era que le hacíamos la entrevista vestidos del programa y así se hizo", ha rememorado el Gran Wyoming.

"Nos lo pasamos muy bien porque como fuimos todos éramos mayoría, pero luego por supuesto la entrevista no nos la dio", ha asegurado el comunicador, recordando lo que pasó justo después. "De todas formas luego nos quitó el programa, porque hubo muchas versiones sobre por qué desapareció el 'Caiga quien caiga'...", ha sentenciado el invitado.

Así, ha destapado cómo se fraguó el fin del programa. "Aznar personalmente nos lo quitó. Hubo muchas versiones, el día que nos lo quitaron, que no entendíamos porque de hecho estábamos celebrando, porque teníamos un acuerdo tácito de que si estábamos por encima de la media de la cadena se renovaba, y estábamos por encima", ha relatado el Gran Wyoming al respecto.

"Habíamos hecho una fiesta por esa razón y entonces llaman por teléfono y dicen 'a tomar por culo, todo el mundo a la calle'. El señor que estaba entonces tuvo una reunión conmigo y me dijo que no pasaba nada pero que el formato ya estaba un poco agotado", ha continuado explicando ante Iñaki López, poniendo en duda esta explicación.

"Después lo hicieron con otro equipo, lo volvieron a hacer... Estaba tan agotado que lo hicieron 3 veces. Y luego ya con el tiempo, como los jefes son los mismos, que van cambiando de cadena, al final coincidí con uno de los que estaba ahí y me dijo que Aznar llamó y dijo que nos estábamos riendo de su mujer y que a la puta calle. Tardaron unos milisegundos en cerrar el programa", ha insistido. "Eso me contó el jefe y yo creo que es la versión más creíble, porque nunca nos dieron una explicación y normalmente te la dan", terminaba señalando.