Lío en 'Mañaneros 360': Jesús Cintora acusa a una tertuliana de difundir un bulo: "Soy el presentador, ¿puedes terminar?"

Jesús Cintora ha firmado uno de los momentos de mayor tensión en 'Mañaneros 360' este jueves al terminar enfrentándose con una de las tertulianas de su mesa política. El presentador del magacín de La 1 ha terminado parando los pies a la periodista Elena Salamanca mientras debatían sobre los avisos previos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Y esta, lejos de achantarse, ha encarado al comunicador asegurando que "jamás ha lanzado bulo" en su carrera profesional.

"Los avisos se han desclasificado, un documento", ha comenzado explicando la colaboradora de la mesa política antes de cargar contra el Ejecutivo por la explicación que lanzó en redes. "El presidente del Gobierno diciéndonos en un tuit cómo hay que hacer la lectura, que eso ya me parece lo máximo", ha condenado la periodista antes de entrar de lleno sobre los avisos.

Jesús Cintora se planta ante los "bulos" de Elena Salamanca en 'Mañaneros 360': "¿Me permites? Soy el presentador"

"Los avisos por parte de todo el mundo, las portadas del Faro de Ceuta, un momento porque ahora tengo que hablar yo", ha espetado Elena Salamanca al ver que Jesús Cintora interrumpía su discurso para hacer un importante apunte. "Pero solo un matiz", ha tratado de añadir el presentador mientras la tertuliana continuaba cortándolo. "Pero termino yo Jesús, llevo callada todo el rato", ha señalado al ver que Gloria Marcos trataba de tomar también la palabra.

Ha sido entonces cuando el conductor de 'Mañaneros 360' ha elevado la primera advertencia de la mañana. "Pero sin bulos", le ha pedido Cintora a la tertuliana. "Efectivamente sin bulos", contestaba de forma tajante la periodista antes de que el presentador se apresurase a corregir lo que había señalado anteriormente. "¿Me permites? Sin bulos, porque acabas de decir...", ha tratado de recordar el presentador mientras Salamanca volvía a interrumpirlo. "Yo no he lanzado un bulo en mi vida", ha recalcado, defendiéndose de las acusaciones.

"Acabas de decir que se ha desclasificado un documento", ha subrayado Jesús Cintora. "No sé si todo el mundo puede decir lo mismo", insistía la colaboradora desoyendo el apunte del comunicador, que le ha vuelto a cortar con impaciencia. "¿Me permites por favor? Soy el presentador de este programa con toda la humildad. Has dicho un documento y no se ha desclasificado un documento, deberías saberlo. Ha sido más de un documento", ha explicado el presentador.

Movida en Mañaneros



Cintora: Has dicho que el Gobierno ha desclasificado 1 informe, han sido 40 y deberías saberlo. Bulos no



( Lo de acabar diciendo "Yo el 29 de Julio ya tenía información"... muy loco) pic.twitter.com/NzuwwEzqYT — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) September 10, 2026

"Es un documento del CNI en el que se habla de 180.000 seguidores en una red social", reiteraba entonces la colaboradora de 'Mañaneros 360' sin dar su brazo a torcer. "Pero ha habido más documentos que uno y tú lo sabes. Gracias, hasta 40", ha insistido Cintora antes de devolver el turno de palabra. "¿Pero y quién ha dicho lo contrario? Os ponéis muy nerviosos cuando se os contradice en algo, también tenemos derecho", ha criticado entonces la periodista.

Así, ha vuelto a poner el foco en su denuncia."El CNI lo avisa en distintas partes, no vamos a jugar a los bulos y a que nadie sabía. Todo el mundo sabía y estaba avisando de que eso podía suceder. 80.000 personas seguramente no, pero en 2021 entraron 8.000 o sea que se sabía lo que estaba pasando en la frontera de Marruecos", ha vuelto a recalcar la tertuliana.

"¿Puedes terminar? Gracias, aquí nervioso nadie, pero bulos no", ha insistido una vez más el presentador de 'Mañaneros 360' mientras esta se reiteraba en la veracidad de su discurso. "No he dado ningún bulo en toda mi carrera profesional", ha subrayado con orgullo. "Yo no voy a examinar tu carrera profesional, no tengo tal gusto. Pero no es un solo documento, son decenas de documentos. Y que todo el mundo supiera, como acabas de decir, que iban a entrar miles de migrantes... Pues todo el mundo no lo sabía", ha terminado señalando el presentador.