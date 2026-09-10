Así ha sido la sonada vuelta de Anna Simón a 'Zapeando' 6 años después con nueva sección y dardos a Dani Mateo y su equipo

'Zapeando' ha recuperado a uno de los rostros históricos del formato con el regreso de Anna Simón este jueves, que se ha reencontrado con Dani Mateo y sus compañeros tras casi 6 años alejada de laSexta. La humorista ha retomado la silla de plató de quejó libre a finales de 2020 para encabezar una nueva sección al ritmo de 'Volver', tema musical que ha servido como banda sonora para su "vuelta a casa", eso sí, con su versión particular de la letra.

"Hoy es un desmadre. Vuelve a Zapeando la leyenda, la única, la increíble… ¡Anna Simón!", ha anunciado Dani Mateo al inicio de la emisión de este jueves con la misma euforia que hace unos días confirmó el retorno de su compañera al espacio de laSexta, en el cual había colaborado desde el año 2014. Y la televisiva ha vuelto a ponerse al frente de las cámaras con un número musical cargado de humor.

Anna Simón regresa a 'Zapeando' con nueva sección y cargada de dardos contra sus compañeros

De pie en el centro del plató, Anna Simón ha deleitado al público con su versión de 'Volver', que narra cómo se ha fraguado su regreso a la televisión después de tantos años alejada. "Volver con una seccioncita, que paguen a tiempo ya me viene bien. Sentir que es un soplo la tele, no habéis cambiado nada ni a Pirri ni a Mara. ¡Es volver a casa, a amigos y a guasa!", ha cantado la colaboradora entre risas del público y sus compañeros.

Pero las quejas y los dardos no han tardado en llegar al comprobar cuál era el sitio que debe ocupar en la alargada mesa de plató dentro de esta nueva etapa en 'Zapeando'. "¿De verdad tengo que sentarme aquí? A mí me gusta más el otro lado", ha replicado la humorista, recordando también a Iñaki Urrutia que aún le debe 50 euros tras haber perdido una apuesta. "¡Hazme un bizum!", le ha pedido en tono jocoso a su compañero.

"¡El trasto viejo sigue aquí!", ha señalado entre risas de los colaboradores para referirse a Dani Mateo, que continúa al frente del programa una temporada más en laSexta. A su vez, Anna Simón ha hecho referencia a su evolución personal desde la última vez que pisó el plató del programa. "Ya no soy la Anna que conociste, ahora soy más lista. Tengo gafas, ahora soy periodista de investigación", ha asegurado dando paso a un reportaje sobre las batallas de "farmear aura" que han invadido las calles en las últimas semanas.

Los inicio de la humorista en 'Zapeando' se remontan a julio de 2014, cuando se estrenó como colaboradora ocasional con su sección 'El juego de la semAnna', para más tarde ganar peso dentro del formato y convertirse en colaboradora diaria en marzo de 2015. Y aunque en principio su incorporación a la plantilla se estudió como una forma de sustituir a Cristina Pedroche, la cómica fue ganando terreno en el espacio de laSexta hasta llegar a ejercer como presentadora.

Fue durante el verano de 2016 cuando Anna Simón tomó las riendas del programa durante las vacaciones de Frank Blanco, repitiendo al siguiente año como presentadora sustituta. Su presencia en el magacín se mantuvo hasta noviembre de 2020, cuando la humorista puso fin a su vínculo con Atresmedia para emprender una nueva etapa profesional marcada por sus apariciones en programas como 'El Tros.' de 3Cat, 'Emparejados' en Antena 3 o su visita a 'Martínez y Hermanos' en Cuatro.